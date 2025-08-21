Precio del dólar hoy en México: tipo de cambio en vivo y a cuánto cotizó en pesos este jueves 21 de agosto

Sobre el precio del dólar hoy en Elektra, de acuerdo, con El dólar Info, está en $17,70 a la compra y $19,20 a la venta este 21 de agosto. Es el mismo número en la consulta de precio del dólar hoy en Banco Azteca

El precio del dólar hoy en Elektra está en $17,70 a la compra Pixabay

La conversión de dólar a peso mexicano arrancó la jornada del 21 de agosto de la siguiente manera:

Afirme: compra $17,80 / venta $19,30

compra $17,80 / venta $19,30 Banco Azteca: compra $17,70 / venta $19,29.

compra $17,70 / venta $19,29. Banco de México, FIX del miércoles: $18,7572.

$18,7572. Banco de México, interbancario 48 hs en la apertura del miércoles: compra $18,799/ venta $18,804.

en la apertura del miércoles: compra $18,799/ venta $18,804. Bank of America: compra $17,7936 / venta $19,8807

compra $17,7936 / venta $19,8807 BBVA Bancomer : compra $17,93 / venta $19,06

: compra $17,93 / venta $19,06 Citibanamex: compra $17,89/ venta $19,02

compra $17,89/ venta $19,02 Multiva: $18,80

$18,80 SAT (Servicio de Administración Tributaria): $18,7572

$18,7572 Ve por más: compra $18,1322/ venta $19,3472.