Portugal vs. Irlanda: hora de EE.UU. y cómo ver en vivo el partido de eliminatorias europeas

La Unión Europea de Asociaciones de Fútbol (UEFA, por sus siglas en francés) aún no cuenta con selecciones clasificadas al Mundial 2026, ya que algunos grupos recientemente comenzaron con sus actividades. Tal es el caso del Grupo F que iniciará su tercera fecha, cuando Portugal reciba de local a Irlanda con el objetivo de mantener su liderazgo.

Portugal está primero en el sector , con seis puntos tras conseguir dos victorias en sus primeros dos encuentros. En su duelo contra Armenia mostró su superioridad al vencer 5-0 . Después se enfrentó a Hungría , donde la selección Lusitana ganó con un marcador 3-2 .

Irlanda se encuentra en el fondo de la tabla tras lograr un empate y una derrota, por lo que suma un solo punto. Deberá ganar este encuentro ante Portugal para avanzar en la tabla y no alejarse del sueño de participar en la próxima Copa del Mundo.

Portugal vs. Irlanda: cómo ver en vivo desde Estados Unidos

Portugal e Irlanda se enfrentarán el 11 de octubre en el estadio José Alvalade, Lisboa, Portugal. El juego comienza a las 14.45 hs, tiempo del Este de los Estados Unidos, de acuerdo con DAZN.

La escuadra portuguesa busca sumar un paso perfecto en las eliminatorias (X/@selecaoportugal) (X/@selecaoportugal)

La transmisión se puede seguir en televisión a través de streaming por el servicio de VIX, así como plataformas como Amazon Prime y Tubi, de acuerdo con Sports Illustrated.

Alineaciones probables del partido

Roberto Martínez, director técnico de la Selección de Portugal, mantiene un buen nivel dentro de la escuadra, lo que lo llevó a conseguir el campeonato de la Nations League.

El técnico español ha mantenido a la mayoría de los jugadores como su plantilla base, en la que destacan estrellas como Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes y Bernardo Silva.

También sorprendió con el llamado a Nelson Semedo, lateral que no había estado en los últimos llamados, así como de Rafael Leão.

Entre el 11 inicial de los portugueses se encuentran:

Diogo Costa, Diogo Dalot, António Silva, Rúben Dias, Nuno Mendes, João Palhinha, Bruno Fernandes, Bernando Silva, Pedro Neto, Cristiano Ronaldo y Rafael Leão.

Portugal ha conseguido dos victorias en los últimos tres enfrentamientos (X/@selecaoportugal) (X/@selecaoportugal)

Heimir Hallgrimsson, director técnico de Irlanda, sorprendió con la convocatoria de siete jugadores que no se encontraban en los partidos anteriores. Entre los convocados se encuentran John Egan y Seamus Coleman.

El posible 11 inicial de los irlandeses sería el siguiente:

Caoimhín Kelleher, Nathan Collins, Dara O’Shea, Jake O’Brien, Jack Taylor, Josh Cullen, Finn Azaz, Will Smallbone, Ryan Manning, Evan Ferguson y Chiedzoie Ogbene.

Los irlandeses no han tenido un buen arranque, ya que en su primer encuentro con la Selección de Hungría, terminaron con un marcador empatado a dos goles. En la segunda jornada, se enfrentaron con la Selección de Armenia, quien se mostró superior y terminó por derrotar a The Boys in Green con un 2-1, lo que los colocó al fondo del Grupo F.

En este partido, Portugal parte como el favorito para ganar el encuentro, por lo que Irlanda deberá mostrar su superioridad si es que no quiere alejarse del sueño de llegar a la Copa del Mundo. El próximo encuentro de la selección irlandesa será contra Armenia el 14 de octubre.

Historial de enfrentamientos Portugal vs. Irlanda

En el historial de encuentros entre ambas selecciones, Portugal cuenta con una ligera ventaja por sobre la Selección de Irlanda. Los equipos se han enfrentado en 17 ocasiones, de las cuales los lusitanos han ganado en nueve partidos, mientras que Irlanda solo ha podido vencerlos en cuatro ocasiones. El resto fueron juegos empatados, según el sitio de la UEFA.

Irlanda es el último lugar del grupo F (X/@IrelandFootball) (X/@IrelandFootball)

La balanza se encuentra a favor de los portugueses, quienes han logrado posicionarse como los ganadores indiscutibles de sus últimos dos partidos, de acuerdo con ESPN.