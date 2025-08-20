Precio del dólar hoy en México: tipo de cambio en vivo y a cuánto cotiza en pesos este miércoles 20 de agosto

Sobre el precio del dólar hoy en Elektra, de acuerdo, con El dólar Info, está en $17,75 a la compra y $19,34 a la venta este 20 de agosto. Es el mismo número en la consulta del precio del dólar hoy en Banco Azteca.

El precio del dólar hoy en Elektra está en $17,75 a la compra Pexels

La conversión de dólar a peso mexicano arrancó la jornada del 20 de agosto de la siguiente manera:

Afirme: compra $17,80 / venta $19,30

compra $17,80 / venta $19,30 Banco Azteca: compra $17,75 / venta $19,34

compra $17,75 / venta $19,34 Banco de México, FIX del martes: $18,7982.

$18,7982. Banco de México, interbancario 48 hs en la apertura del martes: compra $18,792/ venta $18,797.

en la apertura del martes: compra $18,792/ venta $18,797. Bank of America: compra $17,7936 / venta $19,8807

compra $17,7936 / venta $19,8807 BBVA Bancomer : compra $17,93 / venta $19,06

: compra $17,93 / venta $19,06 Citibanamex: compra $18,22/ venta $19,26

compra $18,22/ venta $19,26 Multiva: $18,85

$18,85 SAT (Servicio de Administración Tributaria): $18,7982

$18,7982 Ve por más: compra $18,1569 / venta $19,3719.