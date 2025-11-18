Cuánto cuesta visitar la casa de Netflix en Philadelphia, el primer centro de entretenimiento de la plataforma en EE.UU.

La plataforma de streaming inauguró su primer espacio interactivo Netflix House Philadelphia, como parte de su iniciativa para crear sus propios parques temáticos en Estados Unidos. El lugar se encuentra en un antiguo edificio de Lord & Taylor dentro del centro comercial King of Prussia, en Pensilvania, y los boletos ya están se encuentran disponibles para el público.

Cuánto cuesta visitar la casa de Netflix en Philadelphia

La entrada general a la Netflix House en Philadelphia es gratuita, informaron desde el centro de ayuda de la plataforma. Sin embargo, las experiencias inmersivas y los juegos temáticos tienen un costo adicional. La casa de Netflix es un centro de entretenimiento que recrea los escenarios de sus series y no una casa real.

La casa de Netflix en Philadelphia ofrece experiencias únicas para los visitantes (Netflix)

El precio de los boletos para las experiencias inmersivas y los juegos temáticos es el siguiente, según Netflix.

Experiencia One Piece : los precios arrancan desde uS$39 , pueden variar según el día. El evento dura una hora aproximadamente.

: los precios arrancan , pueden variar según el día. El evento dura una hora aproximadamente. Experiencia Miércoles (Wednesday) : los costos del boleto rondan los US$39 . El evento dura una hora aproximadamente.

los costos del boleto rondan los . El evento dura una hora aproximadamente. Salas de Realidad Virtual de Netflix : los precios comienzan en US$25 y la experiencia dura entre 25 y 45 minutos.

: los precios comienzan en y la experiencia dura entre 25 y 45 minutos. Top 9 Mini Golf: los precios arrancan desde US$15 y tiene una duración de 25 minutos.

De que se tratan las experiencias en la casa de Netflix en Philadelphia

Los fans que visiten la sede podrán disfrutar de funciones de Miércoles (Wednesday), One Piece y culminar con una ronda de minigolf, explicó El Diario NY.

Los precios de casa de Netflix en Philadelphia varían según las actividades (Netflix)

Miércoles : los fanáticos deberán superar juegos malditos , desgracias y sorpresas aterradoras en esta exploración inmersiva del Festival de la víspera de los marginados.

los fanáticos , desgracias y sorpresas aterradoras en esta exploración inmersiva del One Piece: deberán explorar las guaridas de los villanos y lugares emblemáticos. Además, de resolver acertijos y superar desafíos , y mantener el caracol transmisor cerca, porque nada es lo que parece. Esta experiencia es para 12 personas máximo por viaje.

deberán explorar las guaridas de los villanos y lugares emblemáticos. Además, de , y mantener el caracol transmisor cerca, porque nada es lo que parece. Esta por viaje. Netflix Virtuals: se podrá jugar como el personaje principal dentro de los mundos de los programas y películas de Netflix con juegos inmersivos de Sandbox VR.

se podrá jugar como el personaje principal dentro de los mundos de los programas y películas de Netflix con Top 9 Mini Golf: nueve hoyos inspirados en las historias favoritas de los fanáticos, con un toque de alta tecnología que desbloquea un juego interactivo. Ofrece un máximo de 6 personas por partida.

Las actividades también incluyen un cine, un restaurante y una tienda de recuerdos.

Cuáles son los horarios y ubicación de la casa de Netflix en Philadelphia

Desde el sitio oficial de Netflix, informaron que los horarios de la sede son los siguientes:

De lunes a jueves: de 10.00 a 22.00 hs.

de 10.00 a 22.00 hs. Viernes y sábado : de 10.00 a 00:00 hs.

: de 10.00 a 00:00 hs. Domingo: de 10.00 a 20.00 hs.

Los horarios especiales por festividades incluyen:

27 de noviembre (Día de Acción de Gracias): 10.00 – 00.00 hs.

(Día de Acción de Gracias): 10.00 – 00.00 hs. 24 de diciembre (Nochebuena): 10.00 – 20.00 hs.

(Nochebuena): 10.00 – 20.00 hs. 25 de diciembre (Navidad): 10.00 – 00.00 hs.

(Navidad): 10.00 – 00.00 hs. 28-30 de diciembre : 10:00 - 00:00 hs.

: 10:00 - 00:00 hs. 31 de diciembre (Nochevieja): 10.00 – 20.00 hs.

En cuanto a la dirección y entradas, la sede se encuentra en King of Prussia, 180 N Gulph Rd, King of Prussia, PA, 19406.

La casa de Netflix del centro comercial King of Prussia tiene dos entradas. Se puede acceder por la planta baja, entre Gregory’s Coffee y Rolex, o por la planta alta, entre UNTUCKit y Sunglass Hut. La entrada a pie de calle se encuentra en Gulph Road, al sur de King of Prussia.

Las experiencias posicionarán a los fanáticos dentro de sus películas y series favoritas (Netflix)

La casa de Netflix abrirá nuevas sedes en EE.UU.

Las nuevas casas de Netflix abrirán en Dallas (Texas), y en Las Vegas (Nevada).