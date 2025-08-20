Precio del dólar hoy en México: tipo de cambio en vivo y a cuánto cotiza en pesos este miércoles 20 de agosto
Aquí puedes consultar el precio del dólar en tiempo real y a cómo está hoy 20 de agosto en México; consulta la cotización oficial, así como la de casas de cambio como Elektra o Banco Azteca
Este miércoles 20 de agosto el precio del dólar hoy en México en el Diario Oficial de la Federación fue de $18,7982. La atención de los inversores se concentra en la publicación de las minutas del Comité Federal del Mercado Abierto (FOMC), así como en el inicio del simposio de Jackson Hole. Ambos eventos influirán en el precio del dólar estadounidense, así como en el tipo de cambio dólar de hoy en México.
Precio del dólar hoy, 20 de agosto, en México
- El peso, hoy 20 de agosto, está favorecido por el retroceso del dólar, impulsado por los comentarios de la Reserva Federal de EE.UU. en Jackson Hole.
- En la sesión overnight, en la cotización de dólar a peso mexicano, hubo una volatilidad bajista con el tipo de cambio en pesos en $18,77. Es decir, 0,23% respecto al cierre anterior, según la información del grupo financiero Monex.
Promedio general del tipo de cambio de dólar a peso:
- Compra: $18,3768
- Venta: $19,0546
A cómo está el dólar en México: precio en Elektra, Banco Azteca, BBVA y más
Sobre el precio del dólar hoy en Elektra, de acuerdo, con El dólar Info, está en $17,75 a la compra y $19,34 a la venta este 20 de agosto. Es el mismo número en la consulta del precio del dólar hoy en Banco Azteca.
La conversión de dólar a peso mexicano arrancó la jornada del 20 de agosto de la siguiente manera:
- Afirme: compra $17,80 / venta $19,30
- Banco Azteca: compra $17,75 / venta $19,34
- Banco de México, FIX del martes: $18,7982.
- Banco de México, interbancario 48 hs en la apertura del martes: compra $18,792/ venta $18,797.
- Bank of America: compra $17,7936 / venta $19,8807
- BBVA Bancomer: compra $17,93 / venta $19,06
- Citibanamex: compra $18,22/ venta $19,26
- Multiva: $18,85
- SAT (Servicio de Administración Tributaria): $18,7982
- Ve por más: compra $18,1569 / venta $19,3719.
A cómo está el dólar hoy en México en tiempo real: tipo de cambio del 20 de agosto
- A la apertura de la sesión, el peso mexicano comenzó la jornada al alza. Se posicionó como la séptima moneda con mayores ganancias frente al dólar estadounidense entre divisas de países emergentes. Eso quiere decir que el tipo de cambio dólar de hoy está a la baja.
- Los datos de la sesión previa indicaron una apertura de $18,78 pesos por dólar, así como un máximo de $18,87 y un mínimo de $18,75. El cierre fue de $18,82.
- Sobre a cómo está el dólar en México hoy, para la sesión actual los niveles estimados sugieren, según el reporte más actualizado de Monex, un soporte de $18,69 y una resistencia de $18,81.
- El desempeño del dólar a peso mexicano en todo este 2025 tiene una ganancia del 10,7% para la moneda latina.
- Como factores de influencia, los analistas esperan las minutas del FOMC que se darán a conocer al mediodía.
En un resumen de la información económica, el precio del dólar de hoy tiene una tendencia a la baja, lo que fortalece al peso mexicano. No obstante, los anuncios futuros podrían mover la balanza.
