Qué pasará el 29 de octubre con el cometa 3I/Atlas: el objeto que la NASA sigue de cerca

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés) y distintos organismos astronómicos mantienen un seguimiento continuo del cometa 3I/Atlas, un cuerpo que proviene del espacio interestelar y que atraviesa el sistema solar a una velocidad sin precedentes. El próximo 29 de octubre, el objeto alcanzará su perihelio, el punto más próximo al Sol dentro de su recorrido.

Qué pasará cuando el 3I/Atlas esté en su punto más próximo al Sol

De acuerdo con Live Science, durante la fase de perihelio el cometa pasará a una distancia de alrededor de 1,4 unidades astronómicas del Sol, lo que equivale a unos 210 millones de kilómetros. Esa ubicación lo sitúa dentro de la órbita de Marte y marcará el momento de mayor actividad debido al incremento de la radiación solar que impactará sobre su superficie helada.

Este diagrama muestra la trayectoria del cometa interestelar 3I/ATLAS a su paso por el sistema solar; alcanzará su punto más cercano al Sol el 29 de octubre de 2025 NASA

Este acercamiento presentará una oportunidad única para estudiarlo. Además, el objeto celeste será observado por distintas misiones espaciales, entre ellas el telescopio espacial Hubble, el observatorio Webb, el satélite TESS y varias sondas en Marte.

El 29 de octubre de 2025, durante el perihelio, la superficie del cometa experimentará un proceso intenso de sublimación, el paso directo del hielo a vapor. El aumento de temperatura provocará la liberación de gases y polvo, lo que generará una cola que se extenderá en dirección opuesta al Sol.

Los astrónomos anticipan que el período alrededor del perihelio será crucial para entender la evolución física del objeto y esperan registrar los cambios en su composición y estructura mientras libera gases y polvo al calentarse.

Una de las imágenes compartidas por las agencias espaciales muestra la coma del cometa

Características y origen del cometa 3I/Atlas

Según los datos proporcionados por la NASA, el cuerpo celeste fue descubierto el 1° de julio de 2025 por el sistema de observación Atlas (Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System), en Chile. Su designación oficial indica que es el tercer objeto interestelar detectado, después de 1I/ʻOumuamua y 2I/Borisov, ambos detectados en años anteriores.

Los análisis de su trayectoria revelan que su órbita es hiperbólica, una señal de que no pertenece al sistema solar. Este tipo de trayectoria implica que el objeto se mueve demasiado rápido como para ser retenido por la gravedad solar y que, tras su paso, continuará su viaje hacia el espacio profundo.

Las observaciones iniciales sugirieron que el cometa se formó en otro sistema estelar hace millones de años y fue expulsado por interacciones gravitacionales. Desde entonces, habría permanecido errante en el espacio interestelar hasta su ingreso temporal en el sistema solar.

Las imágenes captadas por telescopios espaciales mostraron que el 3I/Atlas tiene una estructura activa, con un núcleo de hielo rodeado por una coma o nube de gas y polvo. Se estima que su diámetro oscila entre 440 metros y 5,6 kilómetros, aunque su tamaño exacto aún no ha sido determinado.

El cometa viaja a una velocidad aproximada de 210 mil kilómetros por hora, cifra que podría aumentar conforme se acerque al Sol. Este movimiento acelerado es una de las razones por las que su estudio resulta relevante, ya que ofrece información sobre la dinámica de objetos interestelares que ingresan temporalmente al sistema solar.

La composición de los gases detectados indicó una predominancia de dióxido de carbono, con una proporción de agua mucho menor que la observada en otros cometas del sistema solar. Este rasgo químico despertó el interés de los investigadores, que buscan determinar si las diferencias obedecen a su origen externo o a procesos físicos ocurridos durante su tránsito por el espacio interestelar.

El cometa fue descubierto por el Atlas el 1° de julio y viajaba a más de 220 mil kilómetros por hora NASA - NASA

Campaña internacional de observación y defensa planetaria

El Minor Planet Center, organismo vinculado a la NASA, anunció que el cometa 3I/Atlas será el primer objeto interestelar incluido en una campaña de monitoreo organizada por la Red Internacional de Alerta de Asteroides (IAWN, por sus siglas en inglés). Este grupo, respaldado por las Naciones Unidas, reúne a observatorios y agencias espaciales con el objetivo de mejorar las capacidades globales de detección y seguimiento de cuerpos cercanos a la Tierra.

La campaña, prevista entre el 27 de noviembre de 2025 y el 27 de enero de 2026, se centrará en desarrollar técnicas más precisas de medición astrométrica aplicadas a cometas. Debido a sus colas y comas, estos objetos presentan dificultades para calcular con exactitud su posición y movimiento, por lo que la iniciativa busca afinar los métodos de observación y predicción orbital.

Como parte de la preparación, se llevará a cabo un taller técnico en el que astrónomos de distintos países compartirán estrategias para obtener datos más confiables a partir de imágenes telescópicas. El objetivo final es reforzar la defensa planetaria mediante la mejora de las predicciones de trayectorias de cuerpos potencialmente peligrosos.

¿Hay peligro para la Tierra?

A pesar de los preparativos, la NASA confirmó que el 3I/Atlas no representa amenaza alguna para el planeta. Su distancia mínima respecto a la Tierra será lo suficientemente amplia para descartar cualquier posibilidad de impacto o interacción significativa.

Cuando el cometa interestelar 3I/Atlas atraviese al Sol, los científicos podrán estudiar su estructura tras el proceso de erosión activo NASA

¿El cometa 3I/Atlas será visible desde la Tierra?

Durante octubre, el cometa no será visible desde la Tierra debido a su proximidad angular al Sol. Los astrónomos prevén que volverá a ser observable a principios de diciembre, cuando reaparezca en el lado opuesto de la esfera de gas caliente.

Su aproximación más cercana a la Tierra está prevista para el 19 de diciembre de 2025, a una distancia de unos 270 millones de kilómetros.

Después de su paso por el perihelio, el objeto continuará su desplazamiento hacia el exterior del sistema solar. Está previsto que cruce la órbita de Júpiter en marzo de 2026, antes de retomar su trayectoria hacia el espacio interestelar.

Los datos recopilados por los distintos instrumentos de observación permitirán obtener una visión detallada de su estructura y dinámica. Aunque la publicación de algunas imágenes podría retrasarse por financiamiento, los astrónomos esperan difundirlas antes de fin de año.