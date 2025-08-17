Canelo Álvarez: así fueron las únicas dos derrotas en su vida como boxeador contra grandes figuras

El próximo 13 de septiembre, Canelo Álvarez regresará al ring para enfrentarse Terence Crawford por el título unificado de peso supermediano de 168 libras (76.2 kilogramos). A lo largo de su carrera, el pugilista mexicano ha conseguido grandes títulos y una gran cantidad de victorias, pero en su historial también se encuentran derrotas dolorosas contra Floyd Mayweather Jr. y Dmitry Bivol.

Las dos derrotas en la carrera de Canelo Álvarez como boxeador

Saúl “Canelo” Álvarez es uno de los boxeadores mexicanos que se ha ganado su lugar entre los mejores del mundo, de acuerdo con Independent. En sus dos décadas como profesional en el ring, ha logrado obtener 66 combates, de los cuales logró un récord de 62 victorias (de las cuales 39 fueron por nocaut y nocaut técnico), así como dos empates y 2 derrotas.

Las dos ocasiones que el originario de Guadalajara, México terminó contra las cuerdas, lo hizo al enfrentarse contra grandes figuras del boxeo, recuerda CNN. Su primera derrota contra Floyd Mayweather Jr. dejó una gran marca en el Canelo, quien en diversas entrevistas contó cómo marcó un antes y un después, e incluso mencionó cómo lo afectó emocionalmente.

Su segunda derrota la tuvo frente a Dmitry Bivol, el mexicano aceptó que no debió aceptar el combate, ya que se encontraba lastimado, declaró al futbolista mexicano Hugo Sánchez en 2023, de acuerdo con Telemundo. En febrero de 2025, el ruso declaró que estaba abierto a tener una revancha con el mexicano, quien a su vez aseguró que no era necesario, pero que sí quería tener una nueva oportunidad de enfrentarse a él, recoge Récord.

Floyd Mayweather Jr., la primera derrota del Canelo Álvarez

El boxeador mexicano enfrentó a Floyd Mayweather Jr. el 14 de septiembre de 2013 en el MGM Grand de Las Vegas. El mexicano perdió por decisión mayoritaria (114-114, 116-112 y 117-111) que debió ser unánime ante Canelo (42-1-1, 30 Ko’s), según ESPN.

Floyd Mayweather Jr., boxeador estadounidense fue el primer pugilista en vencer a Canelo Álvarez en 2013 (Instagram/floydmayweather) (Instagram/floydmayweather)

Se trataba de una de sus más grandes pruebas, ya que se encontraban en juego el título superwélter de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB, por sus siglas en español) y ceder su cinturón como el campeón de la Organización Mundial de Boxeo (OMB, por sus siglas en español).

Esta pelea causó un duro golpe al mexicano, quien al finalizar el combate declaró que se sintió frustrado y no pudo encontrar la manera de vencer a su rival. Aunque, años después soñaba con tener una revancha.

Previo a su pelea con Edgar Berlanga en 2024, el pugilista mexicano comentó que le gustaría tener una revancha ante Floyd Mayweather Jr., pero aceptó que no podía ser posible debido al retiro del boxeador, recuerda Marca.

Dmitry Bivol las claves que lo ayudaron a vencer a Canelo

La segunda derrota del pugilista mexicano, se dio en mayo de 2022 en el T-Mobile Arena en Las Vegas, Nevada, donde se enfrentaba al boxeador ruso Dmitry Bivol.

Bivol subió al ring para defender su campeonato de peso semicompleto de la AMB, mientras que el mexicano llegaba al encuentro como el campeón de peso unificado de supermediano, de acuerdo con Olympics.

Dmitry Bivol (derecha) venció por decisión unánime a Canelo Álvarez (Archivo La Nación)

La pelea se llevó a cabo en 12 asaltos, donde los jueces le dieron el triunfo definitivo a Bivol, lo que dejó a Álvarez sin la posibilidad de conseguir otro cinturón.

The Ring señaló que el ruso presentó un plan eficiente y efectivo para poder vencer a la leyenda mexicana, una técnica que no han podido replicar otros boxeadores.

Un año después del encuentro, Canelo Álvarez admitió que haberse enfrentado al ruso, ya que no se encontraba en su mejor momento, pero que antes de subir al ring, guardaba la esperanza de poder vencerlo, aunque los resultados fueron otros, recuerda Telemundo.