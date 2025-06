Cuándo pelean Jake Paul vs. Chávez Jr.: hora y cómo ver en vivo el combate desde Estados Unidos

Este fin de semana se enfrentarán por primera vez Julio César Chávez Jr. y Jake Paul. Mientras el influencer busca consolidar su carrera como boxeador profesional, Chávez Jr. está enfocado en solidificar de nuevo su trayectoria después de salir de rehabilitación.

Dónde y cuándo ver la pelea desde EE.UU.

Jake Paul viene de una racha de cinco victorias consecutivas, tres ellas por nocaut. Su última pelea fue contra Mike Tyson, a quien derrotó por decisión unánime.

Por su parte, Julio César Chávez Jr. tiene un récord de dos combates ganados de forma consecutiva, ambos por decisión unánime. De hecho, su última pelea (contra Uriah Hall) fue parte del evento en el que Jake compitió contra Mike Perry el 20 de julio de 2024.

El enfrentamiento entre Jake Paul y Chávez Jr. se llevará a cabo el sábado 28 de junio en el Honda Center , ubicado en Anaheim, California.

, ubicado en Anaheim, California. Solo será posible verlo en la modalidad de Pay Per View (pago por evento) en la plataforma deportiva de streaming DAZN .

. El evento comenzará a las 17.00 hs en hora local de California (PT). Es decir, a las 20.00 hs en horario del este (ET).

Récord de Jake Paul

Jake llega a esta pelea con un récord general de 11 victorias, cero empates y una derrota, de acuerdo con el sitio especializado BoxRec.

El estadounidense de 28 años comenzó su carrera como boxeador hace casi 7 años, pero su primera pelea profesional fue contra AnEsonGib en 2020. Su única derrota fue contra el británico Tommy Fury en 2023.

Mientras se prepara para su pelea de este sábado, el deportista e influencer se volvió viral por burlarse de Chávez Jr., así como de Saúl “Canelo” Álvarez.

En su cuenta de Instagram, Jake subió un video en donde simula entrenar mientras viste poncho, sombrero mexicano y bigote. Como decoración tiene dos piñatas: una con el rostro de “Canelo” y otra con el de Chávez Jr.

Además de golpear las piñatas, el influencer le colocó polvo blanco a la cara de Julio, posiblemente en referencia a los problemas de adicciones que padeció.

En la descripción del video, Jake escribió: “Chávez será mi piñata el sábado. Canelo será el siguiente”.

Como reportó ESPN, Saúl Álvarez no se ha interesado en combatir contra Jake Paul: “Tengo mucho de carrera todavía, algunos años y no es el momento para ese evento. No puedo llamarla una pelea, un evento más que una pelea”.

Récord de Julio César Chávez Jr.

Con una carrera en el box que comenzó hace más de 20 años, Julio César Chávez Jr.tiene un récord de 54 victorias, un empate y seis derrotas, según BoxRec.

A sus 39 años, el mexicano retomó su trayectoria en el ring después de haber sido detenido en 2024 por posesión de un rifle de asalto en Van Nuys, California, según TUDN. El deportista también estuvo en rehabilitación para enfrentar sus problemas con las drogas y medicamentos.

En entrevista con TUDN, Julio César Chávez Jr. compartió: “Estoy mejor que nunca, hace años que no estaba limpio completamente de todo y después de todo esto vinieron cosas buenas y hay que aprovecharlas ahorita. Tengo las ganas de estar bien porque le he agarrado sabor otra vez a entrenar y a trabajar bien”.

Su primera pelea después de salir de rehabilitación fue la de Uriah Hall, la cual ganó por decisión unánime.

¿Quiénes más pelearán el sábado 28 de junio?

Antes del evento principal de Chávez Jr. y Paul, se presentarán otras 9 peleas, de acuerdo con DAZN: