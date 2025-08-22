Precio del dólar hoy en México: tipo de cambio en vivo y a cuánto cotiza en pesos este viernes 22 de agosto

Sobre el precio del dólar hoy en Elektra, de acuerdo, con El dólar Info, está en $17,70 a la compra y $19,29 a la venta este 22 de agosto. Es el mismo número en la consulta de precio del dólar hoy en Banco Azteca.

El precio del dólar hoy 22 de agosto en Elektra está en $17,70 a la compra Freepik

La conversión de dólar a peso mexicano arrancó la jornada del 22 de agosto de la siguiente manera:

Afirme: compra $17,80 / venta $19,30

compra $17,80 / venta $19,30 Banco Azteca: compra $17,70 / venta $19,29.

compra $17,70 / venta $19,29. Banco de México, FIX del jueves: $18,7737

$18,7737 Banco de México, interbancario 48 hs en la apertura del jueves: compra $18,747/ venta $18,752.

en la apertura del jueves: compra $18,747/ venta $18,752. Bank of America: compra $17,7305 / venta $19,8413

compra $17,7305 / venta $19,8413 BBVA Bancomer : compra $17,86 / venta $19,00

: compra $17,86 / venta $19,00 Citibanamex: compra $17,89/ venta $19,02

compra $17,89/ venta $19,02 Multiva: $18,80

$18,80 SAT (Servicio de Administración Tributaria): $18,7737

$18,7737 Ve por más: compra $18,0158/ venta $19,2308.