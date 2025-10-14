Qué es y cómo funciona el “envoltorio humano”, el polémico sistema para inmovilizar a inmigrantes en EE.UU.

El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE) enfrenta un escrutinio creciente por el uso de un dispositivo de inmovilización corporal conocido como “envoltorio humano” o WRAP. El aparato, empleado durante los procedimientos de deportación, es objeto de denuncias por parte de inmigrantes y abogados, quienes lo vinculan con castigos, torturas e incluso muertes, lo que genera un debate sobre los métodos de la agencia federal.

Qué es y cómo funciona el dispositivo WRAP

El WRAP es un traje de restricción corporal completa, de color negro y amarillo, diseñado para sujetar los brazos y las piernas de una persona, con el fin de controlarla durante situaciones de confrontación. La empresa Safe Restraints Inc., con sede en California, fabrica el dispositivo.

Safe Restraints Inc., con sede en California, es la empresa que fabrica el polémico dispositivo

Según la compañía, su propósito original era ofrecer una herramienta de seguridad para las fuerzas del orden ante individuos erráticos que se autolesionan o atacan a los oficiales. Charles Hammond, CEO de Safe Restraints Inc., explicó que su empresa desarrolló una versión modificada del equipo específicamente para el ICE.

Este modelo presenta cambios para permitir su uso durante vuelos largos o viajes en autobús. La adaptación incluye un anillo frontal que sujeta las manos esposadas, pero permite un movimiento limitado para comer y beber. Además, incorpora supuestas “esposas de codo suaves” que se conectan en la espalda para garantizar la circulación sanguínea, aunque impiden que la persona use sus codos para golpear.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) pagó 268.523 dólares por los equipos desde finales de 2015 Jefferson City Correctional Cent�

Denuncias de uso indebido y castigo

Múltiples testimonios y demandas federales señalan un uso del WRAP que excede las recomendaciones del fabricante y se asemeja al castigo. Un inmigrante nigeriano, parte de una demanda federal, relató a la agencia AP que oficiales del ICE lo despertaron junto a otros detenidos en septiembre.

Tras encadenar sus manos y pies, los colocaron en los trajes WRAP antes de un vuelo de 16 horas a Ghana, a pesar de que ninguno era de ese país. “Fue como un secuestro”, declaró el hombre, quien pidió anonimato por temor a represalias.

Múltiples testimonios y demandas federales señalan un uso del WRAP de forma indebida Lindsey Wasson - AP

La investigación de AP identificó cinco personas que afirmaron que los oficiales las sujetaron con el dispositivo en vuelos de deportación desde 2020. Testigos y familiares en cuatro países adicionales corroboraron su uso en al menos otras siete personas este año. Los detenidos indicaron que los agentes emplearon las restricciones después de que ya estaban esposados, como una forma de intimidación o castigo por pedir hablar con sus abogados o expresar miedo.

Tricia McLaughlin, portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), defendió la práctica. “El uso de restricciones en los detenidos durante los vuelos de deportación ha sido un protocolo estándar del ICE desde hace mucho tiempo y una medida esencial para garantizar la seguridad”, sostuvo en un correo electrónico.

Noah Baron, abogado de deportados de África occidental, calificó el método como “inhumano e incompatible con los valores fundamentales de nuestra nación”.

"Fue como un secuestro", declaró un inmigrante nigeriano sobre su experiencia con el WRAP Tony Gutierrez - AP

Las advertencias internas del Departamento de Seguridad Nacional

El uso del WRAP por parte del ICE continúa a pesar de las objeciones planteadas dentro del propio gobierno. Un informe de 2023, elaborado por la Oficina de Derechos Civiles y Libertades Civiles (CRCL) del DHS, expresó serias preocupaciones sobre la falta de políticas que rijan la utilización del dispositivo. El documento citó informes de prensa sobre muertes relacionadas con el uso del WRAP por parte de policías locales.

“Sin cambios en la capacitación actual, y ante la falta de política, el CRCL tiene serias preocupaciones sobre el uso continuo del WRAP por parte del ICE”, escribieron los autores del informe. Aunque el ICE aceptó algunas conclusiones, rechazó clasificar el WRAP como una “restricción de cuatro puntos”, una designación que impondría mayores limitaciones a su aplicación. El DHS desmanteló en gran medida la oficina que produjo este informe a principios de este año.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.