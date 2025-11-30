Para mexicanos: revelan los requisitos para acceder a una beca y estudiar en Estados Unidos en 2027

Para todos los jóvenes en México que deseen cursar sus estudios de universidad en Estados Unidos, la Embajada abrió una nueva convocatoria para que estudiantes puedan obtengan una beca y puedan cumplir su meta de estudiar en el país norteamericano. Los requisitos ya fueron dados a conocer y las postulaciones estarán abiertas hasta el próximo año.

Cuál es la beca para mexicanos para estudiar la universidad en Estados Unidos en 2027

La Embajada de Estados Unidos en México lanzó la beca Opportunity Funds en el país latino con la intención de apoyar a los jóvenes mexicanos que desean cursar la universidad en el país.

Estudiantes mexicanos pueden obtener una beca para estudiar licenciatura o posgrado en Estados Unidos (edusamx)

De acuerdo con la dependencia, esta beca está dirigida a estudiantes mexicanos con alto potencial académico y de liderazgo que buscan realizar sus estudios de licenciatura, maestría o doctorado en el país norteamericano.

El programa cubre todos los gastos de solicitud a las universidades estadounidenses y es apoyado por el equipo de EducationUSA, que brinda asesoría, orientación y asesoramiento a los postulantes y beneficiarios de la beca, durante el proceso de búsqueda y selección de los planteles educativos.

De igual manera, los asesores de la dependencia en México, ayudan a los estudiantes con herramientas necesarias para identificar oportunidades de apoyo financiero disponibles para que cubran los gastos de sus estudios en el extranjero.

Esta beca está abierta para todas las áreas y disciplinas, con excepción de medicina, odontología y veterinaria, y se dará prioridad a las carreras enfocadas en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas.

Cuáles son los requisitos para postularse a la beca Opportunity Funds

Los requisitos para que los estudiantes mexicanos que deseen estudiar la universidad en Estados Unidos, según el programa Opportunity Funds, son los siguientes:

Abren beca para que mexicanos vayan a la universidad en Estados Unidos en 2027 (edusamx)

Promedio mínimo : los mexicanos que se postulen deben tener un promedio mínimo de calificaciones (GPA, por sus siglas en inglés) de 9,0 en una escala de 10, o de 90, en una escala de 100. En el caso de licenciatura, debe reflejar los años más recientes de estudio. Mientras que para posgrado, el promedio debe corresponder al grado académico más reciente.

: los mexicanos que se postulen deben tener un promedio mínimo de calificaciones (GPA, por sus siglas en inglés) de En el caso de licenciatura, debe reflejar los años más recientes de estudio. Mientras que para posgrado, el promedio debe corresponder al grado académico más reciente. Nivel avanzado de inglés : los candidatos deben demostrar que poseen un nivel de dominio de inglés equivalente a 90 puntos del examen TOEFL iBT, equivalente a nivel B2. No será necesario que se presente un examen para acreditar este requisito si el alumno ya cuenta con un certificado de no más de dos años, de lo contrario se hará una prueba.

: los candidatos deben demostrar que poseen un equivalente a nivel B2. No será necesario que se presente un examen para acreditar este requisito si el alumno ya cuenta con un certificado de no más de dos años, de lo contrario Trayectoria sobresaliente: tanto los solicitantes de nivel licenciaturas como de posgrado deben demostrar cómo han tomado la iniciativa para mejorar su entorno o apoyar a otros mediante esfuerzos organizados. Por ejemplo, liderar y organizar eventos comunitarios; participar en consejos o clubes estudiantiles; brindar mentoría o asesoría a otras personas; liderar proyectos en entornos académicos, laborales o civiles.

Otros requisitos adicionales para los interesados en la beca son:

Comprometerse a cumplir de 15 a 20 horas por semana para completar con éxito el programa

para completar con éxito el programa Tener solo nacionalidad mexicana . Los jóvenes con doble nacionalidad (por ejemplo, Estados Unidos/México) no son elegibles

. Los jóvenes con doble nacionalidad (por ejemplo, Estados Unidos/México) no son elegibles Deben vivir actualmente en cualquier parte de México

Se requiere un firme compromiso para completar el programa Opportunity Funds y sus estudios en el extranjero

Cómo es el proceso de selección para la beca Opportunity Funds

Para elegir a los candidatos, primero deben completar una solicitud en línea, a partir de del 3 de noviembre y hasta el 15 de febrero de 2026 a las 23.59 hs, e incluir los documentos solicitados como un CV, historial académico, dos cartas de recomendación y un ensayo de al menos 500 palabras sobre el motivo por el que desean obtener la beca.

Mexicanos deben cumplir ciertos requisitos para entrar al programa Opportunity Funds (edusamx)

El proceso de selección consta de tres etapas:

Perfil académico : una vez que cierre la convocatoria, el comité evaluará los perfiles y documentos académicos

: una vez que cierre la convocatoria, el comité evaluará los perfiles y documentos académicos Los candidatos deberán presentar un examen de dominio de inglés o un certificado

Entrevista final: los candidatos serán entrevistados de forma virtual en inglés. Los detalles se enviarán por correo a cada postulante