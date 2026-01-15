Por primera vez, la NASA evacúa a un astronauta de la Estación Espacial por motivos médicos

CABO CAÑAVERAL, Florida.- En la primera evacuación médica de la NASA, un astronauta que necesita atención profesional en tierra está siendo trasladado desde la Estación Espacial Internacional junto con tres compañeros de tripulación.

Los cuatro astronautas —de Estados Unidos, Rusia y Japón— planean amerizar la madrugada del jueves en el Pacífico, cerca de San Diego, con SpaceX. Esta decisión acorta su misión en más de un mes.

LIVE: @zenanaut, @AstroIronMike, and their fellow Crew-11 members have said their goodbyes, and the SpaceX Dragon hatch is closed. Now, watch as they undock from the @Space_Station. https://t.co/FVnNDMIlrZ — NASA (@NASA) January 14, 2026

“El momento de este retorno es inesperado”, dijo la astronauta de la NASA Zena Cardman antes del viaje de regreso, “pero lo que no me sorprendió fue lo bien que esta tripulación se unió como familia para ayudarse y cuidarse mutuamente”.

Los funcionarios se negaron a dar precisiones tanto sobre la identidad del astronauta que requiere atención médica como del problema de salud que lo aqueja.

El astronauta enfermo se encuentra “estable, a salvo y bien atendido”, declaró el comandante saliente de la estación espacial, Mike Fincke, a principios de esta semana en redes sociales. “Esta fue una decisión deliberada para permitir que se realicen las evaluaciones médicas adecuadas en tierra, donde existe toda la capacidad de diagnóstico”.

Tras el inicio de la misión en agosto, Cardman, Fincke, el japonés Kimiya Yui y el ruso Oleg Platonov debían permanecer en la estación espacial hasta finales de febrero. Sin embargo, el 7 de enero, la NASA canceló abruptamente la caminata espacial de Cardman y Fincke prevista para el día siguiente y posteriormente anunció el regreso anticipado de la tripulación.

Las autoridades afirmaron que el problema de salud no estaba relacionado con los preparativos de la caminata espacial ni con otras operaciones de la estación, pero no ofrecieron más detalles, alegando la confidencialidad médica. Insistieron en que no se trataba de una emergencia.

Esta captura de pantalla de un video proporcionado por NASA TV muestra la salida de la cápsula Dragon de SpaceX de la Estación Espacial Internacional poco después de desacoplarse con cuatro miembros de la tripulación 11 de la NASA en su interior el miércoles 14 de enero de 2026. NASA�

La NASA afirmó que mantendría los mismos procedimientos de entrada y amerizaje al final del vuelo, con el equipo habitual de expertos médicos a bordo de la nave de recuperación en el Pacífico. El vuelo de regreso en la SpaceX demora menos de 11 horas después de desacoplarse de la estación espacial. La NASA indicó que aún se desconoce cuándo volarán los astronautas desde California a Houston, sede del Centro Espacial Johnson y la base para astronautas.

En tanto, un astronauta estadounidense y dos rusos permanecen a bordo del laboratorio orbital, tras apenas un mes y medio de una misión de ocho meses que comenzó con el despegue de un cohete Sayuz desde Kazajistán. La NASA y SpaceX trabajan para adelantar el lanzamiento de una nueva tripulación de cuatro personas desde Florida, previsto inicialmente para mediados de febrero.

Los modelos informáticos predecían una evacuación médica de la estación espacial cada tres años, pero la NASA no ha tenido ninguna en sus 65 años de vuelos espaciales tripulados. Los rusos no han tenido la misma suerte. En 1985, el cosmonauta soviético Vladimir Vasyutin contrajo una infección grave a bordo de la estación espacial Salyut 7 de su país, lo que provocó un regreso prematuro. Otros cosmonautas soviéticos sufrieron problemas de salud menos graves que acortaron sus vuelos.

Esta captura de pantalla de un video proporcionado por NASA TV muestra la salida de la cápsula Dragon de SpaceX de la Estación Espacial Internacional poco después de desacoplarse con cuatro miembros de la tripulación 11 de la NASA en su interior el miércoles 14 de enero de 2026. NASA�

Este fue el primer vuelo espacial para Cardman, biólogo y explorador polar de 38 años, quien se perdió la oportunidad de realizar una caminata espacial, así como para Platonov, de 39 años, expiloto de combate de la Fuerza Aérea Rusa, quien tuvo que esperar unos años más para llegar al espacio debido a un problema de salud no revelado.

Cardman debería haber despegado el año pasado, pero se retrasó para dejar espacio en el descenso a Butch Wilmore y Suni Williams, de la NASA, quienes estuvieron atrapados casi un año en la estación espacial debido a los problemas con la cápsula de Boeing.

Fincke, de 58 años, coronel retirado de la Fuerza Aérea, y Yui, de 55, piloto de combate retirado de la Fuerza Aérea de Autodefensa de Japón, han volado repetidamente al espacio. Finke pasó un año y medio en órbita en cuatro misiones y realizó nueve caminatas espaciales en vuelos anteriores, lo que lo convierte en uno de los astronautas con mejor desempeño de la NASA. La semana pasada, Yui celebró su día 300 en el espacio durante dos estancias en la estación, compartiendo impresionantes vistas de la Tierra, incluyendo el Monte Fuji de Japón y auroras impresionantes.

Japanese astronaut Kimiya Yui captured the Aurora Borealis from the International Space Station, showcasing the vivid spectacle created by solar wind and coronal mass ejections hitting the Earth's atmosphere pic.twitter.com/5xg2pTgWpd — Reuters (@Reuters) January 13, 2026

“Quiero grabarlo firmemente en mis ojos, y aún más, en mi corazón”, dijo Yui en la plataforma social X. “Pronto, yo también seré una de esas pequeñas luces en el suelo”.

Funcionarios de la NASA habían afirmado que era más arriesgado dejar al astronauta en el espacio sin la atención médica adecuada durante un mes más, que reducir temporalmente la tripulación de la estación espacial a más de la mitad. Hasta que SpaceX envíe otra tripulación, la NASA declaró que tendrá que suspender cualquier caminata espacial rutinaria, incluso de emergencia, una tarea que requiere dos personas y requiere apoyo de la tripulación dentro del complejo orbital.

La evacuación médica fue la primera decisión importante del nuevo administrador de la NASA, Jared Isaacman. El multimillonario fundador de una empresa de procesamiento de pagos y dos veces astronauta asumió el cargo principal de la agencia en diciembre.

“La salud y el bienestar de nuestros astronautas es y será siempre nuestra máxima prioridad”, dijo Isaacman al anunciar la decisión la semana pasada.

Agencia AP