Por qué Amazon despidió a 16 mil empleados en enero 2026: “Ajustes necesarios”

Pese a que sus negocios continúan en crecimiento, Amazon anunció el despido de 16.000 empleados adicionales, como parte de su estrategia para redirigir recursos hacia el desarrollo de inteligencia artificial (IA). La medida se suma a una primera ronda de recortes iniciada en octubre de 2025.

La razón por la que Amazon despide a 16.000 empleados

Desde octubre de 2025, la compañía fundada por Jeff Bezos informó que eliminaría 14.000 puestos de trabajo, aunque desde entonces se anticipaba una nueva ronda de despidos para enero de 2026, una vez concluida la temporada de compras navideñas, según adelantó The New York Times.

Esas previsiones se confirmaron cuando Amazon anunció oficialmente el despido de otros 16.000 empleados durante el primer mes del año. La empresa también reconoció que no descarta nuevos recortes en el futuro, aunque aclaró que no planea realizarlos de forma recurrente.

Amazon despidió a 16.000 trabajadores en enero de 2026 (Unsplash)

Amazon ha implementado recortes de costos en prácticamente todas sus áreas de negocio, en parte para financiar la construcción de centros de datos y competir en la carrera global por el liderazgo en inteligencia artificial. Tan solo en 2025, la compañía invirtió US$125.000 millones en este rubro, de acuerdo con el medio.

Asimismo, la empresa anunció el cierre de varias tiendas Amazon Go y supermercados Amazon Fresh, modelos que operaban sin cajeros humanos.

En su lugar, planea fortalecer la entrega ultrarrápida de alimentos frescos en línea y abrir unas 100 nuevas sucursales de Whole Foods en los próximos años.

“Como siempre lo hemos hecho, cada equipo evaluará la propiedad, la velocidad y la capacidad de innovación para los clientes, y llevará a cabo los ajustes necesarios”, afirmó Beth Galetti, vicepresidenta sénior de experiencia del personal y tecnología de Amazon, en declaraciones citadas por BBC.

Se espera que la compañía publique sus resultados financieros a inicios de febrero, correspondientes al cuarto trimestre de 2025, que incluyen la temporada navideña. Analistas de Wall Street prevén que las ventas superen los US$210.000 millones, mientras que las ganancias también rondarían los US$21.000 millones.

El patrón de despidos de Amazon

Las rondas de despidos masivos de Amazon comenzaron a intensificarse a finales de 2022 y principios de 2023, cuando la empresa eliminó casi 30.000 puestos de trabajo, en un contexto de ajuste tras la pandemia.

Amazon cierra sus tiendas Go en Estados Unidos (Unsplash)

En los recortes anunciados en octubre de 2025, cerca de 2000 empleados perdieron su trabajo en el estado de Washington, donde se originó la empresa. Los despidos afectaron principalmente a reclutadores, analistas y gerentes, mientras que la categoría más golpeada fue la de ingenieros de software, con 1500 despidos en California.

Durante el verano de 2025, el director ejecutivo de Amazon, Andy Jassy, advirtió a los empleados que el avance de la inteligencia artificial implicaría que, con el tiempo, la compañía operaría con menos personal corporativo.

Aunque en el otoño de ese año los directivos señalaron a los inversionistas que los despidos no estaban directamente vinculados con la IA ni con las finanzas, sino con la reducción de la burocracia interna, los recortes respondieron a objetivos claros de disminución de costos operativos.

Amazon busca competir con Walmart

Con el objetivo de fortalecer su presencia en el comercio minorista físico y competir directamente con Walmart, Amazon planea abrir un supermercado de gran formato en Orland Park, Illinois.

Amazon abrirá un supermercado en Illinois para competir contra Walmart (Unsplash)

De acuerdo con autoridades locales, la empresa proyecta construir un establecimiento de una sola planta, que incluirá un almacén de apoyo limitado, así como áreas destinadas a la recolección de pedidos para clientes y conductores.

Según CNBC, Amazon y Walmart mantienen una intensa competencia en el sector minorista, y ambas compañías han lanzado nuevos servicios de entrega en ciudades como Tampa Bay y Orlando, donde incluso experimentan con entregas mediante drones.