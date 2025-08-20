Perdió por nocaut contra el Canelo Álvarez y ahora revela cuáles son sus fortalezas frente a Terence Crawford

Amir Khan, exboxeador británico que fue derrotado por nocaut tanto por Saúl “Canelo” Álvarez como por Terence Crawford, analizó el poder del mexicano de cara al esperado combate entre ambos el 13 de septiembre en Las Vegas. Khan advirtió que Canelo tiene un “poder devastador” y lo describió como un peleador fuerte y difícil de enfrentar. Aunque reconoció las habilidades de Crawford y su frescura física, pronosticó una pelea muy cerrada.

Quién es el favorito para la pelea entre Canelo y Crawford, según Amir Khan

En una entrevista concedida a Boxazteca (TV Azteca, televisora mexicana), Amir Khan detalló que la fuerza y el peso serán parte de las claves para que el boxeador originario de Guadalajara pueda salir victorioso del ring ante un contrincante que busca propinarle su tercera derrota al mexicano, así como arrebatarle sus cinturones.

Amir Khan destacó la fuerza y peso del canelo como dos claves para que se lleve el triunfo ante Terence Crawford

“Canelo sostiene bien el tema del peso. Él es mucho más grande que Terence Crawford, creo que será él quien le dé muchos problemas al contrincante con el poder, con el peso, el tamaño y la fuerza”, expresó.

Asimismo, señaló que Álvarez cuenta con la potencia suficiente para dar un golpe que pueda cambiar el rumbo de la pelea por completo. No obstante, el retirado pugilista dio como favorito a “Bud” Crawford, pese a sus buenos pronósticos del mexicano.

“Diré 55% Crawford y 45% Canelo, porque Crawford en mi opinión es más fresco y no ha recibido tantas palizas o peleas duras”, comentó.

De igual manera, el exboxeador británico consideró que ya pasó el mejor momento del pugilista de nacionalidad mexicana, pero tampoco será un rival fácil de vencer.

Así fue la pelea de Canelo Álvarez vs Amir Khan

La pelea entre ambos pugilista se dio el 7 de mayo de 2016 en el T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada. En dicha pelea se disputaban el título de peso medio del Consejo Mundial de Boxeo (CMB, por sus siglas en español), el cual estaba en poder del boxeador mexicano, de acuerdo con ESPN.

En el sexto round, Álvarez logró conectar un golpe con su mano derecha en la mandíbula de Amir Khan, quien cayó a la lona de manera inmediata. El juez realizó su conteo y dio por terminada la pelea al no observar en buenas condiciones al boxeador de Reino Unido.

Hasta ese instante, el pugilista de Guadalajara iba arriba en las tarjetas por 48-47. Dos jueces, Glen Feldman y Glen Trowbridge, lo tenían arriba en el combate por uno y tres puntos de diferencia, respectivamente. Por otro lado, Alaidade Byrd tenía su tarjeta en favor del inglés, según ESPN.

Tras el combate, Amir Khan afirmó que Canelo tuvo ventaja sobre él en los guantes, ya que cada golpe del mexicano lo sentía como si fuera golpeado con un bate de béisbol, de acuerdo con Los Angeles Times.

Amir Khan cayó a la lona en el sexto round contra el Canelo Álvarez sin poder continuar en la pelea (Instagram/@amirkingkhan)

Cómo fue la derrota de Amir Khan al enfrentar a Terence Crawford

La pelea se realizó el 20 de abril de 2019 en el Madison Square Garden de Nueva York por el título mundial de peso welter de la Organización Mundial de Boxeo (OMB, por sus siglas en español), recuerda BBC.

En el primer round del combate, el boxeador estadounidense mostró su poder al mandar a la lona a Amir Khan, quien parecía nervioso en el ring. Posteriormente, en el sexto asalto, Crawford conectó un golpe en la ingle de su rival, el cual no está permitido en el boxeo.

Según BBC, el británico contaba con cinco minutos para regresar a la pelea, pero consideró que no eran suficientes para recuperarse de un golpe que le generó mucho dolor.

“Lo sentía en el estómago y las piernas. Dije: ‘no me puedo mover’. No tenía sentido tomarme cinco minutos de descanso, no podía continuar. No soy de los que se rinden. Recibí un golpe fuerte debajo del cinturón”, expresó.

Tres años después de este combate, Amir Khan anunció su retiro del boxeo profesional y ahora da a Crawford como su favorito para ganar ante el que muchos expertos consideran el mejor boxeador de la actualidad.