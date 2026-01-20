Amazon sigue los pasos de Walmart: el sitio de Illinois en el que quiere abrir un supermercado

Amazon presentó un proyecto para incursionar en el comercio minorista físico en Orland Park, en el área metropolitana deChicago, Illinois, y competir directamente con Walmart y Target, mediante la apertura de un supercentro de gran formato que ofrecerá desde alimentos y mercancía general hasta artículos esenciales para el hogar.

En qué parte de Illinois abrirá Amazon su supermercado

La compañía fundada por Jeff Bezos planea construir un supermercado de una sola planta con una superficie superior a 20.000 metros cuadrados en Orland Park, dentro del condado de Cook, según informó el gobierno local.

Amazon abrirá su supermercado en Orland Park, Illinois (X @VillageOrlandPk)

El desarrollo estaría ubicado en la esquina suroeste de 159th Street y LaGrange Road, un predio que permaneció vacante durante años tras el cierre del restaurante Petey’s II, explicó Jim Dodge, alcalde de Orland Park. Aunque la propuesta aún debe pasar por un proceso de revisión y aprobación pública, las autoridades señalaron que el proyecto coincide con los planes de desarrollo a largo plazo del área.

El complejo incluiría también un almacén de apoyo limitado para las operaciones del sitio y espacios destinados a la recolección de pedidos por parte de conductores y clientes.

“Se trata de una ubicación estratégica y vemos con buenos ojos que se contemple una renovación comercial integral”, señaló el alcalde en un comunicado, al destacar el impacto fiscal positivo que podría generar el proyecto para la comunidad.

Amazon busca competir contra Walmart y Target en Illinois

Amazon ya ha incursionado anteriormente en el comercio minorista presencial con librerías, tiendas especializadas y supermercados, aunque varios de esos formatos fueron descartados tras no cumplir las expectativas, de acuerdo con CNBC.

El supermercado de Amazon tendrá 21.000 metros cuadrados (Unsplash)

Su apuesta más relevante ha sido la adquisición de Whole Foods Market en 2017 por US$13.700 millones, la mayor compra de su historia.

En la misma zona donde se planea el nuevo supermercado se encuentran Target, Costco y Trader Joe’s, lo que refuerza la competencia directa en el corredor comercial. De concretarse, la tienda de Amazon sería más grande que un supercentro promedio de Walmart, cuya superficie ronda los 16.000 metros cuadrados.

Recientemente, Walmart y Amazon se han visto envueltos en una feroz carrera minorista, según el medio, en donde ambos han mostrado nuevos servicios de entrega. En el caso de Walmart, en Houston y Charlotte en Texas, así como en Tampa y Orlando en Florida, ofrece entregas por medio de drones.

El conflicto con los vecinos por el supermercado de Amazon en Orland Park

Algunos residentes de Orland Park expresaron inquietudes por el posible impacto en el tránsito vehicular, según CNBC. Ante ello, la ciudad indicó que evalúa extender la avenida Ravinia hacia el sur, hasta la calle 161, para mejorar la conexión con LaGrange Road.

Walmart y Amazon compiten en el mercado físico minorista (Foto AP/Charles Krupa, archivo) Charles Krupa - AP

Las autoridades informaron que ya se realizaron estudios de flujo vehicular, accesos y circulación, los cuales continuarán durante el proceso de revisión. El proyecto contempla entradas separadas para clientes y vehículos de reparto, con el objetivo de mejorar la seguridad y reducir la congestión en la intersección.