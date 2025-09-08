Por qué las mariquitas son consideradas depredadoras perfectas por encima de leones o tiburones, según científicos
Estos insectos se caracterizan por nunca fallar al momento de cazar; la “tensa” convivencia que tienen con las hormigas
Al pensar en una lista de depredadores, se suelen encontrar algunos animales como los leones, tiburones o jaguares. Sin embargo, hay un insecto pequeño con colores brillantes que es infalible al momento de cazar y alimentarse. Se trata de las mariquitas.
Por qué las mariquitas son consideradas un depredador perfecto
De acuerdo con Mario Alonso Santamaría, un conocido biólogo y zoólogo español, a las mariquitas no se les escapa ninguna presa. Entre ellas, los pulgones, insectos conocidos por succionar la savia de las plantas y dañar los cultivos.
Al ser más grande y fuerte que su presa, las mariquitas pueden devorar más de 100 pulgones al día o unos 1000 durante toda una temporada de verano, según consignó Euro Garden.
“Los pulgones nunca pueden escapar de las mariquitas porque son más grandes y fuertes. Ellas no fallan una, pueden comer montón de pulgones al día”, sostuvo Santamaría en una entrevista con The Wild Project.
Dada su capacidad en la caza, países como Estados Unidos, España, Turquía o Costa Rica desarrollan programas de cría e introducción de mariquitas para ser usados como control biológico de plagas en los cultivos.
Las otras presas de las mariquitas
Además de los pulgones, existen otros insectos de los que la mariquita se alimentan. Algunos de estos son:
- Mosca Blanca: los aleuródidos, más conocido como moscas blancas, son insectos que se alimenta de la savia de las plantas. Al segregar melaza, disminuyen el valor estético de los cultivos.
- Chinches: estos insectos de la orden Heteroptera se caracterizan por causar daños a las plantas al perforar las hojas y las yemas con su aparato bucal perforador para extraer nutrientes.
Al ser dañinos para los cultivos, algunos países como Costa Rica utilizan la especie de mariquitas Azya orbigera como depredadores.
La “tensa” convivencia entre las mariquitas y las hormigas
Aunque la caza de mariquitas beneficia a los agricultores para controlar plagas, también hay tensión con las hormigas. Según señala Santamaría, actúan como defensoras de los pulgones, ya que estos excretan una sustancia dulce llamada melaza de la que las hormigas se alimentan.
Para las hormigas, es necesario que haya pulgones en las plantas, por lo que suelen llevarlos a sus hormigueros para “protegerlos” durante el invierno.
“Los pulgones suelen estar muy relacionados con las hormigas, por lo que existe una cierta tensión con las mariquitas”, sostuvo el zoólogo. “Las hormigas las pastorean y las mariquitas son como el lobo que las van a comer”, agregó.
Los mejores depredadores del mundo, según la BBC
En el mundo salvaje existen infinitos depredadores. No obstante, según consignó BBC Wildlife Magazine, solo algunos tienen la mayor taza de éxitos:
- Perros salvajes africanos: tienen una tasa de aniquilación por persecución superior al 85%.
- Gatos de patas negras: pueden cazar cada 30 minutos y tienen una taza de aniquilación del 60%.
- Cheetah: tienen una taza de aniquilación del 58% y suelen trasladar a sus víctimas a lugares más apartados y sombríos.
- Gatos domésticos: un estudio del norte de Australia sostuvo que la taza de aniquilación es del 32%. Esta tasa de presas se puede disparar a un 70% cuando cazan en hábitat abierto.
