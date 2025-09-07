Cuál es el tipo de carne roja que se debe evitar a toda costa, según los expertos en salud

Estados Unidos es uno de los máximos productores y consumidores de carne vacuna a nivel mundial. A pesar de su popularidad, los expertos en salud coinciden en que limitar el consumo de carnes rojas es esencial para cuidar la salud. De hecho, hay un tipo específico de carne que los especialistas recomiendan evitar: la carne procesada.

Cuál es el tipo de carne roja que los expertos recomiendan no comer

La nutricionista Julia Zumpano de Cleveland Clinic explicó que la carne roja (como aquella proveniente de la res, la ternera, el cordero y el cerdo) no es mala como tal. Pero cada vez existe más evidencia científica que indica que el consumo frecuente de este tipo de alimentos está ligado a problemas de salud.

Comer carne roja procesada, como los embutidos, incrementa el riesgo de desarrollar cáncer colorrectal (Freepik/Stockking)

Zumpano detalló que el tipo de carne roja que demostró tener más efectos negativos en el cuerpo es la carne procesada. Es decir, aquella que fue sometida a un proceso (ahumada, curada, salada o con conservadores químicos) para prolongar su preservación.

El Instituto Americano para la Investigación del Cáncer coincidió con lo expuesto por la especialista de Cleveland Clinic. De acuerdo con el instituto, los estudios científicos proporcionaron pruebas convincentes de que comer carne roja procesada, incluso en cantidades pequeñas, aumenta las probabilidades de tener cáncer colorrectal.

Entre los ejemplos de carne roja procesada se encuentran productos como:

Tocino

Salchichas

Pepperoni

Jamón

Carne en conserva

Mortadela

Salami

Esta información es relevante para todas las personas, en especial para los estadounidenses. Según estadísticas de World Population Review, Estados Unidos es el quinto país del mundo donde más carne se come por habitante.

En 2022, un habitante de EE.UU. ingirió en promedio 271 libras (123 kg) de carne al año. De esa cantidad, 83,7 libras (38 kg) fueron de res y 65,9 libras (29,9 kg), de puerco.

Cuáles son los efectos negativos de comer carne roja

En 2015, la Organización Mundial de la Salud (WHO, por sus siglas en inglés) publicó un comunicado sobre los peligros de comer carne roja y procesada. El texto argumentó que se encontró evidencia que comprobaba que estos alimentos pueden provocar cáncer.

Además de cáncer, comer carne roja en exceso puede provocar enfermedades cardiovasculares (Unsplash/Sasun Bughdaryan)

Fue por ello que desde entonces, y hasta la fecha, la WHO incluyó ambos tipos de carne en su clasificación carcinogénica.

La carne roja se encuentra en el Grupo 2A, lo que la define como “posiblemente cancerígena”. Por el otro lado, la carne procesada está en el Grupo 1 porque la organización sí la considera cancerígena.

Al igual que el Instituto Americano para la Investigación del Cáncer, la WHO señaló que la carne roja aumenta el riesgo de desarrollar cáncer colorrectal, aunque la evidencia es limitada. En cambio, los resultados son concluyentes en el caso de la carne procesada.

Julia Zumpano agregó que la carne roja en general contiene niveles altos de grasas saturadas que pueden elevar el colesterol LDL. Este tipo de colesterol es el que incrementa las probabilidades de tener una enfermedad cardiovascular o un infarto.

Qué tipo de carne es más saludable, según los expertos

La Clínica Mayo sostuvo que no es necesario eliminar por completo la carne roja sin procesar para mantener un estilo de vida sano. Los expertos de la clínica recomendaron comer cortes de carne que sean bajos en grasa y colesterol como:

Solomillo superior

Lomo superior

Paleta de res

Brazo de res

Los profesionales de la salud recomiendan comer legumbres por su alto contenido de proteína y bajos niveles de grasa (Pexels/NEOSiAM 2024+)

Además de optar por fuentes de proteína como el pollo y el pescado, la Clínica Mayo sugirió no pensar en la carne de res como un platillo principal y mejor considerarla como una guarnición, para ingerir porciones más pequeñas.

Para reemplazar la carne roja en las comidas, la clínica propuso incluir más legumbres porque son ricas en proteína y fibra, además de ser bajas en grasas.

En el caso de la carne procesada, la recomendación es menos flexible: la Clínica Mayo explicó que se deben evitar por completo esos alimentos y sustituirlos con comida sin procesar.