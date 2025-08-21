Precio del dólar hoy en México: tipo de cambio en vivo y a cuánto cotizó en pesos este jueves 21 de agosto
Aquí puedes consultar el precio del dólar en tiempo real y a cómo está hoy 21 de agosto en México; consulta la cotización oficial, así como la de casas de cambio como Elektra o Banco Azteca
Este jueves 21 de agosto el precio del dólar hoy en México en el Diario Oficial de la Federación fue de $18,7572. La atención de los inversores se centra en los miembros del Comité Federal del Mercado Abierto, en tanto que se mantiene la expectativa de un recorte de tasas por parte de la Reserva Federal en septiembre. Ambos indicadores influyen en el precio del dólar estadounidense, así como en el tipo de cambio dólar de hoy en México.
Precio del dólar hoy, 21 de agosto, en México
- El precio del dólar en México en la sesión overnight tuvo una volatilidad alcista. Ahora cotiza en $18,75. Es decir, se registra una depreciación del peso mexicano del 0,14% respecto al cierre previo, según el análisis de apertura del grupo financiero Monex.
- Desempeño actual del peso mexicano: la moneda revirtió su avance y se colocó en el doceavo puesto entre las monedas de países emergentes con mayores pérdidas frente al dólar.
- Entre los eventos relevantes que influyen en la cotización de dólar a peso está el simposio de Jackson Hole.
Sesión previa para el tipo de cambio dólar/peso:
- El cierre previo fue de $18,77.
- La apertura fue de $18,82.
- El máximo fue de $18,85.
- El mínimo registrado fue de $18,72.
- La variación diaria fue de -0,2%.
A cómo está el dólar en México: precio en Elektra, Banco Azteca, BBVA y más
Sobre el precio del dólar hoy en Elektra, de acuerdo, con El dólar Info, está en $17,70 a la compra y $19,20 a la venta este 21 de agosto. Es el mismo número en la consulta de precio del dólar hoy en Banco Azteca
La conversión de dólar a peso mexicano arrancó la jornada del 21 de agosto de la siguiente manera:
- Afirme: compra $17,80 / venta $19,30
- Banco Azteca: compra $17,70 / venta $19,29.
- Banco de México, FIX del miércoles: $18,7572.
- Banco de México, interbancario 48 hs en la apertura del miércoles: compra $18,799/ venta $18,804.
- Bank of America: compra $17,7936 / venta $19,8807
- BBVA Bancomer: compra $17,93 / venta $19,06
- Citibanamex: compra $17,89/ venta $19,02
- Multiva: $18,80
- SAT (Servicio de Administración Tributaria): $18,7572
- Ve por más: compra $18,1322/ venta $19,3472.
A cómo está el dólar hoy en México en tiempo real: tipo de cambio del 21 de agosto
- Para esta jornada, la atención de los inversores se centra en los miembros del FOMC.
- Se mantiene la expectativa de un recorte de tasas por parte de la Reserva Federal en septiembre. Raphael Bostic, de la FED de Atlanta, indicó que un ajuste a la baja es probable este año por la trayectoria “potencialmente preocupante”, del mercado laboral.
- En México, como factores que podrían influir en el tipo de cambio, hoy se publican las minutas de Banxico, lo que ayudará a anticipar futuros recortes de tasas de cierre de 2025.
- Sobre los reportes previos, las ventas minoristas mexicanas en junio tuvieron un aumento del 2,5% interanual, por debajo del 2,7% anterior y de las estimaciones del 2,9%. Este reporte podría apoyar la desaceleración de la inflación subyacente.
- El dólar hoy en México está influenciado también por el débil reporte de ventas minoristas en México.
- En EE.UU., las solicitudes iniciales por seguro de desempleo fueron 235 mil, lo que superó las 226 mil esperadas.
