Precio del dólar hoy en México: tipo de cambio en vivo y a cuánto cotiza en pesos este viernes 22 de agosto
Aquí puedes consultar el precio del dólar en tiempo real y a cómo está hoy 22 de agosto en México; consulta la cotización oficial, así como la de casas de cambio como Elektra o Banco Azteca
Este viernes 22 de agosto el precio del dólar hoy en México en el Diario Oficial de la Federación es de $18,7736. En esta jornada, el peso mexicano reacciona a datos económicos locales. En tanto que los inversionistas están atentos el discurso de Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal (FED), en el simposio de Jackson Hole. Ambos indicadores influyen en el precio del dólar estadounidense, así como en el tipo de cambio dólar de hoy en México.
Precio del dólar hoy, 22 de agosto, en México
- Tipo de cambio actual: en esta jornada del 22 de agosto, el tipo de cambio dólar estadounidense a peso mexicano abrió con una cotización de $18,69.
- El peso mexicano comenzó con una apreciación del 0,35% respecto al cierre previo frente al dólar.
- El peso mexicano ha tenido un avance semanal del 0,10%. Sin embargo, también acumula una pérdida del -0,45% al compararse con el mes anterior.
- El Índice Dólar (DXY), que mide la fortaleza del dólar frente a una canasta de divisas, registraba un avance del 0,04% antes del discurso de Powell.
- El peso mexicano se fortaleció y se posicionó en el cuarto lugar entre las monedas de países emergentes con mayores ganancias frente al dólar estadounidense.
- El peso mexicano se apreció con el retroceso del dólar y los comentarios de Powell.
En la sesión overnight, el peso mexicano alcanzó un:
- Mínimo de $18,71 pesos por dólar estadounidense.
- Máximo de $18,78 unidades.
- El rango para compradores se estimó en $18,68 y para vendedores en $18,80, según el análisis de apertura de grupo financiero Monex.
A cómo está el dólar en México: precio en Elektra, Banco Azteca, BBVA y más
Sobre el precio del dólar hoy en Elektra, de acuerdo, con El dólar Info, está en $17,70 a la compra y $19,29 a la venta este 22 de agosto. Es el mismo número en la consulta de precio del dólar hoy en Banco Azteca.
La conversión de dólar a peso mexicano arrancó la jornada del 22 de agosto de la siguiente manera:
- Afirme: compra $17,80 / venta $19,30
- Banco Azteca: compra $17,70 / venta $19,29.
- Banco de México, FIX del jueves: $18,7737
- Banco de México, interbancario 48 hs en la apertura del jueves: compra $18,747/ venta $18,752.
- Bank of America: compra $17,7305 / venta $19,8413
- BBVA Bancomer: compra $17,86 / venta $19,00
- Citibanamex: compra $17,89/ venta $19,02
- Multiva: $18,80
- SAT (Servicio de Administración Tributaria): $18,7737
- Ve por más: compra $18,0158/ venta $19,2308.
A cómo está el dólar hoy en México en tiempo real: tipo de cambio del 22 de agosto
- El peso mexicano reacciona al retroceso de la inflación local en la primera quincena de agosto: cayó a 0,02% desde el 0,15% anterior. El dato estuvo debajo de las expectativas del mercado de 0,12%.
- Entre otros factores que impactan en el desempeño del peso mexicano frente al dólar está el débil dato del Producto Interno Bruto (PIB) del segundo trimestre de 2025. Se ubicó en 0,6% trimestral, por debajo de la estimación del 0,7%.
- En Estados Unidos, el discurso de Jerome Powell abrió las puertas a un recorte de la tasa de interés de referencia de septiembre. Sus comentarios tienen un impacto directo en la cotización global del dólar.
En resumen, el tipo de cambio de dólar a peso mexicano es el resultado de los informes locales en México, así como de la fuerte expectativa por los anuncios de política monetaria de EE.UU.
Más notas de Agenda EEUU
Seguí leyendo
A prueba de tormentas. Es colombiana, pidió casas prefabricadas chinas para armar en EE.UU. y se defiende de las críticas: “Son prejuicios”
“No abras toda la ventanilla”. Qué hacer si el ICE te detiene en una parada de tráfico, según un abogado de inmigración
Renunció al sueño americano. Es ecuatoriana, decidió irse de EE.UU. y pagó una fortuna en contenedores de mudanza
- 1
Renunció al sueño americano: es ecuatoriana, decidió irse de EE.UU. y pagó una fortuna en contenedores de mudanza
- 2
El estado que se suma a la ofensiva “antimigrante” de Trump y anuncia sus planes para un centro de detención del ICE
- 3
Así funciona la nueva tecnología de la CBP para controlar pasajeros en el aeropuerto Hartsfield-Jackson de Atlanta
- 4
El sueño de los US$700 millones: el premio mayor de Powerball busca un ganador este sábado 23 de agosto