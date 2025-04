Qué le dijo Donald Trump al gobernador Josh Shapiro tras el incendio en su casa: no le atendió la llamada

El gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, contó que Donald Trump lo llamó una semana después del ataque incendiario contra su residencia oficial en Harrisburg. La conversación, que duró cerca de 20 minutos, contrastó con la reacción inicial del presidente, quien no condenó con firmeza el ataque cuando ocurrió. Mientras el mandatario estatal actuó con rapidez tras el intento de asesinato contra el neoyorquino en julio de 2024, el republicano demoró seis días en comunicarse con él, después del peligroso episodio que puso en riesgo a su familia.

Trump a Shapiro: un llamado tardío pero “muy generoso”

Shapiro, un demócrata que mantiene una relación política compleja con Trump, confirmó que el presidente lo contactó el sábado 19 de abril por la mañana, casi una semana después del ataque. “Aprecié que el presidente me llamara”, declaró el gobernador durante el evento anual de la búsqueda de huevos de Pascua en la residencia gubernamental, según contaron desde NBC.

La residencia oficial del gobernador de Pensilvania en Harrisburg, donde Cody Balmer lanzó cócteles molotov en la madrugada del 13 de abril de 2025 facebook.com/HBFStation2

Según relató el gobernador, en un principio, Shapiro no atendió la llamada, porque el número desde el que Trump se comunicó no estaba registrado en su teléfono. Sin embargo, al escuchar el mensaje de voz, lo devolvió de inmediato. “Fue muy generoso”, relató. Durante la conversación, el magnate neoyorquino mostró interés por la seguridad de la esposa y los hijos del gobernador, mientras ambos repasaron lo ocurrido aquella madrugada de abril.

La demora en la respuesta de Trump marcó una diferencia notable con la actitud de Shapiro en julio de 2024, cuando un hombre intentó asesinar al presidente durante un mitin en Butler, Pensilvania.

En esa ocasión, el gobernador condenó el atentado de manera inmediata, al calificar la violencia política como “absolutamente inaceptable”. Además, coordinó con las fuerzas de seguridad y se comunicó con el equipo de campaña, aunque no habló directamente con él.

En cambio, tras el ataque contra la residencia de Shapiro, Trump no emitió una opinión severa. Cuando los periodistas le preguntaron al respecto, el mandatario federal sugirió que el atacante, identificado como Cody Balmer, era “un loco” y aseguró que “no era un seguidor suyo”. “Ese tipo de cosas no pueden permitirse”, agregó sin profundizar en el tema.

El peligroso ataque con cócteles molotov a la casa de Shapiro

El incidente ocurrió en la madrugada del domingo 13 de abril, apenas unas horas después de que Shapiro y su familia se acostaran a descansar. Balmer, de 38 años, saltó una cerca de hierro de la residencia oficial y rompió una ventana con un martillo antes de lanzar varios cócteles molotov en el interior. Las llamas se propagaron rápidamente, lo que obligó al grupo a evacuar mientras los efectivos de seguridad los alertaban a gritos.

Shapiro y Trump mantuvieron una conversación de 20 minutos donde además del ataque discutieron política de aranceles AP/ Archivo

Según la investigación, Balmer admitió su responsabilidad y confesó que, de haber encontrado a Shapiro, lo habría golpeado con el martillo. Las imágenes de seguridad mostraron que el atacante vistió una chaqueta con parches en los hombros y actuó de manera “metódica”, al permanecer menos de un minuto dentro de la vivienda.

El incendio causó daños considerables en la residencia, en la cual dejó muebles carbonizados y paredes ennegrecidas. A pesar de la gravedad, nadie resultó herido gracias a la rápida intervención de la policía estatal y los bomberos.

Shapiro aprovechó la ocasión para denunciar el clima de hostilidad que, según él, se normalizó en la sociedad. “No me importa si viene de un lado u otro, si se dirige a un partido o a una persona en particular. Esto no está bien y debe terminar”, declaró.

El vicepresidente JD Vance también se pronunció, al calificar el ataque como un “acto de violencia realmente repugnante” y al expresar su alivio porque la familia del gobernador estuviera a salvo.

Shapiro comentó que en 2024 se comunicó con el equipo de campaña de Trump cuando intentaron asesinarlo en su estado Evan Vucci - AP

La conversación entre Trump y Shapiro: más allá del incidente

Aunque el ataque fue el tema central de la llamada, Shapiro contó que también hablaron de otros asuntos, entre las cuales se incluyó la política de aranceles impulsada por Trump. E

El gobernador criticó las medidas, y argumentó que generan incertidumbre económica y afectan a las familias. “Espero que reajuste su plan para que las empresas recuperen la confianza”, dijo.

La conversación demostró que, pese a sus diferencias, ambos mantienen canales de comunicación abiertos. “Él conoce los temas que son importantes para mí, y yo conozco los que son importantes para él”, concluyó Shapiro.