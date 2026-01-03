Qué dijo Donald Trump sobre María Corina Machado: “No cuenta con apoyo ni respeto”
El presidente norteamericano sostuvo que para la líder de la oposición venezolana “sería muy difícil estar al frente del país”; el mensaje de Edmundo González Urrutia
- 3 minutos de lectura'
En una conferencia de prensa desde su complejo en Mar-a-Lago, Florida, Donald Trump confirmó la detención de Nicolás Maduro en Venezuela y su traslado a Estados Unidos para enfrenar una acusación en Nueva York. En esa misma oportunidad, el presidente expresó que la recientemente laureada con el premio Nobel de la Paz y líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, no contaba “con el apoyo ni el respeto” necesarios para gobernar su país.
En la conferencia de prensa: la opinión de Trump sobre María Corina Machado
“Creo que le sería muy difícil estar al frente del país. No cuenta con apoyo ni respeto dentro de su país. Es una mujer muy amable, pero no inspira respeto”, declaró el presidente estadounidense desde su residencia de Florida. Preguntado sobre si había tenido contacto con la opositora, que ha apoyado la presión militar estadounidense durante meses, Trump contestó negativamente.
Las declaraciones de Trump se produjeron poco después de que Machado publicara un mensaje en sus redes sociales en el que se pronunció tras conocerse la captura de Maduro por parte de Estados Unidos y llamó a una movilización ciudadana.
“Es la hora”: el mensaje de María Corina Machado
A través de una carta publicada en su cuenta en X, la líder opositora afirmó que Edmundo González Urrutia era quien debía asumir como el “legítimo presidente de Venezuela”.
“Esta es la hora de los ciudadanos. Los que arriesgamos todo por la democracia el 28 de julio. Los que elegimos a Edmundo González Urrutia como legítimo presidente de Venezuela, quien debe asumir de inmediato su mandato constitucional y ser reconocido como comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional”, escribió Machado.
La dirigente se encontraría fuera de Venezuela desde que viajara a Oslo a recibir su Nobel en diciembre. “Hoy estamos preparados para hacer valer nuestro mandato y tomar el poder. Permanezcamos vigilantes, activos y organizados hasta que se concrete la Transición Democrática. Una transición que nos necesita a TODOS”, escribió en el comunicado. “Vamos a poner orden, liberar a los presos políticos, construir un país excepcional y traer a nuestros hijos de vuelta a casa”, prometió.
“La reconstrucción de nuestra nación”: las palabras de Edmundo González Urrutia
El opositor venezolano González Urrutia dijo el sábado que su país transita “horas decisivas” luego que Estados Unidos bombardeara varios sectores del país y capturara a Maduro.
González Urrutia reclama la victoria sobre Maduro en las pasadas elecciones presidenciales de 2024. “Venezolanos, estas son horas decisivas, sepan que estamos listos para la gran operación de reconstrucción de nuestra nación”, escribió en la red X.
