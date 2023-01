Preguntó a alumnos extranjeros de EE.UU. qué era más difícil de pronunciar en inglés y no pudo no reírse: “Es imposible”

escuchar

La aventura de mudarse de país para estudiar la universidad es un reto importante. Requiere no solo de los recursos económicos y el proceso burocrático para acreditar el nivel de estudios, sino también valentía para adaptarse a la comida, la ciudad, el clima y también para comunicarse habitualmente en otro idioma.

El acento de origen suele complicar la pronunciación y una tiktoker llamada Viv le propuso un reto a varios alumnos extranjeros de una universidad estadounidense, a propósito del Día del Estudiante Internacional: “¿Cuál es la palabra en inglés más difícil de pronunciar?”.

Preguntó a los estudiantes extranjeros cuál es la palabra en inglés más difícil de pronunciar

En el video, responden jóvenes de Italia, Argentina, España, Bolivia, México, El Salvador y Kenia, y lo curioso es que ninguno de ellos coincide en una sola palabra complicada de pronunciar. Hay una larga lista, entre las que están entrepreneur, rural, literally, world, parallelogram, curtain, mountain.

Usuarios de TikTok reaccionaron a las respuestas de los estudiantes foráneos y algunos estuvieron de acuerdo: “Todas esas me hacen la vida imposible, pero más mountain”; “Dios, sí, rural es difícil”; “world, me pasa”. Otros revelaron las palabras que les causaban frustración al hablar en inglés: “yo no puedo decir jewelery”; “yo no puedo decir girlfriend ni girl”; “para mí es schedule”.

Pero hubo una en especial con la que miles de usuarios estuvieron de acuerdo: Worcestershire, que hace referencia a un lugar de Inglaterra y también es como en algunas regiones llaman a la salsa inglesa. “La puedo decir en mi cabeza, pero no puedo hacer que las palabras salgan de mi boca”, dijo uno de ellos.

Una de las reacciones fue sorprendente y podría servir de consuelo para los que siguen intentando ordenar un poco de salsa correctamente: “El inglés es mi primer idioma y no puedo pronunciarla”.

El perfil de la tiktoker

Viv dedica su contenido en TikTok a conocer la perspectiva de los estudiantes extranjeros en Estados Unidos. En otro clip de entrevistas, les pidió definir al país en una sola palabra. Entre las mencionadas por estudiantes de Alemania, Francia, Perú, Nigeria, Uganda están: derrochador, grande, raro, confuso, dramático y uno resaltó los derechos de las mujeres.

“El despilfarro en Estados Unidos realmente me duele. Soy extranjero y realmente siempre me asombra cuando lo veo”; “desperdicio fue la primera palabra que vino a mi mente cuando llegué a Estados Unidos, la gente tira toneladas y toneladas de comida y todo lo demás”, comentaron un par de usuarios que compartieron la visión del estudiante alemán que así calificó a los Estados Unidos.

Estudiantes extranjeros definen a Estados Unidos en una palabra

“Siempre me pregunto qué diablos va a pasar con toda nuestra basura algún día. ¿Se derretirá de nuevo en la tierra como una roca sedimentaria y se purificará?, jajaja”, dijo una mujer en respuesta.

La mayoría coincidieron con definiciones poco positivas del país, pero otra usuaria cambió el enfoque y contó su experiencia: “Afortunada o bendecida sería mi respuesta. He vivido aquí durante 40 años y estoy agradecida por lo que Estados Unidos me ha dado. Gracias América”, y fue un comentario aplaudido por la tiktoker, quien se ha hecho popular en la red social por sus dinámicas que abren debates sobre la vida en territorio estadounidense.

