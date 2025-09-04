Qué pasa si Venezuela pierde contra Argentina este 4 de septiembre en su camino al Mundial 2026

A las 19.30 (hora del Este en Estados Unidos) se disputa el partido entre la Selección Argentina y la de Venezuela por las Eliminatorias del Mundial de Fútbol 2026. Este juego es importante para el combinado conocido como la “Vinotinto”, dado que el resultado definirá buena parte de su presencia en el máximo certamen.

Qué sucede si la Selección de Venezuela pierde contra Argentina

En caso de perder, Venezuela quedaría con 18 puntos y -si Bolivia no gana su partido- mantendría provisionalmente el séptimo lugar, posición que otorga acceso al repechaje .

y -si Bolivia no gana su partido- . Sin embargo, con la derrota ya no tendría posibilidades matemáticas de clasificar de forma directa al Mundial, más allá de los resultados restantes. De todos modos sí podrá luchar por el repechaje en la última fecha.

En caso de que Venezuela pierda contra Argentina, no podrá clasificar al Mundial de manera directa Ariana Cubillos - AP

Todo dependerá de cómo le vaya a Bolivia en sus partidos: si vence a Colombia este martes, superaría a Venezuela en la tabla y lo dejaría momentáneamente fuera del repechaje.

Este escenario obligaría a la Vinotinto a ganar el martes en la última fecha de las Eliminatorias contra Colombia y esperar que Bolivia no derrote a Brasil.

y esperar que Bolivia no derrote a Brasil. Si Bolivia no le gana a Colombia, Venezuela seguiría dependiendo de sí misma para mantener el lugar en el repechaje, pero no podría aspirar a llegar de manera directa al Mundial.

A qué hora de Estados Unidos se juegan los partidos de Eliminatorias rumbo al Mundial 2026

Fecha 17: jueves 4 de septiembre

Paraguay vs. Ecuador: 19:30 (hora del Este de EE.UU.)

Argentina vs. Venezuela: 19:30 (hora del Este de EE.UU.)

Uruguay vs. Perú: 19:30 (hora del Este de EE.UU.)

Colombia vs. Bolivia: 19:30 (hora del Este de EE.UU.)

Brasil vs. Chile: 20:30 (hora del Este de EE.UU.)

Fecha 18: martes 9 de septiembre

Ecuador vs. Argentina: 19:00 (hora del Este de EE.UU.)

Chile vs. Uruguay: 19:30 (hora del Este de EE.UU.)

Bolivia vs. Brasil: 19:30 (hora del Este de EE.UU.)

Venezuela vs. Colombia: 19:30 (hora del Este de EE.UU.)

Perú vs. Paraguay: 19:30 (hora del Este de EE.UU.)

¿Quién va al repechaje del Mundial por Sudamérica?

En las Eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026, solo una selección podrá acceder al repechaje intercontinental. Esta instancia, que incluye semifinales y final, se disputará en marzo del próximo año, posiblemente en México.

Los jugadores de Venezuela, antes del partido con Argentina Aníbal Greco - La Nación

Actualmente, Venezuela ocupa el séptimo lugar en la tabla de posiciones de la Conmebol, lo que le permitiría clasificar a la repesca. Sin embargo, Bolivia sigue de cerca, a solo un punto de distancia, y podría dar la sorpresa.