Qué hizo el actor mexicano Pablo Lyle, sentenciado en Miami a cinco años de prisión

La trayectoria de Pablo Lyle, el actor mexicano, crecía con cada vez mayor popularidad. Su imagen era frecuente dentro de las telenovelas y sus últimas producciones lo habían puesto en la mira. Sin embargo, su carrera encontró un cambio abrupto en 2019. En los medios ocupó los titulares, pero el motivo no fue un proyecto nuevo, sino un serio problema. Durante un alternado en el tránsito en Miami, Florida, el actor golpeó a Juan Ricardo Hernández, un hombre de origen cubano, que murió días más tarde por un traumatismo en la cabeza. Este viernes, una jueza de esa ciudad condenó a Lyle a cinco años de cárcel; la fiscalía había pedido 15.

Un tribunal de primera instancia de Miami dictó la sentencia, que incluye además ocho años de libertad condicional. Pablo Lyle fue hallado culpable de homicidio involuntario por golpear y causar la muerte del ciudadano de origen cubano. La jueza, Marisa Tinkler, también le impuso la obligación de 100 horas de trabajo comunitario y la asistencia a un curso sobre el control de ira. Se tomará en cuenta el tiempo que el actor pasó en prisión mientras esperaba su sentencia.

Ante la audiencia, el sinaloense se disculpó entre lágrimas con la familia de la víctima y aseguró que nunca pensó que el hecho derivaría en lo que finalmente aconteció. “Qué puedo decir... Es algo que afecta de forma drástica a todos, realmente lo siento, de corazón. Ofrezco la disculpa más sincera que he ofrecido en mi vida, con todo mi corazón, lo siento mucho”, pronunció con la voz entrecortada.

Lyle también hizo una reflexión sobre como las decisiones intempestivas pueden tener un efecto determinante en la vida de las personas. “Esto me acecha cuando me voy a dormir y sigue ahí cuando me levanto. Yo nunca quise que esto sucediera (...), ni en mis sueños más alocados pude imaginar que algo de esto podría pasar, que se perdiera una vida y muchas otras fueran afectadas, en cuestión de segundos y con un solo golpe”, sumó.

A los 16 años, Pablo Lyle debutó en la telenovela Código postal. Posteriormente, tuvo créditos en Una familia con suerte, Érase una vez y en la película Mirreyes vs. Godínez, de Televisa. También protagonizó la serie Yankee, que lo llevó a Netflix.

Las dos últimas producciones fueron de las más populares, pero la fama fue momentánea. El 31 de marzo de 2019, una cámara de vigilancia registró el momento en el que Lyle golpeó a Juan Ricardo Hernández, de 63 años, durante un incidente de tránsito. El actor viajaba en una camioneta que conducía otro hombre, en una avenida de Miami. Al parecer, le cerró el paso al otro vehículo, manejado por la víctima. Al ver el alto, Hernández se bajó para reclamar al conductor por la maniobra. En un momento, Lyle también descendió de la camioneta y golpeó al individuo, lo que ocasionó que cayera sobre el pavimento. Sin darle auxilio, se fue de la zona con su acompañante.

En el video obtenido por la cámara de seguridad se ve cómo otra persona le toma fotos a las placas de la camioneta en la que estaba el actor mexicano. El hombre, de 63 años, fue hospitalizado y falleció el 4 de abril como consecuencia del golpe.

Lyle fue declarado culpable en octubre de 2022, hasta entonces cumplía con un arresto domiciliario en Miami. No obstante, los últimos meses tras el veredicto los pasó en prisión. Al principio, su equipo aseguró que los hechos se suscitaron en defensa propia, pero los magistrados rechazaron la justificación, sobre todo por los videos de las cámaras de seguridad, compartidas por medios como Imagen Noticias.

En declaraciones recogidas por el diario El Financiero, la jueza indicó. “No actuó por temor sino por su carácter y con rabia. Yo no creo que este es el verdadero carácter de Pablo Lyle, pero lo fue ese día. Esto no es un instinto. El tribunal piensa que el señor Lyle actuó con la intención de confrontar al señor Hernández”, dictó.

Este viernes, el actor fue condenado a cinco años de cárcel, en un juicio que causó gran interés de medios latinoamericanos y de Estados Unidos.

