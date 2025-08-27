LA NACION

El gobernador del estado de Minnesota, Estados Unidos, informó sobre un tiroteo este miércoles...

Reportan tiroteo en escuela de Minnesota, en el norte de Estados Unidos
El gobernador del estado de Minnesota, Estados Unidos, informó sobre un tiroteo este miércoles en una escuela católica de la ciudad de Mineápolis.

"He sido informado sobre un tiroteo en la escuela católica Annunciation y continuaré trayendo actualizaciones a medida que obtengamos más información", escribió el gobernador de Minnesota, Tim Walz, en X.

La confirmación del tiroteo ocurre tras una ola de falsas denuncias sobre ataques armados en varias universidades del país, en el regreso de los estudiantes de las vacaciones de verano.

"Estoy rezando por nuestros niños y profesores, cuya primera semana de clases se vio arruinada por este horrible acto de violencia", dijo Walz, sin dar detalles sobre posibles víctimas.

