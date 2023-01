Qué es el misterioso Síndrome de Vexas y por qué es más común de lo que se creía en EE.UU.

escuchar

Los Institutos Nacionales de Salud (NIH, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos descubrieron en 2020 una nueva enfermedad: el Síndrome de Vexas. Se trata de un padecimiento del cual no se tenían antes muchas referencias y que, se cree, va en aumento entre la población estadounidense. Un nuevo estudio reveló que cientos de personas podrían tenerlo y presentar síntomas hasta tiempo después.

¿Qué es el Síndrome de Vexas?

Es una afección que afecta el organismo a través de inflamación y problemas sanguíneos, según el estudio New England Journal of Medicine, con el que se descubrió su existencia. Los síntomas son articulaciones inflamadas, fiebre, fatiga, hinchazón en varias partes del cuerpo y neumonía, así como una baja en el sistema de glóbulos sanguíneos, de acuerdo con información de CNN.

El síndrome no tiene una cura ni un tratamiento establecido, debido a que todavía no está del todo estudiado. No obstante, los dolores y la inflamación pueden disminuir con medicamentos como la prednisona u otros inmunosupresores.

Padecimiento inadvertido

Una nueva investigación hecha por la revista académica JAMA sugiere que una de cada 13.591 personas en EE.UU. padecen el síndrome (o algunas mutaciones de él) sin darse cuenta. Esto, precisamente, indicaría que es más común de lo que se piensa. Lo más preocupante es que la enfermedad puede afectar a los pacientes, incluso mucho tiempo después de haberlo desarrollado.

“Este estudio demuestra que la gran mayoría de los pacientes probablemente pasan inadvertidos porque los médicos no cosideran sus síntomas realmente como un diagnóstico más amplio”, afirma el Dr. David Beck, autor principal del estudio. Esta situación alarmó a los expertos, por las serias consecuencias que podría tener la afección de no ser tratada.

Beck consideró que debería ser motivo de más investigaciones sobre los pacientes que presenten ciertas características: “Está presente en uno de cada 4000 hombres mayores de 50 años. Así que creemos que es una enfermedad en la que se debe pensar en términos de pruebas para los individuos que tienen los síntomas... Es solo una cuestión de pacientes que cumplen los criterios, que son individuos de edad avanzada con inflamación sistémica, recuentos sanguíneos bajos, que realmente no están respondiendo a nada más que esteroides”, dijo.

Por otro lado, en el estudio, Beck y sus colegas analizaron los historiales médicos de 163 mil pacientes y se percataron que 11 de ellos tenían una variante UBA1, causante de la enfermedad. Luego ahondaron en la investigación y el resultado fue que solo tres de esas personas siguen vivas. “Todos tenían anemia o un recuento bajo de células sanguíneas”, mencionó el especialista.

Finalmente, en la investigación se aseguró que es preciso realizar otros análisis de más pacientes para obtener una mejor conclusión. Si bien es una enfermedad que ya causó alertas, todavía falta examinar a más grupos de personas, se concluyó.

LA NACION