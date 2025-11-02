¿Netflix lo hará posible? Floyd Mayweather vs. Manny Pacquiao podría hacerse realidad en 2026

El estadounidense Floyd Mayweather y el filipino Manny Pacquiao protagonizaron hace más de diez años uno de los combates más esperados en el mundo del boxeo. Ahora, podrían volver a enfrentarse en uno de los eventos de pugilismo de Netflix que se celebraría en 2026. Esto es todo lo que se sabe sobre la pelea.

Floyd Mayweather vs. Manny Pacquiao, la pelea que Netflix llevaría a la pantalla en 2026

La plataforma de streaming podría traer a las pantallas la revancha entre estas dos figuras del boxeo internacional, luego del enfrentamiento que tuvo lugar en 2015, según Ring Magazine.

Manny Pacquiao buscaría la revancha ante el boxeador estadounidense 10 años después de su derrota (Instagram @mannypacquiao)

En la pelea histórica que se celebró en Las Vegas, fue Mayweather quien superó a Pacquiao, por lo que existen rumores de que, tras su regreso al pugilismo, el filipino tiene intenciones de subirse al ring con el estadounidense.

Netflix tendría un interés especial en cubrir este evento, ya que es el tipo de shows que busca tener en su cartelera desde que ingresó en el ámbito de las transmisiones de eventos deportivos.

Prueba de ello son las peleas que ha producido hasta el momento, como LA DE Mike Tyson vs. Jake Paul, en noviembre de 2024, o la de Terence Crawford vs. Canelo Álvarez, en septiembre de este año.

Pese a que la noticia ha generado gran expectativa entre los amantes del box, aún no existe una confirmación del evento, pero en caso de concretarse, las ganancias podrían ser millonarias si se repite lo ocurrido en 2015.

Floyd Mayweather vs. Manny Pacquiao podrían enfrentarse en un evento producido por Netflix, según Ring Magazine (X/@MikeCoppinger)

Por qué Floyd Mayweather vs. Manny Pacquiao es la “pelea más rica”

El 2 de mayo de 2015 se llevaría a cabo la que fue denominada como la "pelea más rica en la historia del boxeo". Se calcula que genero US$600 millones, de acuerdo con ESPN.

El alcance que tuvo el encuentro entre los dos campeones mundiales en diferentes divisiones no ha sido superado desde entonces, y antes de que se hiciera realidad, tuvieron que pasar cinco años para que se decidiera quién era el rey libra por libra del boxeo.

Las razones por las que tardó en concretarse la pelea se relacionan con el acuerdo de la repartición de las ganancias entre los pugilistas, fue el mismo Mayweather quien confesó en 2009 que Pacquiao quería un reparto al 50% y que eso “no iba a suceder”.

Floyd Mayweather Jr. propina un golpe a Manny Pacquiao durante su pelea por el título welter, el sábado 2 de mayo de 2015, en Las Vegas (Archivo- AP Foto/Isaac Brekken, archivo)

Luego de que se llegara a un acuerdo, el encuentro tuvo lugar en el MGM Grand Garden Arena en Las Vegas, Estados Unidos, con millonarias ventas en taquilla y visto por muchas personas alrededor del mundo a través de pago por evento (PPV) a través de las cadenas HBO y Showtime.

Cómo llegarían al ring Floyd Mayweather vs. Manny Pacquiao

Diez años después de su histórica pelea, el estadounidense y el filipino volverían a enfrentarse, cada uno con condiciones diferentes a nivel deportivo, según Ring Magazine. Floyd Mayweather llegaría al ring:

A sus 48 años de edad.

Sin haber boxeado profesionalmente desde el 2017.

Con su última pelea profesional con un récord a 50-0 con nocaut técnico en el décimo asalto a Conor McGregor, estrella de la UFC.

Con peleas de exhibición que lo han mantenido vinculado al boxeo, como la que protagonizó en 2021 ante Logan Paul.

Floyd Mayweather no compite en el boxeo profesional desde hace 17 años (Facebook/Floyd Mayweather)

Por otro lado, Manny Pacquiao llegaría a la pelea:

A sus 46 años de edad.

Tras su regreso al boxeo profesional.

Con un empate ante Mario Barrios por el título welter.

Sin lesiones, como el desgarro que presentó en el encuentro de 2015.

Manny Pacquiao regresó al boxeo profesional este 2025 y enfrentó a un oponente 16 años menor que él (Facebook/Manny Pacquiao)

El apodado “Pac-Man” tenía un historial de 72 peleas, antes de enfrentarse a Barrios, de las cuales 62 son victorias, 8 derrotas y 2 empates, según ESPN.

En su regreso al mundo del pugilismo, el filipino retó a un oponente 16 años menor que él y se ganó el respeto de muchos aficionados, ansiosos por ver sus próximos enfrentamientos.