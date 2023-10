escuchar

En el estado de California se atraviesa por una etapa de aumento de salarios, entre ellos el estipulado por una nueva ley que favorece los sueldos de los empleados de cadenas de comida rápida, que se hará efectiva a partir de abril 2024. La medida indica que deberán ganar US$20 por hora. Sin embargo, aunque causó alegría entre los trabajadores, provocó el descontento en empresarios y dueños de franquicias, quienes la criticaron y calificaron como “draconiana”. Es decir, de alcances muy severos.

De acuerdo con Money Wise, la Asociación Nacional de Propietarios (NOA) expresó su preocupación. “El grupo afirma que el 95% de los 1300 restaurantes McDonald’s en California son operados localmente por propietarios de pequeñas empresas”. En tanto que Fox Business compartió un comunicado oficial de la asociación. “La nueva legislación AB 1228 ha sido votada y dará como resultado un golpe financiero devastador para los franquiciados de McDonald’s de California con un costo anual proyectado de US$250 mil dólares por restaurante”.

Actualmente, el salario mínimo de California es de US$15,50, uno de los más altos de EE.UU.; Washington DC es el estado que más paga por hora, con US$17. No obstante, los californianos votarán en 2024 para que aumente en general a US$18 la hora.

El gobernador de California, Gavin Newsom, en un discurso el 10 de enero de 2023 (AP Foto/José Luis Villegas, archivo) AP

Por otro lado, la Asociación Internacional de Franquicias (IFA) argumentó que el aumento de salario mínimo a los empleados de cadenas de comida rápida en California sería devastador y afirmó que el 92% de los propietarios de restaurantes franquiciados desaprueban la medida. “Destruirá decenas de miles de restaurantes locales al eliminar el capital que han construido durante décadas de propiedad de pequeñas empresas en franquicia”, dijo Matthew Haller, presidente y director ejecutivo, a 1851 Franchise.

Otro aumento que llegará a California se aplicará a los empleados de la salud, quienes recibirán una suba gradual de hasta US$25 por hora para 2028. Esto significa que los conserjes, técnicos en medicina, asistentes, enfermeros y médicos especialistas verán en sus percepciones salariales un incremento a partir del próximo año. De esta manera, ganarán US$23 por hora en 2024; US$24 en 2025 y US$25 en 2026.

El aumento a salario mínimo en Estados Unidos ha provocado algunos debates Pexels

Michigan, el estado que lucha por un aumento de sueldo

En Michigan, estado que actualmente tiene un salario mínimo de US$10,10, ya se organiza una marcha para que se aumente a US$15 por hora, en un pedido que se someterá a votación en noviembre de 2024. One Fair Wage, organización que trabaja a favor de las condiciones laborales de los empleados, reunió aproximadamente 610 mil firmas para presionar sobre esta reforma salarial, indicó Holland Sentinel. Sin embargo, la Junta de Encuestadores Estatales puso un freno a esta solicitud. “¿A qué tienen tanto miedo?”, preguntó Saru Jayaraman, presidente de One Fair Wage: “¿Por qué no quieren que esto llegue a los votantes? Porque saben que esto es tan abrumadoramente popular en todo Michigan que saben que vamos a ganar”.

Al igual que en California, esta lucha ha hecho sonar las alarmas con los propietarios de restaurantes debido a que se tendrían que aumentar los precios de los productos. “Les prometo que verán restaurantes cerrar”, aseguró Mike Karas, dueño de uno de los establecimientos: “No hay forma de evitarlo”. El hombre calculó que el aumento al salario mínimo podría costarle a su empresa entre US$60.000 y US$70.000 al año.

