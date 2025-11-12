Qué necesita Panamá para clasificarse directo al Mundial 2026 y dejar fuera a Guatemala

Con cuatro partidos jugados y seis puntos en el Grupo A de las eliminatorias Concacaf, Panamá necesita ganar sus dos partidos restantes para clasificarse directamente al Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá. Sin embargo, también dependerá de cómo le vaya a Surinam en sus respectivos encuentros.

Ganar o ganar: la receta que necesita Panamá para clasificarse directo al Mundial 2026

Tal como informe la Concacaf, el conjunto panameño enfrentará a Guatemala y El Salvador en la quinta y sexta fecha, respetivamente. Su escenario ideal es ganar ambos partidos y esperar que el equipo surinamés pierda puntos, justamente contra los mismos rivales.

Panamá igualó 1-1 en su último encuentro ante Surinam por las eliminatorias Concacaf FEPAFUT

Actualmente, los dirigidos por el entrenador Thomas Christiansen están igualados en puntos con Surinam, por lo que la receta es sencilla: deben sacar más unidades para terminar en la primera posición. Así, se asegurará su plaza en la próxima cita mundialista.

Por su parte, la selección de Guatemala está tercera con cinco puntos, producto de un triunfo, dos empates y una derrota.

Hasta el momento, los resultados de Panamá en la competencia fueron:

Fecha 1: 0-0 vs. Surinam.

0-0 vs. Surinam. Fecha 2: 1-1 vs. Guatemala.

1-1 vs. Guatemala. Fecha 3: victoria 1-0 vs. El Salvador.

victoria 1-0 vs. El Salvador. Fecha 4: 1-1 vs. Surinam.

Los hinchas panameños alentando a su equipo en el último partido ante Surinam, por las eliminatorias Concacaf FEPAFUT

Qué pasa si Panamá y Surinam igualan en puntos

En caso de que tanto Panamá como Surinam ganen sus dos compromisos, ambas selecciones quedarán igualadas en puntos y todo se definirá a partir de la diferencia de gol. Este parámetro es igual al resultado de la los tantos convertidos menos los recibidos.

Si ocurre la casualidad de que tampoco se saquen ventaja en ese apartado, lo que dictaminará el primer puesto será la cantidad de goles a favor. En una hipotética situación en la que tampoco haya diferencias allí, todo quedará en manos del “fair play”, es decir, que clasificará el que tenga menos tarjetas amarillas, dado que empataron en sus dos cruces que tuvieron en el grupo.

Cuándo juega Panamá para definir su clasificación al Mundial 2026

En la próxima doble fecha FIFA, Panamá se cruzará con el combinado guatemalteco el jueves 13 de noviembre desde las 23 hs. Será un duelo fundamental para comenzar a definir su presencia o no en la próxima Copa del Mundo.

De todas maneras, todo quedará escrito en la última jornada. En este caso, los de Christiansen cerrarán las eliminatorias ante los salvadoreños, el martes 18 de noviembre a las 22 hs.

Panamá definirá su clasificación ante Guatemala y El Salvador FEPAFUT

Cuándo comienza el Mundial 2026 y cuáles son las selecciones clasificadas

Según la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA, por sus siglas en inglés), el Mundial 2026 tendrá su partido inaugural el jueves 11 de junio de 2026 en el Estadio Ciudad de México. Será el primer cruce correspondiente al Grupo A.

Ese mismo día, en el Estadio Guadalajara, también se desarrollará el segundo cotejo. Todavía no se sabe quiénes serán los equipos participantes, ya que el sorteo de grupos será realizado por la autoridad máxima del fútbol a nivel mundial el viernes 5 de diciembre de 2025.

El sorteo de la fase de grupos del Mundial 2026 se realizará el viernes 5 de diciembre de 2025 Til Buergy - Keystone

Por el momento, hay 28 selecciones clasificadas y aún resta que se definan 20 cupos, para llegar a las 48 plazas definitivas. De los faltantes, 15 corresponden a UEFA, tres a Concacaf y los dos restantes se decidirán en play-off interconfederales

Hasta el momento, estos son los conjuntos que tienen asegurado un boleto: