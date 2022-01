Pese a la “decepción” por la réplica de EE.UU., Rusia se mantiene abierta al diálogo por Ucrania

PARÍS.– Rusia se declaró “decepcionado” por la réplica escrita –y secreta– de Estados Unidos a sus exigencias en la crisis por Ucrania. No obstante, la diplomacia del Kremlin consideró que hay en ese texto elementos suficientes como para continuar el diálogo.

“No hay respuesta positiva a la cuestión principal, es decir, a poner punto final a la ampliación de la OTAN. Pero contiene una reacción que permite esperar el comienzo de un diálogo sobre cuestiones secundarias”, admitió el canciller ruso, Serguei Lavrov, en un comunicado.

También el Kremlin lamentó “que los puntos de vista de Rusia no hayan sido tomados en cuenta. O que no haya una voluntad de tomar en consideración nuestras preocupaciones”, según su vocero, Dimitri Peskov. No obstante, Rusia no se apresurará para reaccionar. “No tardaremos en hacer conocer nuestra reacción, pero tampoco hay que esperar que esta llegue ya mismo”, agregó, insinuando tal vez que un ataque contra Ucrania no se producirá de inmediato.

Estados Unidos y la OTAN rechazaron, en sendas misivas enviadas al Kremlin, las exigencias de Moscú de asumir el compromiso escrito de no incorporar a Ucrania o Georgia a la OTAN y de retrotraer la presencia militar de la organización atlántica a las fronteras europeas de 1997. Sin embargo, Casa Blanca reafirmó al mismo tiempo su voluntad de querer negociar seriamente con Rusia sobre todas las preocupaciones que atañen a su seguridad.

Miembros de las Fuerzas de Defensa Territorial de Ucrania, unidades militares voluntarias de las Fuerzas Armadas, entrenan en un parque de la ciudad de Kiev, Ucrania, el 22 de enero de 2022 Sean Gallup - Getty Images Europe

En verdad, Estados Unidos ya hizo concesiones en forma más o menos directa y pública sobre dos puntos. Si bien Washington declara “no negociable” el principio de “puertas abiertas de la OTAN” y el derecho de los Estados a escoger sus alianzas, los norteamericanos admiten que Ucrania no se incorporará a la Alianza Atlántica a corto plazo.

El presidente Joe Biden fue el más explícito sobre esta cuestión, que podría asumir la forma de una moratoria en la cual la OTAN afirmara que, por el momento, ni Ucrania ni Georgia tienen la vocación de adherir a la organización.

“Tal vez sería esta la mejor forma para los occidentales de salir de la trampa en la cual se metieron en la cumbre de la OTAN de Bucarest, en 2008, dejando ver a Kiev una perspectiva de adhesión”, analizó Alyona Getmanchouk, directora del centro de reflexión New Europe Center.

Estados Unidos –que ayer convocó para el lunes una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU– también propone medidas de transparencia recíprocas sobre el posicionamiento de las Fuerzas Armadas, el despliegue de sistemas de misiles, de maniobras y de ejercicios militares en Europa. La idea data de junio de 2021, cuando Biden, después de la cumbre con Vladimir Putin en Ginebra, solicitó al Pentágono una evaluación de los ejercicios militares de Estados Unidos y de la OTAN en Europa para, eventualmente, reducir su número.

“Esa reflexión ya estaba en marcha en la administración norteamericana y es en ese terreno que los occidentales podrían hacer concesiones concretas a corto plazo”, agregó Getmanchouk.

Interés

Con más tiempo, las negociaciones podrían girar en torno al control de armas nucleares y convencionales, en particular sobre las fuerzas nucleares de mediano alcance y la reducción de armas estratégicas. Norteamericanos y europeos tienen mucho interés en reanudar ese diálogo con Putin, aun cuando esté pendiente la forma de hacer un lugar a Europa dentro de esa negociación.

En todo caso, esta es la primera vez que una administración norteamericana toma en cuenta los pedidos de Rusia, una forma de concesión sin precedentes y un cambio de software para la diplomacia estadounidense. “Desde ese punto de vista, Biden parece haber aprendido la lección de la presidencia de Barack Obama, escogiendo un método diferente. El problema es que todo esto se desarrolla en plena escalada militar rusa, que complica mucho el inicio de una negociación”, analizó Tara Varma, responsable del buró parisino del European Council on Foreign Relations.

Para los expertos, en efecto, una desescalada es necesaria para poder comenzar a negociar a fondo los diferentes temas. En esa situación extremadamente volátil, París y Berlín intentan reactivar los canales diplomáticos con una nueva reunión entre representantes franceses, alemanes, ucranianos y rusos en Berlín dentro de dos semanas. En el primer encuentro de anteayer en la capital francesa, ucranianos y rusos confirmaron su voluntad de respetar el cese del fuego en la frontera entre ambos países, que fuera pactado en 2015 en los llamados acuerdos de Minsk, sin demasiado éxito.

Para Varma, aun cuando no haya resultados inmediatos, “el hecho de que Moscú haya respondido favorablemente a esa iniciativa refleja que hay voluntad, al menos, de mantener diálogo”.