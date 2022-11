¿Otro Biden vs. Trump? Estados Unidos vota en las elecciones legislativas pero ya piensa en las presideciales de 2024

escuchar

WASHINGTON.- Estados Unidos suele pensar en la próxima elección incluso desde antes de que se terminen de contar los votos de la última. Ese hábito ha sido particularmente evidente este año. Una pregunta velada acompañó todo el recorrido hacia las elecciones legislativas de este martes, en las que se decidirá el rumbo del país: ¿quiénes competirán por la Casa Blanca en 2024?

El interrogante recae sobre los hombros del presidente, Joe Biden, más que sobre ninguna otra persona. Este mes, Biden cumplirá 80 años –es el presidente de mayor edad de la historia–, y las especulaciones sobre su futuro político han forzado a su equipo y al propio Biden a afirmar, en reiteradas oportunidades, que todavía planea buscar su reelección. Pero la pregunta perdura.

Biden ya anunció sus intenciones pero no confirmó su se presentará a la reelección

“Mi intención es competir de nuevo”, dijo Biden, a mediados de septiembre. “Pero es solo una intención. ¿Es una decisión firme, que compita de nuevo? Eso está por verse”, completó.

Las dudas sobre la reelección de Biden están arraigadas no solo en su edad, sino también en el respaldo a su gestión, que merodea el 40%, sus lapsus ocasionales –hace poco en un acto en Florida se confundió y mencionó “la guerra en Irak” cuando hablaba en realidad de Ucrania–, y una economía que arrastra la inflación más alta de las últimas cuatro décadas y comienza a mostrar los primeros síntomas de una recesión. Los aliados y defensores de Biden miran hacia otro lado, y apuntan a los logros de sus primeros dos años de gestión.

Las elecciones legislativas suelen ser un referéndum sobre el gobierno de turno, y una derrota del Partido Demócrata ante el Partido Republicano, dependiendo de su dureza, solo aumentará la presión sobre Biden. Pero expertos recuerdan que dos años es una eternidad en la política norteamericana, y otros presidentes en el pasado sufrieron duras derrotas en sus elecciones de mitad de mandato y luego lograron recuperarse y obtuvieron su reelección.

“El ambiente nacional puede cambiar mucho en dos años”, señala a LA NACION Miles Coleman, del Centro para la Política de la Universidad de Virginia. “En 2010, a los demócratas les fue muy mal y Obama ganó cómodamente dos años después, hubo un rebote. Lo mismo con Bill Clinton. Entonces diría que sí, puede haber algunas señales reveladoras en estas elecciones, pero no hay que asumir que porque a Biden le vaya mal no va a ganar la reelección”, apunta.

El expresidente estadounidense, Donald Trump, en un evento en Minden, Nevada, el 8 de octubre del 2022. (Foto AP/José Luis Villegas, Pool)

Para muchos demócratas, Biden sigue siendo, aun con todos sus déficits, el candidato mejor posicionado para enfrentar a Donald Trump, quien está muy cerca de anunciar su propia candidatura. Un testimonio de la gerontocracia norteamericana.

La decisión de Trump puede terminar siendo decisiva para la de Biden. Esta semana, en un acto de campaña en Iowa, Trump dijo que “muy, muy, muy probablemente” vulva a buscar la presidencia en 2024, la enésima señal que da el magnate sobre su sed de revancha por la derrota que sufrió en 2020, que siempre negó. Su equipo está pensando en concretar el anuncio formal luego de las elecciones legislativas y antes del Día de Acción de Gracias, que se celebra el último jueves de noviembre, reveló el sitio Axios.

“Para que nuestro país sea exitoso, seguro y glorioso, muy, muy, muy probablemente lo haré de nuevo”, dijo Trump durante el rally de campaña. “Prepárense, eso es todo lo que les digo, muy pronto. Prepárense”, continuó.

Primarias

Si Biden decide finalmente ir por su reelección, es altamente improbable que otra figura del Partido Demócrata decida desafiarlo en las primarias, que comenzarán a principios de 2024. Pero si Biden da un paso al costado, su decisión gatillará automáticamente una nueva interna para elegir a su sucesor, o sucesora. Dos miembros de su gobierno, la vicepresidenta, Kamala Harris –quien tiene una popularidad todavía peor la de Biden–, y el secretario de Transporte, Pete Buttigieg, quienes ya buscaron ser candidatos en 2020, podrían llegar a anotarse en la carrera, al igual que varios gobernadores, entre ellos, Gavin Newsomd, de Califorina, quien ha negado hasta el cansancio su intención de competir.

El gobernador de Florida Ron DeSantis en una conferencia de prensa en el Centro de Operaciones de Emergencia del condado de Pinellas, el lunes 26 de septiembre de 2022, en Largo, Florida. (AP Foto/Chris O'Meara)

“No va a pasar, no, no, en absoluto”, dijo Newsom a fines de septiembre, cuando volvieron a preguntarle por una eventual candidatura presidencial. “Lo he dicho en francés, italiano. No sé alemán. Quiero decir, no puedo decirlo lo suficiente. Pero gracias. Me llena de humildad. Es dulce. Es algo agradable que te pregunten. Lo digo en serio, y nunca confío en los políticos, así que entiendo por qué siguen preguntando”, cerró.

La situación de Trump es diferente. Al menos dos figuras del Partido Republicano parecen determinadas a intentar destronarlo y quitarle el control del partido. Uno es el gobernador de Florida, Ron DeSantis, quien se encamina a conseguir una cómoda reelección en las elecciones estatales que se realizarán el mismo día que las legislativas. El otro es Mike Pence, quien fuera su vicepresidente. La relación entre ambos se rompió el 6 de enero de 2021, cuando Pence se negó a impedir la certificación final de los resultados de la elección en el Congreso, tal como exigía Trump. A diferencia de 2015, cuando lanzó su primera candidatura presidencial, Trump es ahora el gran favorito para quedarse con la nominación si decide volver a presentarse.