Cambia la hora en Estados Unidos: consejos para adaptarse al nuevo reloj

El domingo 12 de marzo en la mayor parte de EE.UU. los residentes deberán adelantar el reloj una hora para darle la bienvenida al horario de verano. Sin embargo, esta no es una buena noticia para todos, especialmente para quienes disfrutan de no levantarse temprano, ya que tendrán una hora menos de descanso. En ese sentido, varios especialistas brindaron algunas recomendaciones para poder adaptarse rápido a la modificación, sin causar estragos al organismo.

“La planificación puede ser clave para disminuir el impacto de este cambio en los ritmos de su cuerpo”, declaró para CNN el especialista en sueño Dr. Raj Dasgupta, profesor asociado de medicina clínica en la Facultad de Medicina Keck, de la Universidad del Sur de California. Según el especialista, es importante tomar precauciones desde días antes. Otros expertos coincidieron y detallaron qué consejos sencillos pueden ser de ayuda:

Modificar horarios y rutinas

Phyllis Zee, directora del Center for Circadian and Sleep, sugirió acostarse y despertarse en los días previos entre diez o 15 minutos antes de lo que lo que se hace habitualmente. “Puede ayudar a adaptarse al cambio de hora del reloj social para el lunes por la mañana”, comentó para el mismo medio. Quienes no lo hagan, necesitarán de más tiempo para sentirse ‘despiertos’.

El cambio de horario en EE.UU. será este domingo 12, cuando los relojes deban adelantarse una hora en la mayor parte del territorio Unsplash

Por su parte, Cora Collette Breuner, profesora de medicina adolescente en el departamento de pediatría de la Universidad de Washington en Seattle, agregó que habrá que cambiar también la hora de desayunar. Instó a dejar todo listo la noche anterior para evitar cualquier retraso. “Quienes no lo hagan estarán comiendo bocadillos en el autobús o en el automóvil en lugar de sentarse para ingerir un desayuno completo”, advirtió.

Evitar luz antes de dormir

Zee, directora del Center for Circadian and Sleep, también sugirió evitar cualquier tipo de luz brillante durante al menos tres horas antes de acostarse. “Esto permitirá que su propia melatonina se eleve y promueva el sueño”, aseveró. Además, destacó que las tonalidades de iluminación que se utilizan influyen en la calidad del sueño: las rojizas o marrones ayudan a relajar, mientras que las azules estimulan al cerebro para mantenerse despierto. Un ejemplo de estas últimas serían las emitidas por el celular, la televisión o computadora.

Este domingo 12 comienza el horario de verano en Estados Unidos Unsplash

En ese contexto, Breuner sumó su aporte y sugirió a los padres de familia sacar los aparatos electrónicos de las habitaciones de sus hijos por las noches. “Los dispositivos deben estar apagados y lejos de la cama, ya sea en la cocina o en otro cuarto”, afirmó.

Ayudar al cuerpo a relajarse

Además de evitar la luz antes de acostarse, hay otro método que permite dormir más rápido y mejor: ayudar al cuerpo a relajarse. Esto se puede lograr con el uso de aceites esenciales, según el portal médico Mayo Clinic. “Ayudan a reducir la ansiedad y producen una sensación de calma. Los siguientes ayudan a quedarse dormido con mayor facilidad: lavanda, jazmín, manzanilla, bergamota, rosa, salvia, neroli, sándalo, ylang ylang y vainilla.

