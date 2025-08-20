PlayStation aumenta sus precios en EEUU

Sony anunció el miércoles que el precio de su consola de videojuegos PlayStation 5 subirá en US$50 en Estados Unidos, debido a un "entorno económico complejo".

Los aranceles que impuso el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, elevaron el coste de los bienes importados al país, dejando a empresas como la japonesa Sony decidir si trasladan este aumento a los consumidores.

"Similar a lo que pasa con muchos negocios globales, continuamos navegando en un entorno económico complejo", dijo la vicepresidenta de mercadeo global de Sony Interactive Entertainment, Isabelle Tomatis.

Inicialmente Estados Unidos amenazó a Japón con imponerle aranceles de 25%, pero finalmente acordó una tarifa arancelaria del 15%.

"Como resultado, hemos tomado la difícil decisión de aumentar el precio minorista recomendado para las consolas PlayStation 5 en Estados Unidos", señaló la ejecutiva.

Así, el nuevo precio de la PS5 será de US$550, con una "Edición Digital" por US$500 y una versión "Pro" por US$750, de acuerdo con Tomatis.

En mayo, Sony advirtió que estaba considerando ajustes de precios en Estados Unidos al estimar que los aranceles podrían costar a la compañía unos US$680 millones en el año fiscal.

Las empresas estadounidenses también sienten el impacto.

La gigante de cosméticos Estee Lauder estimó recientemente que el impacto de los nuevos aranceles sería de US$100 millones para el año fiscal 2026 y planea ajustes de precios para paliar el costo adicional.

Por su parte, el gigante de los pasabocas y gaseosas PepsiCo podría aumentar los precios en un 10% para mitigar los efectos de las nuevas tarifas, en particular las que recaen sobre el aluminio importado que se usa para las latas de sus bebidas, según la revista especializada en comercio Beverage Digest.

Mientras tanto, el fabricante de bebidas energizantes Monster Beverages evalúa subir precios por un "panorama aduanero complejo y dinámico", de acuerdo con su director ejecutivo, Hilton Schlosberg.