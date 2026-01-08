La decisión de Josh Shapiro: cuándo termina su mandato en Pensilvania y quiénes buscan su lugar

De cara a los comicios para gobernador en Pensilvania, Josh Shapiro publicó un video en el que anunció su candidatura para la reelección. El mandato del político demócrata terminará el 19 de enero de 2027. Así, buscará volver a imponerse en las urnas en noviembre con la mirada puesta, según los especialistas, en una posible postulación a la presidencia en 2028. Su principal rival, Stacy Garrity, corre por detrás en las últimas encuestas realizadas.

Cuándo termina el mandato de Josh Shapiro en Pensilvania

Como indica el sitio web oficial de la Legislatura, en Pensilvania el mandato tiene una duración de cuatro años, hasta el tercer martes de enero siguiente a la elección. De este modo, según el calendario, finalizaría el martes 19 de enero de 2027. No obstante, la ley vigente le permite buscar una reelección, y recientemente lanzó su candidatura.

El gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro Instagram/joshshapiropa

Con una publicación en YouTube, anunció sus intenciones de presentarse para la contienda de noviembre. En el video de dos minutos de duración, Shapiro destacó los aspectos más importantes de su gestión, y nombró:

Reabrir rápidamente una parte colapsada de la I-95 tras un accidente.

tras un accidente. Aumentar fondos para educación .

. Eliminar la prohibición estatal de cazar los domingos .

. Promocionar políticas de reducción de costos para residentes.

Este jueves, realizará eventos públicos en Pittsburgh y Filadelfia con su vicegobernador, Austin Davis. De acuerdo con los analistas de Político, la campaña servirá para fortalecer su presencia de cara a las elecciones presidenciales.

El estratega demócrata con sede en Pensilvania, JJ Abbott, sostuvo que si Shapiro puede volver a aumentar su puntuación en un “estado clave grande e importante”, sería una “fuerte credencial” para una posible postulación en 2028.

Quiénes buscan el lugar de Shapiro en Pensilvania

Una posible contrincante del gobernador en las elecciones generales es la tesorera estatal republicana Garrity, quien cuenta con el respaldo del Partido Republicano de Pensilvania.

La mujer tiene una amplia experiencia militar. Fue Coronel de la Reserva del Ejército de EE. UU., y en el sector privado ejerció el cargo de vicepresidenta en Global Tungsten & Powders Corp. Según indica su plataforma, ahorró a los contribuyentes casi 200 millones de dólares al eliminar el fraude y la ineficiencia.

La republicana Stacy Garrity se muestra como una "gran aliada" del presidente Donald Trump y cuenta con el apoyo del Partido Republicano de Pensilvania Stacy Garrity

Como tesorera, se centró en reducir el despilfarro, eliminar el abuso de los contribuyentes y brindar transparencia al gobierno de Pensilvania.

El miércoles, Doug Mastriano, quien perdió en 2022 frente a Shapiro por la contundente cifra de 15 puntos, declinó su candidatura.

Qué probabilidades tiene Josh Shapiro de volver a ganar en Pensilvania

La encuesta más reciente, elaborada por Quinnipiac, mostró a Shapiro por delante de la candidata republicana Stacy Garrity, con una ventaja del 55% frente al 39% en la intención de voto de los electores para los comicios.

En otro enfrentamiento hipotético de 2026 entre el gobernador y su antiguo rival republicano de 2022, Mastriano, antes de que declinara su postulación, el demócrata lideraba con el 56% frente al 39%.

El analista de Quinnipiac Tim Malloy expresó que “Shapiro deja a sus dos posibles contendientes gubernamentales en el espejo retrovisor en una muy temprana mirada a la carrera de gobernación de Pensilvania en 2026″.

El actual gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, lleva una amplia ventaja sobre su rival Stacy Garrity de cara a las elecciones Stacy Garrity | Mancomunicad de Pensilvania

Al margen de la intención de voto, cuenta con una importante aprobación de los ciudadanos. En el sondeo mencionado, el 60% de los votantes de Pensilvania le dio el visto bueno. Además, el 51% dijo que hace un trabajo “bueno” o “excelente” en una encuesta de Franklin and Marshall College realizada en octubre.

Según Político, Shapiro también inició el año electoral con US$23 millones recaudados en 2025. Esto incluye US$10 millones en los últimos tres meses mientras se preparaba para el lanzamiento de su campaña, y cuenta con un considerable fondo de campaña de US$30 millones. Por su parte, Garrity no había anunciado la recaudación total.