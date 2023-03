Por primera vez en décadas cae el coeficiente intelectual en EE.UU., según un estudio

escuchar

El nivel del coeficiente intelectual (IQ) de los residentes de Estados Unidos ha disminuido con el paso de los años, según un estudio de los psicólogos de las universidades de Northwestern y Oregon. Si bien se creía que la inteligencia humana aumentaba entre las generaciones sucesivas, este análisis, publicado en la revista Intelligence, evidenciaría que esa evolución se detuvo.

Elizabeth Dworak, William Revelle y David Condon hicieron pruebas de coeficiente intelectual (CI) a varios voluntarios, entre 2006 y 2018. Su objetivo era determinar si el efecto Flynn, que dicta que cada generación es más inteligente que la anterior, seguía vigente. Históricamente, el CI ha aumentado entre generaciones, dado que pasó de tres a cinco puntos entre 1932 y el año 2000.

Se les hicieron algunas pruebas a los voluntarios para determinar los resultados de su CI Unsplash

Los investigadores analizaron los resultados obtenidos en el Proyecto de Evaluación de Personalidad de Apertura Sintética durante los 12 años mencionados. La conclusión a la que llegaron es que la inteligencia dosminuyó en todos los grupos de edad, sin diferencia de género. Esta situación afectó principalmente a los jóvenes de entre 18 y 22 años, quienes registraron los niveles más bajos.

Por otro lado, se percataron de que algunas habilidades, como el razonamiento espacial, eran mejores que en las generaciones anteriores. No obstante, no fueron suficientes para compensar las bajas en resolución de problemas, las evaluaciones de series numéricas y el razonamiento verbal.

Respecto de cuáles podrían ser los motivos, los expertos no se expidieron, ya que en su investigación no había un parámetro dirigido a conocer este factor. No obstante, creen que podría tener relación con los cambios en el sistema educativo.

¿Cómo se mide el CI?

El CI “es un valor que resulta de la realización de un test estandarizado para medir las habilidades cognitivas y la capacidad intelectual de una persona”, de acuerdo con un artículo de la Universidad de Barcelona. Este se mide en una escala que va de 45 a 155, donde el 100 es el promedio. Si alguien se sitúa por encima de ese número, significa que tiene un IQ mayor a su grupo de edad, pero si es menor, entonces se posiciona por debajo.

Los jóvenes de EE.UU. mostraron una contundente caída en sus niveles de coeficiente intelectual Unsplash

Según el portal Educa Live, hay diferentes pruebas para determinar la calificación de cada persona. En el caso de los adultos, se utilizan la Wechsler Adult Intelligence Scale, mientras que para los niños, la Wechsler Intelligence Scale for Children. Ambas constan de las siguientes pruebas:

Comprensión verbal

Razonamiento perceptivo

Memoria operativa

Velocidad de procesamiento

Para saber qué tan inteligente es una persona, hay diferentes rangos de puntuaciones. Son las siguientes:

Menos de 70 puntos: perfil de muy bajo rendimiento

Entre 70 y 79 puntos: nivel de inteligencia limítrofe

Entre 80 y 89 puntos: bajo, pero dentro del promedio normal

Entre 90 y 109 puntos: promedio normal

Entre 110 y 119 puntos: alto, pero dentro del promedio normal

Entre 120 y 129 puntos: nivel de inteligencia superior al promedio

Más de 130 puntos: nivel de inteligencia muy superior al promedio

