Qué se sabe de Arcturus, la nueva variante ultrainfecciosa de Covid-19 que ya circula en EE.UU.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) investiga una subvariante de Ómicron, la XBB.1.16, también llamada Arcturus, que se ha detectado en al menos 22 países, entre ellos Estados Unidos. Aunque los expertos todavía monitorean los datos para obtener la mayor información sobre esta mutación, también conocida como Arcturus, emitieron alertas sobre su rápida propagación por los altos niveles de contagios que se registraron en India.

Arcturus es una combinación de la BA.2.10.1 y BA.2.75, según detalló el organismo mundial en un informe publicado el 30 de marzo. Es muy similar a XBB.1.5, que actualmente es el 85% de los casos de EE.UU., de acuerdo con los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés). “La mayoría de las secuencias son de India y XBB.1.16 reemplazó a las otras variantes que están en circulación, por lo que esta es una de las que hay que ver”, dijo Maria Van Kerkhove, líder técnica para la respuesta al Covid-19 en la OMS, en una conferencia de prensa.

Esta nueva variante de Covid-19 obligó a los habitantes de India a usar nuevamente mascarillas

Un rastreador dirigido por Rajendram Rajnarayanan, MSc, PhD, del Instituto de Tecnología de Nueva York, detectó que los estados del territorio estadounidense más afectados son California, Washington, New Jersey, New York, Virginia y Texas, en donde se han registrado entre 20 y 60 casos positivos en cada uno. Eso significa que el 2,9% de los casos mundiales están en ese país.

Según información del medio británico Daily Mail, que hizo un reportaje sobre la rápida propagación de esta variante, los primeros reportes de la presencia de Arcturus ocurrieron a finales de enero en Nueva York. Desde entonces, se extendió a otros estados: Washington, Illinois, Florida, Pensilvania, Georgia, Utah, Ohio, Minnesota, Maryland, Carolina del Norte, Nevada, Iowa, Indiana, Hawái, Delaware, Connecticut, Wisconsin, Oregon, Michigan, Massachusetts, Luisiana y Colorado. No obstante, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades todavía no la agregan a la actualización semanal sobre las variantes de Covid-19 en circulación.

¿Qué tan peligrosa es XBB.1.16?

Las autoridades sanitarias estiman que esta es la versión de Ómicron más infecciosa. Sin embargo, todavía no se puede confirmar, porque la investigación está en curso. Se obtuvo esta teoría después de ver cómo la nueva cepa causó un aumento de casos en India, hasta 13 veces más del promedio de los que se tenía en un mes. Tan solo el 12 de abril había 40.215, un aumento de 3122 en solo un día. “Hasta ahora, los informes no indican un aumento en las hospitalizaciones, los ingresos en la UCI o las muertes debido a XBB.1.16″, indicó la OMS en su informe.

El uso de mascarillas se volvió menos común con la desescalada de la pandemia

Por su parte, el Dr. Paul Hunter, experto en enfermedades infecciosas de la Universidad de East Anglia, en Inglaterra, afirmó que la variante Arcturus podría ser, también, más inofensiva: “Sí, esta variante parece propagarse más fácilmente que otras que circulan actualmente, pero, por otro lado, por lo que puedo recopilar en los informes de la India, actualmente no hay evidencia de que cause casos más graves”. En ese sentido, consideró que no hay mucho de qué preocuparse: “Sospecho que veremos una ola de infecciones con esta variante, pero dudo que cause una gran ola, probablemente ni siquiera tan grande como las anteriores”.

Kerkhove agregó que, de todos modos, hay que estar preparados por si en algún momento se cambia de visión y la cepa se considera como peligrosa: “Debemos tener sistemas de fuerte vigilancia para poder rastrear las variantes, tanto las conocidas, que están en circulación, como detectar nuevas para ampliar o reducir la respuesta a la necesidad de atención clínica”.

