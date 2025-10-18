Programa asistencial de nutrición suplementaria: cuánto debo ganar para calificar para el SNAP 2025

El Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés) brinda apoyo a los hogares con bajos ingresos para comprar alimentos nutritivos. Ahora, con la The One Big Beautiful Bill Act se hicieron modificaciones en los criterios de elegibilidad para aplicar.

Los nuevos límites de ingresos para acceder al SNAP en 2025

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés) compartió los nuevos límites económicos que un hogar o persona deben tener para poder acceder a este beneficio. Estas modificaciones se aplicarán en los 48 estados contiguos, el Distrito de Columbia, Guam y las Islas Vírgenes de EE.UU.

Los beneficiarios de SNAP deberán cumplir con ciertos requisitos en EE.UU.

A través de su sitio web, anunciaron los cambios que se aplicarán entre el 1° de octubre de 2025 hasta el 30 de septiembre de 2026. De acuerdo al tamaño del hogar, es el límite de ingresos netos mensual:

Una persona: 1305 dólares.

Dos personas: US$1763.

Tres personas: US$2221.

Cuatro personas: US$2680.

Cinco personas: US$3138.

Seis personas: US$3596.

Siete personas: US$4055.

Ocho personas: US$4513.

Cabe destacar que los ingresos netos es el salario de la persona luego de todos los impuestos y otras deducciones que tenga. Cada miembro adicional del hogar o del grupo familiar costará US$459.

Existen excepciones, por ejemplo, en un hogar donde viva un adulto mayor o una persona que reciba beneficios por incapacidad solo necesita cumplir con el requisito de ingreso neto.

La One Big Beautiful Bill Act introdujo nuevos cambios en el programa SNAP

Nuevos requisitos de elegibilidad en EE.UU. para SNAP en 2025

Además del ingreso, las familias deben cumplir con una serie de condiciones básicas. Todos los miembros del hogar deben poseer o haber solicitado un número de Seguro Social.

En el caso de los no ciudadanos, el programa solo está disponible para quienes tengan residencia legal permanente (green card). Algunas personas con residencia legal deberán esperar cinco años antes de recibir beneficios, aunque los hijos ciudadanos o legalmente presentes pueden calificar incluso si el responsable del hogar no es elegible.

Las autoridades explicaron que “los padres pueden presentar la solicitud en nombre de sus hijos sin ofrecer información sobre su propio estatus migratorio”, lo que garantiza la confidencialidad y el acceso alimentario de los menores.

Los hogares deberán cumplir con los límites de salario establecidos por USDA

Cómo solicitar SNAP en EE.UU. y qué beneficios tiene

Si bien SNAP es un programa de asistencia federal, cada estado la administra a través de oficinas locales. En caso de cumplir con los requisitos de elegibilidad, se puede aplicar de la siguiente manera:

Presentar la solicitud en la oficina local del estado de residencia o llamar al 1-800-221-5689 para recibir asistencia.

en la oficina local del estado de residencia o llamar al para recibir asistencia. Realizar una entrevista personal o telefónica con un representante local.

personal o telefónica con un representante local. Verificar la información mediante documentos de identidad, comprobantes de ingresos, gastos de vivienda y gastos médicos o de cuidado infantil.

La oficina de SNAP debe decidir si el hogar es elegible en un plazo de 30 días posteriores a la solicitud. En caso de serlo, recibirá los beneficios a través de una tarjeta de Transferencia Electrónica de Beneficios (EBT, por sus siglas en inglés), que funciona como una tarjeta de débito solo para alimentos en los locales adheridos. Habitualmente, es el 30% de los propios recursos que tenga la persona para la compra de alimentos.