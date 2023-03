Perdió un ojo por las gotas contaminadas en EE.UU. y exige justicia: “Jugaron con la vida de la gente”

escuchar

Una rara cepa de bacterias halladas en gotas oftálmicas que fueron retiradas del mercado de Estados Unidos está relacionada con varias infecciones, casos de pérdida de visión e incluso extirpación quirúrgica de los ojos. Con 68 años, una mujer residente de Miami tuvo que ser sometida a una cirugía en la que perdió la visión. Ahora, exige justicia: “Jugaron con la vida de la gente”.

El mes pasado, Global Pharma Healthcare retiró del mercado sus gotas oftálmicas lubricantes Artificial Tears, distribuidas por EzriCare y Delsam Pharma. Las consecuencias fueron fatales, dado que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EE.UU. confirmaron dos nuevas muertes, con lo que suman tres relacionadas con esta infección bacteriana. Hasta el 21 de marzo, había 68 personas en 16 estados con infecciones de una cepa poco común de Pseudomonas aeruginosa resistente a los medicamentos que nunca antes se había registrado en Estados Unidos.

En sus historias clínicas hay una constante, dado que todos los pacientes utilizaron gotas para los ojos. Según los CDC, EzriCare Artificial Tears fue la marca más notificada.

La imagen muestra la bacteria Pseudomonas aeruginosa en forma de bastón (Janice Haney Carr/CDC vía AP, Archivo)

Perdieron la vista

En septiembre pasado, Clara Oliva, una mujer de 68 años, fue sometida a una cirugía en la que le extirparon su ojo derecho infectado. Era el que tenía mejor visibilidad y les suplicó a los médicos que lo salvaran, pero no se pudo hacer nada. De acuerdo con su historia, publicada en Usa Today, ahora es legalmente ciega.

Aunque ya no puede recuperar su vista, espera poder evitar que a otros les pase lo mismo. Por eso, demandó a Global Pharma Healthcare, con sede en la India, fabricante de las lágrimas artificiales EzriCare que le habían recetado el año pasado para la sequedad ocular. En el documento también se nombra a Ezricare, EzriRx y Aru Pharma, los distribuidores estadounidenses.

De acuerdo con las autoridades de EE.UU., el brote actual se extiende a más de diez marcas de diferentes gotas. Oliva aseguró que las suyas fueron recetadas por la sequedad ocultar provocada por los lentes de contacto y porque su seguro ya no cubría la marca que usaba.

El 1 de agosto del año pasado, luego de meses con las gotas, su ojo derecho se hinchó, por lo que acudió a Leon Medical Centers en West Hialeah, Florida. Los médicos le diagnosticaron una lesión en la córnea para la que le recetaron antibióticos. No obstante, la medicación no detuvo el avance de la infección.

Tres días más tarde, la mujer terminó en urgencias del Bascom Palmer Eye Institute de Miami. Tenía una úlcera en el ojo. En total, fue diez veces al médico durante todo el mes. “No podía dormir por el dolor”, dijo Oliva.

En la muestra que le tomaron el 10 de agosto salía la presencia de Pseudomonas aeruginosa. En septiembre, los médicos comenzaron una operación para extirparle la córnea y sustituirla por tejido de un donante. No obstante, según la demanda, el cirujano abortó la operación por el alcance de la infección. La única salida en ese momento fue extirpar el ojo de Oliva y sustituirlo con un implante de plástico.

Como no sabía lo que tenía, continuó con las gotas EzriCare en su ojo izquierdo, hasta que la clínica le pidió que las tirara. Se enteró de que las habían retirado del mercado cuando vio las noticias.

En declaraciones consignadas por el medio citado, el abogado de la mujer, Ryan Yaffa, aseguró que según la legislación de Florida, cualquier entidad implicada en algún punto de la “corriente de comercio” o distribución de un producto puede ser considerada responsable. “Las gotas llegaron a los consumidores y están perjudicando a la gente, que sufre daños significativos”.

En la demanda se incluyeron múltiples cargos, como negligencia. Con ella, la mujer quiere recuperar al menos sus gastos médicos y otros daños y perjuicios, dado que su vida no volverá a ser lo que era. Ya no podrá recoger a sus nietos, ni cocinar como tanto le gustaba, sino que volverá a aprender lo básico, como caminar sin caerse, incluso se tuvo que mudar a la casa de otro de sus hijos. “Jugaron con la vida de la gente. No solo la vida de una persona, sino la de toda una familia... Quiero justicia”, sentenció.

Esta no es la única demanda que enfrenta EzriCare, también tiene otras dos colectivas federales presentadas en Kentucky y Nueva York.

¿Qué pasó con las otras personas afectadas por las gotas?

Las gotas de Delsam Pharma

Los efectos adversos incluyen infecciones en la córnea, el torrente sanguíneo, las vías respiratorias y las urinarias. Un total de ocho personas perdieron la visión y a cuatro se les extirpó los globos oculares quirúrgicamente.

Dos informes publicados en JAMA Ophthalmology ofrecieron más detalles sobre cómo se desarrollaron estos problemas.

Una mujer de 72 años perdió la vista tras usar las gotas de EzriCare durante una semana. Primero comenzó a notar visión borrosa en su ojo izquierdo. “Al principio no le dolía, pero según la paciente y su marido, una mañana se despertó y tenía una secreción amarilla en la almohada. Fue entonces cuando empezó a notar que el aspecto de su ojo había cambiado”, compartió el Dr. Ahmed Omar, oftalmólogo del Centro Médico de los Hospitales Universitarios de Cleveland, que trató a la mujer, en el informe retomado por CNN.

Cuando la mujer fue a urgencias, los médicos descubrieron que tenía una úlcera. En total, permaneció ingresada por tres semanas. Su caso se complicó y le provocó la pérdida de visión en ese ojo.

Una infección multirresistente

Por otro lado, un hombre de 72 años desarrolló una queratitis por Pseudomonas aeruginosa multirresistente. Fue al Bascom Palmer Eye Institute de Miami tras un día de dolor intenso y de no ver bien con su ojo derecho. También había utilizado lágrimas artificiales EzriCare para la sequedad ocular.

La Dra. Marissa Shoji, médico residente del instituto, que lo trató, explicó en su informe. “Solo podía ver sombras y no era capaz de ver letras debido a la extensión de la úlcera”.

A pesar de los antibióticos, el paciente empeoró. En los cultivos de su córnea se detectó la misma cepa de Pseudomonas multirresistente. Ahora tiene lo que se llama ceguera corneal, pero con un trasplante de córnea podría tener un mejor pronóstico.

La respuesta de la empresa

Ante estos casos, EzriCare compartió un comunicado en el que especificó que, tras conocer la investigación de los CDC sobre las infecciones por Pseudomonas el pasado 20 de enero, “tomó inmediatamente medidas para detener cualquier distribución o venta de lágrimas artificiales. En la medida de lo posible, nos hemos puesto en contacto con los clientes para desaconsejarles el uso continuado del producto”.

¿Cómo identificar la infección?

De acuerdo con los CDC, los síntomas incluyen:

Secreción ocular amarilla, verde o transparente.

Dolor o molestia ocular, enrojecimiento del ojo o del párpado.

Sensación de tener algo en el ojo.

Aumento de la sensibilidad a la luz.

Visión borrosa.

