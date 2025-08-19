Precio del dólar hoy en México: tipo de cambio en tiempo real y a cuánto cotiza en pesos este martes 19 de agosto
Aquí puedes consultar el precio del dólar en tiempo real y a cómo está hoy 19 de agosto en México; consulta la cotización oficial, así como la de casas de cambio como Elektra o Banco Azteca
Este martes 19 de agosto el precio del dólar hoy en México en el Diario Oficial de la Federación es de 18,7840. El peso mexicano comenzó la jornada con una cotización de $18,80 ante el dólar estadounidense. El peso retrocede a pesar del debilitamiento del dólar y los inversores esperan datos económicos al final de la semana que podrían mover la balanza. Este es el reporte de a cómo está el dólar en México.
08:09 | Precio del dólar hoy, 19 de agosto, en México
- El tipo de cambio actual del peso mexicano: de acuerdo con un análisis del grupo financiero Monex, en la sesión overnight hubo volatilidad alcista. El precio del dólar alcanzó un mínimo de $18,77 unidades y un máximo de $18,81 unidades.
- Actualmente, el precio del dólar en México es de $18,80 para este 19 de agosto.
- En la jornada se registra una depreciación del peso mexicano del 0,07% en comparación con la cotización del 18 de agosto.
- Los indicadores de la sesión previa para la cotización de dólar a peso mexicano muestran un precio de apertura de $18,72 por dólar: un máximo de $18,87, un mínimo de $18,71 y un cierre de $18,78.
- El precio de cierre promedio del dólar estadounidense de los 10 últimos días fue de $18,68, con una variación del 0,6% sobre el precio actual.
A cómo está el dólar en México: precio en Elektra, Banco Azteca, BBVA y más
Sobre el precio del dólar hoy en Elektra, de acuerdo, con El dólar Info, está en $17,60 a la compra y $19,29 a la venta este 19 de agosto. Es el mismo número en la consulta del precio del dólar hoy en Banco Azteca.
La conversión de dólar a peso mexicano arrancó la jornada del 19 de agosto de la siguiente manera:
- Afirme: compra $17,80 / venta $19,30
- Banco Azteca: compra $17,60 / venta $19,29
- Banco de México, FIX del lunes: $18,784
- Banco de México, interbancario 48 hrs: apertura: compra $18,825 / venta $18,83; máximo: $18,83; mínimo: $18,758
- Bank of America: compra $17,8253 / venta $19,8807
- BBVA Bancomer: compra $17,97 / venta $19,11
- Citibanamex: compra $18,28 / venta $19,34
- Multiva: $18,82
- SAT (Servicio de Administración Tributaria): $18,784
- Ve por más: compra $18,2137 / venta $19,4287
A cómo está el dólar hoy en México en tiempo real: tipo de cambio
- Los rasgos de fluctuación intradía son, de acuerdo con el análisis más reciente de Monex, para compradores de entre $18,68 y 18,72. En tanto que para vendedores de entre $18,85 y $18,89.
- Para hoy, los inversores evalúan datos económicos y se mantienen a la expectativa de una posible comunicación entre líderes como Trump, Zelenski y Putin.
- Sobre el contexto económico y datos relevantes que influyen en el precio del dólar, los inicios de construcción de viviendas en Estados Unidos subieron un 5,2% en julio. Con esto, alcanzaron 1,42 pese a las altas tasas de interés.
- En el rendimiento histórico del dólar a peso, en 12 meses, el máximo ha sido de $18,87 (0,4%) y el mínimo de $18,51 (-1.4%).
- En 52 semanas, el máximo del dólar a pesos mexicanos fue de $21,29 (13,4%) y el mínimo de $18,51 (-1,4%).
