escuchar

Este jueves por la noche, se disputó la final de la US Open Cup, uno de los torneos más antiguos de los Estados Unidos, entre Inter Miami y Houston Dynamo. La expectativa era grande porque hasta último momento se trató con especial hermetismo la participación de Lionel Messi en este encuentro; sin embargo, la ilusión se derrumbó cuando apareció de camisa negra en el DRV PNK Stadium de Miami. Mucha gente viajó especialmente para verlo a él, por lo que las distintas reacciones a su ausencia se viralizaron en redes sociales, como por ejemplo, la del streamer español, Adri Contreras.

La llegada de Lionel Messi al fútbol norteamericano revolucionó a la ciudad y al país porque fanáticos emprenden viajes o pagan costosos tickets solo para verlo jugar. Y como esta ocasión se trataba de otra final para el rosarino, muchos norteamericanos e incluso personas de otras latitudes del mundo reservaron y viajaron especialmente para este evento.

Adri Contreras mostró cómo es el palco VIP de 30 mil dólares en el DRV PNK Stadium

Todo comenzó a derrumbarse cuando Lionel Messi volvió de la citación con la selección argentina a la MLS y jugó tan solo 36 minutos en la victoria de su equipo 4 a 0 a Toronto. La imagen del futbolista caminando hacia los vestuarios encendió las alamas y generó preocupación, en especial, para los que gastaron fortunas solo para darse el gusto de ver al campeón del mundo levantar otro trofeo.

Sin embargo, los fanáticos se quedaron sin la posibilidad, ya que en el duelo por el título de la US Open Cup, Messi no jugó. Al final, sin que haya un comunicado del club o una referencia del futbolista, no fue incluido. En tanto, el argentino apareció en el estadio vestido de camisa negra en compañía de su familia para presenciar el partido y, al menos, mostrarse públicamente.

Adri Contreras habló de la mala suerte que tuvo al no poder ver a Messi en cancha

Pero fueron varios los casos de hinchas que se enteraron en el estadio que Messi no iba ni siquiera al banco de suplentes. Adri Contreras, el streamer español, reconocido por su equipo “El Barrio” en la Kings League organizada por Gerard Piqué e Ibai Llanos, asistió al evento y presenció el partido desde un palco valuado en 30 mil dólares (el equivalente a 10 millones de pesos).

En un video compartido en TikTok, mostró los detalles de este sector de lujo. “¿Queréis saber como es ver un partido del Inter Miami de Messi en un palco valorado en 30 mil dólares?”. Introdujo el streamer antes de meterse en la suite 6 del DRV PNK Stadium. “Esto es lo que se ve. Lo primero un espejo facherito y después toda esta comida que es para los que pagan por ver el partido aquí. Hay una televisión ahí para ver el partido y un sofacito por si quieres ver el partido en la televisión”.

“Y aquí tienes tu palquito para ver el partido al pie de campo. 30 mil dólares. Imaginate pagarlos y que no juegue Messi, como hoy, madre mía”, se lamentó con una mano en el rostro.

Una vez finalizada la final, el streamer respondió algunos comentarios de sus seguidores. “¿Vas a ir a ver a Messi y Messi está lesionado?”, fue una de las preguntas de sus seguidores y Adri Contreras se refirió a su mala suerte. “Eso es lo que ha pasado, más o menos. Hemos venido a Miami a ver un partido de Messi y no ha jugado por lesión”, introdujo y luego agregó: “A Messi lo he visto en el palco con Jordi, que tampoco ha jugado y con Antonela (Rocuzzo), pero no lo he visto jugar. Cosas que pasan... Al menos soy simpático, tengo salud, soy feliz”.

Por último explicó: “El bajón ha sido porque pensábamos que sí iba a jugar, aunque sea de suplente nos valía. Aunque sea diez minutos nos valía verlo en el campo. Por eso ha sido el bajonazo porque fue a última hora que decidió no jugar”. El Inter Miami notó la ausencia de su capitán y perdió 2 a 1 la final de la Us Open Cup.