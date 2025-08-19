Precio del dólar hoy en México: tipo de cambio en tiempo real y a cuánto cotiza en pesos este martes 19 de agosto

Este martes 19 de agosto el precio del dólar hoy en México en el Diario Oficial de la Federación es de 18,7840. El peso mexicano comenzó la jornada con una cotización de $18,80 ante el dólar estadounidense. El peso retrocede a pesar del debilitamiento del dólar y los inversores esperan datos económicos al final de la semana que podrían mover la balanza. Este es el reporte de a cómo está el dólar en México.

08:09 | Precio del dólar hoy, 19 de agosto, en México

El tipo de cambio actual del peso mexicano : de acuerdo con un análisis del grupo financiero Monex, en la sesión overnight hubo volatilidad alcista. El precio del dólar alcanzó un mínimo de $18,77 unidades y un máximo de $18,81 unidades.

: de acuerdo con un análisis del grupo financiero Monex, en la sesión hubo volatilidad alcista. alcanzó un mínimo de $18,77 unidades y un máximo de $18,81 unidades. Actualmente, el precio del dólar en México es de $18,80 para este 19 de agosto.

En la jornada se registra una depreciación del peso mexicano del 0,07% en comparación con la cotización del 18 de agosto.

del 0,07% en comparación con la Los indicadores de la sesión previa para la cotización de dólar a peso mexicano muestran un precio de apertura de $18,72 por dólar: un máximo de $18,87, un mínimo de $18,71 y un cierre de $18,78.

muestran un precio de apertura de $18,72 por dólar: un máximo de $18,87, un mínimo de $18,71 y un cierre de $18,78. El precio de cierre promedio del dólar estadounidense de los 10 últimos días fue de $18,68, con una variación del 0,6% sobre el precio actual.

A cómo está el dólar en México: precio en Elektra, Banco Azteca, BBVA y más

Sobre el precio del dólar hoy en Elektra, de acuerdo, con El dólar Info, está en $17,60 a la compra y $19,29 a la venta este 19 de agosto. Es el mismo número en la consulta del precio del dólar hoy en Banco Azteca.

El tipo de cambio en Elektra es de $17,60 a la compra y $19,29 a la venta, mismo valor registrado en Banco Azteca

La conversión de dólar a peso mexicano arrancó la jornada del 19 de agosto de la siguiente manera:

Afirme: compra $17,80 / venta $19,30

compra $17,80 / venta $19,30 Banco Azteca: compra $17,60 / venta $19,29

compra $17,60 / venta $19,29 Banco de México, FIX del lunes: $18,784

$18,784 Banco de México, interbancario 48 hrs: apertura: compra $18,825 / venta $18,83; máximo: $18,83; mínimo: $18,758

apertura: compra $18,825 / venta $18,83; máximo: $18,83; mínimo: $18,758 Bank of America: compra $17,8253 / venta $19,8807

compra $17,8253 / venta $19,8807 BBVA Bancomer : compra $17,97 / venta $19,11

: compra $17,97 / venta $19,11 Citibanamex: compra $18,28 / venta $19,34

compra $18,28 / venta $19,34 Multiva: $18,82

$18,82 SAT (Servicio de Administración Tributaria): $18,784

$18,784 Ve por más: compra $18,2137 / venta $19,4287

La conversión de dólar a peso mexicano en la jornada del 19 de agosto Unsplash

A cómo está el dólar hoy en México en tiempo real: tipo de cambio