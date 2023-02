¿Qué regalan los estadounidenses en el Día de San Valentín?

escuchar

Este 14 de febrero se celebra San Valentín, uno de los momentos del año donde los estadounidenses compran más regalos para demostrar sus sentimientos a sus amigos, familiares y, por supuesto, parejas. Año a año se suelen intercambiar tarjetas, flores y chocolates. Sin embargo, las plataformas de comercio electrónico y el interés por las manualidades también destacan entre las ideas en este Día del Amor y la Amistad.

Una encuesta de Statista, un portal que pone al alcance de los usuarios datos que proceden de estudios de mercado y de opinión, prevé que el gasto para San Valentín en Estados Unidos alcance unos 26 mil millones de dólares en 2023. Además, se reporta que el 52% de las personas planean una celebración. Este número ha tenido una tendencia a la baja desde 2007, según la plataforma.

El regalo más popular en San Valentín

Las tarjetas de felicitación son el obsequio más popular. Este 14 de febrero, en Estados Unidos se comercializan unas 145 millones de postales de San Valentín, lo que representa el segundo día de mejores ventas para la industria solo después de Navidad, según los datos de la Greeting Card Association citados por el sitio Cincinnati Enquirer.

La tradición de regalar estas postales se remonta a la Inglaterra del siglo XIX. La importación de la idea a Estados Unidos se le debe a Esther Howland, hija de un propietario de una papelería en Massachusetts, en donde se comercializaron las primeras tarjetas de regalo en 1840, de acuerdo con el portal ShareAmerica.

Las flores, el regalo indispensable este 14 de febrero

Las rosas son uno de los regalos clásicos de San Valentín Gian D. / Unsplash

Aunque a nivel mundial Países Bajos es el principal exportador de flores con un 53% del volumen global, para el Día de San Valentín en Estados Unidos se consume una cantidad sin precedentes de rosas, conforme a los datos de TrendEconomy.

Chocolates, un clásico que no falla

A los chocolates se les atribuyen propiedades afrodisiacas y por esto son de los obsequios favoritos para San Valentín Jessica Johnston / Unsplash

Por su facilidad de compra y variedad, los chocolates son uno de los regalos favoritos de los estadounidenses para San Valentín. Algunas de las marcas más buscadas por los consumidores para esta fecha especial son Lindt, Godiva, Ghirardelli, Hershey y Dove..

Cabe mencionar que, aunque en Estados Unidos regalar chocolates es una opción común para cualquier persona, en Japón lo más frecuente es que sean las mujeres quienes los obsequian a los hombres, una tradición implantada por un fabricante en 1958, según se relata en el libro “The SAGE Encyclopedia of Economics and Society” de Frederick F. Wherry.

El interés por la decoración desplaza a los regalos de San Valentín en Amazon

La decoración de San Valentín superó a los regalos este 14 de febrero freestocks / Unsplash

Este 2023, se registró un cambio en los hábitos de los clientes del gigante de comercio electrónico Amazon. Por primera vez, las búsquedas de “decoración para San Valentín” aumentaron un 51% año con año para sumar unas 2,2 millones de consultas durante el mes de enero, lo que se posiciona como la más popular por encima de “regalos de San Valentín”, que tuvo 1,7 millones, conforme los datos de Similarweb Shopper Intelligence recuperados por el sitio Digital Commerce 360.

El ránking de productos más buscados para San Valentín en Amazon dista mucho de los regalos tradicionales. Un set para el cuidado de la barba fue el artículo más popular de la categoría del 14 de febrero este año, seguido de un paquete de dulces y chocolates, así como los tradicionales osos de peluche y hasta un llavero con portarretrato.

A continuación, los productos más buscados de Amazon para el Día de San Valentín:

Beard oil five pack from XIKEZAN Store : 5,61% de las búsquedas

: 5,61% de las búsquedas Valentine’s Day care package from Cravebox : 4,16% de las búsquedas

: 4,16% de las búsquedas Rose bear with box and artificial flowers from DeckTheHalls : 2,45% de las búsquedas

: 2,45% de las búsquedas Personalize acrylic photo keychain under Generic : 2,40% de las búsquedas

: 2,40% de las búsquedas Valentine’s Day gifts for her him capsule from COVLUROTO: 1,78% de las búsquedas

