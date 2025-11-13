Qué necesita Guatemala para clasificarse directo al Mundial 2026 en esta fecha de eliminatorias

La selección de Guatemala tiene posibilidades de clasificarse directo al Mundial 2026, aunque para lograrlo tendrá que cumplir con las exigencias del torneo en sus próximos dos partidos ante los equipos que ocupan el primer lugar del Grupo A de la Ronda Final de Eliminatorias de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf).

Lo que necesita Guatemala para clasificarse directo al Mundial 2026

La Bicolor depende de sus propios resultados para obtener su pase directo a la Copa del Mundo 2026, bajo la dirección del técnico mexicano Luis Fernando Tena.

Entrenamiento de la selección de Guatemala rumbo al Mundial 2026 (Facebook/Federación de Futbol de Guatemala)

Para que los guatemaltecos consigan la deseada clasificación deberán vencer a Panamá y a Surinam en sus próximos partidos, así lograrían sumar 11 puntos y colocarse en la cima del Grupo A, sin riesgo a ser alcanzados por sus rivales, según ESPN.

Otro escenario posible es que el Guatemala vs. Panamá termine con un empate, aun así Los Chapines conseguirían el sueño mundialista si Surinam pierde o empata con El Salvador, La Bicolor vence a Los Suriboys y los panameños empatan ante La Selecta.

El formato de clasificación de la Concacaf otorga el pase directo al Mundial 2026 solo al primer lugar de cada grupo.

En la oportunidad de repechaje, los dos mejores segundos lugares enfrentarán a las selecciones de otras confederaciones en busca de asegurar su participación en la Copa del Mundo de la FIFA.

Seleccionados de Guatemala para las Eliminatorias de la Concacaf rumbo al Mundial 2026 (Facebook/Federación de Fútbol de Guatemala)

Cuándo son los próximos partidos de Guatemala y dónde verlos

En noviembre tendrán lugar los últimos dos partidos de la Ronda Final de Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. De acuerdo con el calendario de la Concacaf, los encuentros que protagonizará Guatemala son:

Guatemala vs. Panamá el jueves 13 de noviembre a las 22.00 hs (tiempo del Este de Estados Unidos ) desde el Estadio Manuel Felipe Carrera “El Trébol”.

el jueves 13 de noviembre a las 22.00 hs (tiempo del Este de ) desde el Estadio Manuel Felipe Carrera “El Trébol”. Guatemala vs. Surinam el martes 18 de noviembre a las 21.00 hs (tiempo del Este de EE.UU.) desde el Estadio Manuel Felipe Carrera “El Trébol”.

En el país norteamericano, este y otros encuentros de las Eliminatorias de la Concacaf podrán sintonizarse a través de CBS Paramount, con narraciones en inglés y con narración en español en Telemundo Deportes Ahora y Universo.

Los seleccionados de La Bicolor deberán enfrentarse a Surinam y a Panamá en las Eliminatorias de la Concacaf (Facebook/Federación de Fútbol de Guatemala )

Además de que serán transmitidos para todo el mundo en el canal de YouTube Concacaf y en la plataforma de streaming Concacaf Go.

Guatemala sí podría clasificar al Mundial 2026 si obtiene buenos resultados en sus próximos partidos (Facebook/Federación de Fútbol de Guatemala)

Los Chapines se encuentran en el tercer lugar de la clasificación del Grupo A, con 5 puntos, solo 1 punto menos que sus rivales, que son Surinam, en la primera posición, y Panamá, en el segundo lugar de la tabla.