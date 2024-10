Qué esperar el día de las elecciones en Pensilvania

WASHINGTON (AP) — Es casi seguro que los votantes de Pensilvania desempeñarán un papel fundamental en las elecciones generales del 5 de noviembre, en las que están en juego la presidencia, ambas cámaras del Congreso y de la Asamblea Legislativa estatal.

Con sus 19 votos electorales, Pensilvania es el mayor premio entre los estados donde el resultado se decidirá por un estrecho margen y una pieza importante en el camino de ambas campañas hacia la victoria. Tanto la vicepresidenta demócrata Kamala Harris como el expresidente republicano Donald Trump han visitado Pensilvania con frecuencia desde que asumieron la candidatura de sus respectivos partidos, lo cual incluye la visita en que se realizó su único debate, en Filadelfia, en septiembre.

Pensilvania fue uno de los tres estados indecisos del llamado “muro azul” que se decantaron por Trump por un estrecho margen en 2016 tras haber votado por candidatos presidenciales demócratas durante casi 30 años, los otros fueron Michigan y Wisconsin. Cuatro años después, el demócrata Joe Biden volvió a ganar los tres estados para los demócratas con un margen en Pensilvania de unos 80.000 votos de los más de 6,9 millones de votos emitidos. Estos estados siguen siendo logros electorales clave este año.

En las elecciones al Senado, el demócrata Bob Casey busca la reelección por cuarta vez y compite contra el republicano Dave McCormick. Casey, hijo y tocayo de un exgobernador que sirvió en dos períodos, es uno de los nombres más conocidos de la política estatal, pero este año enfrenta lo que podría ser la contienda más dura de su carrera senatorial. Pensilvania es crucial para las esperanzas demócratas de mantener el control de una cámara estrechamente dividida. McCormick, exdirector general de un fondo especulativo y veterano militar, compitió por el otro escaño de Pensilvania en el Senado en 2022, pero perdió la nominación del Partido Republicano ante Mehmet Oz, quien perdió frente al demócrata John Fetterman.

Otras reñidas contiendas en la boleta podrían decidir qué partido controlará la Cámara de Representantes de Estados Unidos. En el 7mo distrito electoral, la representante demócrata Susan Wild aspira a un cuarto mandato completo frente al republicano Ryan Mackenzie. En el vecino 8vo distrito electoral, el representante demócrata Matt Cartwright aspira a un séptimo mandato frente al republicano Robert Bresnahan. El 7mo distrito, en el este de Pensilvania, se decantó por Biden en 2020 por un estrecho margen, mientras que los votantes del 8vo distrito, que incluye la ciudad natal de Biden, Scranton, prefirieron a Trump.

En la contienda por el control de la Legislatura estatal, los demócratas defienden la ajustadísima mayoría que ganaron por primera vez en 12 años, en 2022, y que desde entonces han defendido con éxito en varias elecciones especiales. Los 203 escaños de la Legislatura estatal y la mitad de los 50 escaños del Senado estatal están en juego este año. Los republicanos tienen la mayoría en el Senado estatal.

Aquí un vistazo a qué esperar en las elecciones en Pensilvania:

5 de noviembre.

8 p.m. hora del este.

19 votos, asignados al ganador del estado.

Presidencial: Harris (D) vs. Trump (R) vs. Chase Oliver (Libertarian) vs. Jill Stein (Green).

Para el Senado: Casey (D) vs. McCormick (R) y otros tres.

7mo Distrito Congresional: Wild (D) vs. Mackenzie (D).

8vo Distrito Congresional: Cartwright (D) vs. Bresnahan (R).

Cámara de Representantes de los Estados Unidos, Fiscal general estatal, Contralor General, Tesorero, Senado estatal y Cámara de Representantes estatal.

Varios factores contribuyen a que el proceso de recuento de votos en Pensilvania sea relativamente lento. Según la ley de Pensilvania, los funcionarios electorales deben esperar hasta las 7 a.m. hora del este del día de las elecciones antes de comenzar a procesar los votos postales y prepararlos para el recuento. La tabulación real de los votos postales no puede comenzar hasta después del cierre de las urnas. Debido al volumen total de votos postales —que representaron casi una cuarta parte del voto total en las elecciones de medio mandato en 2022— y al tiempo variable que tardan los 67 condados del estado en contar estos votos, nombrar un ganador en una carrera altamente competitiva podría llevar varios días, como ocurrió en las elecciones presidenciales de 2020.

Se espera que los primeros resultados reportados tras el cierre de las urnas procedan del voto postal y que los resultados posteriores en la noche sean una mezcla de votos postales y votos emitidos en persona el día de las elecciones. Una vez que el recuento de votos se extienda hasta el día siguiente a la jornada electoral y más allá, se prevé que los resultados de los votos procedan mayoritariamente de los votos postales.

En general, los votos postales han tendido a favorecer a los demócratas, desde que la cuestión del voto postal anticipado se politizó mucho durante las elecciones de 2020. Esto significa que el candidato demócrata en una contienda reñida podría tomar una ventaja temprana en el recuento de votos en los informes de votación iniciales después del cierre de las urnas, aunque el margen podría volverse considerablemente más estrecho a medida que se tabulan más votos.

En 2020, Biden tomó una ventaja temprana y temporal luego de que los resultados del voto postal comenzaran a publicarse poco después del cierre de las urnas a las 8 p.m. hora del este. Alrededor de las 10 p.m. hora del este, Trump tomó la delantera a medida que se daban a conocer más resultados de la votación del día de las elecciones. A primera hora de la mañana del miércoles, Trump aventajaba a Biden en casi 700.000 votos, pero esa ventaja se reduciría gradualmente a medida que se tabulaban más votos postales. Biden recuperó la ventaja el viernes por la mañana.

Los condados suburbanos que rodean Filadelfia son campos de batalla clave y han tendido a votar por los demócratas en los últimos años. En las elecciones estatales, los candidatos republicanos tienden a ganar abrumadoramente en las zonas rurales de todo el estado, mientras que los demócratas cuentan con un apoyo mayoritario en Filadelfia y Pittsburgh.

Los condados de Erie y Northampton, situados en lados opuestos del estado, también pueden resultar decisivos el día de las elecciones. Son dos de los 10 condados en todos los estados fuertemente disputados que votaron por Trump en 2016 pero optaron por Biden en 2020.

The Associated Press no hace proyecciones y declarará a un ganador solo cuando no hay ningún escenario en que uno de los candidatos rezagados pueda cerrar la brecha. Si una contienda no ha tenido un ganador evidente, la AP seguirá cubriendo acontecimientos noticiosos, como si algún candidato se declara ganador o admite una derrota. En esos casos, la AP dejará claro que no ha declarado un ganador y explicará el porqué.

En Pensilvania, las elecciones con un margen de votos de 0,5 puntos porcentuales o menos están sujetas a un recuento automático. La AP puede anunciar un ganador en una contienda elegible para un recuento si puede determinar que la ventaja es demasiado grande para que un recuento o un recurso legal cambien el resultado.

2020: Biden (D) 50%, Trump (R) 49%, anuncio del ganador por parte de la AP: sábado, 7 de noviembre de 2020, 11:25 a.m. hora del este.

9.036.833 (hasta el 14 de octubre de 2024). Aproximadamente 44% demócratas, 40% republicanos, 12% sin afiliación a ningún partido.

Fue de 76% de los votantes registrados en 2020.

Votos emitidos antes del día de las elecciones de 2020: alrededor del 38% del voto total.

Votos emitidos antes del día de las elecciones de 2022: alrededor del 23% del voto total.

Los primeros votos reportados, el 3 de noviembre de 2020: 8:09 p.m. hora del este.

Para la medianoche hora del este: aproximadamente el 54% del total de los votos emitidos se había reportado.

Los periodistas de Associated Press Hannah Fingerhut, Jonathan Poet y Maya Sweedler contribuyeron a este despacho.

Esta historia forma parte de Explaining Election 2024, una serie de The Associated Press concebida para ayudar a comprender la democracia estadounidense.

The Associated Press recibe apoyo de varias fundaciones privadas para mejorar su cobertura explicativa de las elecciones y la democracia. Más sobre la cobertura de democracia realizada por la AP aquí. La AP es la única responsable de todos los contenidos.

