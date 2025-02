¿Por qué ocurren tantos accidentes de avión?: la preocupación de las autoridades en EE.UU.

Los recientes incidentes aéreos generan inquietud sobre la seguridad de los vuelos en Estados Unidos. Varias tragedias y colisiones pusieron en debate el funcionamiento del sistema. En este contexto, la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB, por sus siglas en inglés) comenzó a investigar los hechos en busca de respuestas sobre el aumento de casos en EE.UU. Mientras tanto, funcionarios y expertos analizan las posibles causas y evalúan soluciones para reducir riesgos.

Qué dijeron las autoridades de Estados Unidos frente a los recientes accidentes de avión

El presidente Donald Trump se refirió a los accidentes y responsabilizó al sistema de control del tráfico aéreo. Según sus declaraciones, que fueron reproducidas por AP News, el sistema actual se encuentra desactualizado y requiere una modernización urgente. “Está obsoleto”, aseguró el mandatario, que aseguró que impulsó medidas para mejorar la seguridad en aeropuertos.

Un avión comercial se estrelló al intentar aterrizar en un aeropuerto de Canadá: al menos ocho heridos

Por su parte, Alan Diehl, un exinvestigador de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte que se desempeñó como asesor de seguridad de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, aseguró en una entrevista con Newsweek que la escasez de personal de control del tráfico aéreo es una de las principales causas de los incidentes del último tiempo.

En tanto, el secretario de Transporte de EE.UU., Sean Duffy, buscó transmitir tranquilidad a los viajeros con sus declaraciones. En una entrevista en Fox News, explicó que volar es más seguro que otros medios de transporte. “Me siento muy bien con respecto a dónde estamos y hacia dónde vamos y los planes que tenemos establecidos para asegurarnos de que el sistema sea aún más seguro y más eficiente de lo que es hoy”, señaló.

Este fotograma de un video de CTV muestra a socorristas junto a un avión volcado en el Aeropuerto Pearson de Toronto el lunes 17 de febrero de 2025 CTV

Por su parte, la Junta Nacional de Seguridad del Transporte anunció que investiga los hechos para evitar futuras tragedias. Según informó AP News, la NTSB confirmó que lleva adelante peritajes sobre las causas de cada incidente registrado. Se analizaron fallas mecánicas, errores humanos y posibles problemas en el control aéreo. Las autoridades consideran que las demoras en la implementación de medidas han contribuido a los problemas actuales.

Las recomendaciones emitidas por la NTSB no siempre fueron aplicadas. Es que investigaciones anteriores ya habían identificado riesgos que no fueron corregidos. En específico, varios informes oficiales alertaban sobre problemas en los procedimientos de seguridad. A pesar de los pedidos de reguladores, algunas aerolíneas no implementaron cambios necesarios.

Los principales accidentes aéreos de 2025 en Estados Unidos

Un avión de Delta Airlines se volcó el 17 de febrero al llegar al Aeropuerto Pearson de Toronto y 17 personas resultaron heridas. El aeropuerto confirmó en la red social X que ocurrió un “incidente” con el vuelo procedente de Minneapolis, en Minnesota . El percance ocurrió alrededor de las 14.15 y los vuelos en esa terminal fueron suspendidos durante aproximadamente dos horas y media.

se volcó el 17 de febrero al llegar al Aeropuerto Pearson de Toronto y 17 personas resultaron heridas. El aeropuerto confirmó en la red social X que ocurrió un “incidente” con el vuelo . El percance ocurrió alrededor de las 14.15 y los vuelos en esa terminal fueron suspendidos durante aproximadamente dos horas y media. Entre los casos más graves se encuentra la colisión en pleno vuelo cerca de Washington D.C. Un helicóptero Black Hawk chocó con un avión de pasajeros de American Airlines sobre el río Potomac. En ese episodio murieron 67 personas tras el impacto de ambas aeronaves.

sobre el río Potomac. En ese episodio murieron 67 personas tras el impacto de ambas aeronaves. A fines de enero, se difundieron imágenes en CNN en Español de un avión F-35 que se estrelló mientras realizaba un ejercicio de entrenamiento en Alaska. En la grabación se puede ver que el avión parecía girar sin control mientras se precipitaba hacia el suelo, aunque el ejército confirmó más tarde que el piloto estaba a salvo después del incidente.

Un helicóptero Black Hawk chocó con un avión de pasajeros de American Airlines sobre el río Potomac Carolyn Kaster - AP

Cuántos accidentes de avión hubo en 2025 en Estados Unidos

La NTSB informó que se registraron 87 accidentes en lo que va del año en Estados Unidos. En enero ocurrieron 62 siniestros, mientras que en febrero se contabilizaron 25 casos adicionales.

Según Newsweek, la cifra representa una disminución en comparación con el mismo período de 2024. En los primeros meses del año pasado, la cantidad de incidentes ascendía a 173. No obstante, el número de víctimas fatales ha aumentado. La tragedia ocurrida en Washington D.C. fue el episodio más letal registrado desde 2001, en el atentado a las Torres Gemelas.