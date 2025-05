Qué es una papeleta de voto en ausencia de emergencia y cómo solicitarla si vivo en Pensilvania

La papeleta de voto en ausencia de emergencia permite sufragar en Pensilvania fuera del centro electoral cuando surgen situaciones imprevistas. Solo se puede solicitar si ocurre una urgencia anterior al día de la elección. Los casos aceptados incluyen enfermedades inesperadas, discapacidades repentinas o una ausencia no planificada del municipio de residencia.

¿Quién puede pedir la papeleta y hasta cuándo?

Según el portal oficial del estado de Pensilvania (pa.gov), existen dos plazos distintos para solicitar una papeleta de voto en ausencia de emergencia, esto depende del momento en que surgió la situación que impide votar presencialmente.

Si el votante no puede gestionar la papeleta por su cuenta, puede autorizar a un representante mediante un formulario específico Foto de vote.gov

Si la emergencia ya es conocida antes del martes previo a la elección, la persona tiene tiempo hasta las 17 horas de ese mismo día para presentar su solicitud.

En cambio, si el evento ocurre de forma imprevista, el votante todavía puede acceder a una papeleta de emergencia; pero, en este caso, debe presentar la solicitud antes de las 20 hs del día de la elección.

En todos los escenarios, la persona interesada deberá justificar el motivo de la emergencia y firmar una declaración jurada como parte del trámite. Si el votante no puede firmar debido a una condición física, puede designar a una persona testigo que complete y firme en su nombre.

¿Cómo llenar el formulario paso a paso?

El documento se llama oficialmente en inglés “Emergency Application for Absentee Ballot” y está disponible en varios idiomas. Se debe completar con tinta negra. Se solicitan:

Nombre completo.

Fecha de nacimiento y ocupación.

Dirección registrada (no casilla postal).

Número de identificación de Pensilvania o últimos cuatro dígitos del Seguro Social.

Motivo de emergencia (con explicación detallada).

Firma y fecha.

Quienes no puedan firmar por discapacidad deben declarar esa condición, hacer una marca y contar con un testigo que firme.

En casos extremos, un juez puede enviar a un alguacil del condado a entregar la papeleta si el votante Foto de vote.gov

¿Qué pasa si no se puede ir a buscar la papeleta de voto en ausencia de emergencia?

Si la persona solicitante no puede retirar ni entregar la papeleta de emergencia personalmente, está habilitada para designar a un representante autorizado que realice el trámite por ella. Para eso, debe completar y firmar el formulario “Authorization for a Representative to Pick Up” o “Return Emergency Absentee Ballot”, disponible en el portal oficial del Gobierno de Pensilvania.

En situaciones excepcionales donde no haya nadie disponible para actuar como representante, el juez electoral puede ordenar que un alguacil del condado entregue la papeleta al votante, siempre que esté ubicado físicamente dentro del mismo condado. Esta medida busca garantizar el derecho al voto ante condiciones extremas de salud o movilidad, según se indica en el sitio de la Junta Electoral del Condado de Lancaster.

Quienes ya tengan una papeleta en ausencia pero no la entregaron pueden llevarla el día de la elección y dársela al juez electoral Foto de freepik disponible en freepik

¿Qué sucede si ya tengo la papeleta, pero no la entregué?

Si una persona solicita una papeleta de voto por correo o en ausencia, pero no la entrega antes del cierre de la votación, no podrá emitir su voto de forma regular el día de la elección. En ese caso, solo podrá votar en el centro electoral utilizando una papeleta provisional. Esto se debe a que el sistema ya registró que solicitó una papeleta en ausencia, lo cual impide que emita un voto regular sin verificación adicional.

Sin embargo, existe una excepción: si el votante aún tiene en su poder la papeleta de voto en ausencia sin usar, puede llevarla directamente al lugar de votación el día de la elección y entregársela al juez de elecciones. Al hacer esto, el juez tiene la facultad de anular la papeleta no utilizada y permitir que la persona vote normalmente con una papeleta regular. Esta es la única manera de evitar tener que usar una papeleta provisional en estos casos.