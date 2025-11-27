Quién es Rahmanullah Lakanwal, el afgano que baleó a soldados de la Guardia Nacional cerca de la Casa Blanca

WASHINGTON.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, denunció el miércoles por la noche un “acto de terror” y prometió reforzar sus políticas antiinmigración después de que dos miembros de la Guardia Nacional resultaran gravemente heridos cerca de la Casa Blanca por disparos imputados a un ciudadano afgano que entró a su país tras la caótica retirada de las fuerzas norteamericanas de Kabul, que dio paso a un nuevo régimen talibán.

El sospechoso, que residía en el estado de Washington, fue identificado por las autoridades como Rahmanullah Lakanwal, de 29 años. También resultó herido durante el intercambio de disparos contra los agentes de la Guardia Nacional.

Según los medios norteamericanos, Lakanwal es un ciudadano afgano que trabajó durante 10 años con las fuerzas de Washington en Afganistán antes de ser evacuado a Estados Unidos en septiembre de 2021, tras el colapso caótico del gobierno en Kabul, cuando los estadounidenses evacuaban frenéticamente a personas mientras los talibanes tomaban el control.

Un hombre no identificado, con uniforme militar, yace en una camilla y es trasladado a una ambulancia el 26 de noviembre de 2025 en el centro de Washington, D.C. SEBASTIAN SMITH - AFP

Lakamal llegó a Bellingham, Washington, a unos 127 kilómetros al norte de Seattle, con su esposa y sus cinco hijos, según informó Kristina Widman, quien solía alquilarles una vivienda.

El sospechoso formó parte de la “Operación Bienvenidos Aliados”, el programa del gobierno de Joe Biden que reasentó a decenas de miles de afganos tras la retirada de Estados Unidos del país, según funcionarios norteamericanos. La iniciativa llevó aproximadamente a 76.000 afganos a Estados Unidos, muchos de los cuales habían trabajado junto a tropas y diplomáticos estadounidenses como intérpretes y traductores.

Desde entonces, el programa ha enfrentado un intenso escrutinio por parte de Trump y sus aliados, republicanos del Congreso y algunos organismos de control gubernamentales debido a las lagunas en el proceso de verificación y la rapidez de las admisiones, incluso cuando los defensores dicen que ofreció un salvavidas a personas en riesgo de represalias talibanes.

BREAKING: The Afghan National Terrorist, Rahmanullah Lakanwal, who shot members of the National Guard near The White House, worked with the CIA as a member of a partner force in Kandahar, Afghanistan. pic.twitter.com/FUMjsfNXPA — Benny Johnson (@bennyjohnson) November 27, 2025

El director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés), John Ratcliffe, detalló que, como miembros de la fuerza aliada en Kandahar, Afganistán, Lakanwal trabajó con varias entidades del gobierno estadounidense, incluido los servicios de inteligencia.

“A este individuo, y a tantos otros, nunca se les debería haber permitido venir aquí”, dijo Ratcliffe al sitio Fox News. “Nuestros ciudadanos y militares merecen algo mucho mejor que soportar las consecuencias continuas de los catastróficos fracasos de la administración Biden”.

El presunto autor del ataque también solicitó el asilo en 2024 y las autoridades se lo concedieron a principios de año, indicó CNN citando al FBI.

Críticas de Trump

En un breve video publicado el miércoles a la noche por la Casa Blanca, Trump dijo que el sospechoso llegó a Estados Unidos en 2021 “en esos vuelos infames”, una referencia a las evacuaciones de afganos tras la toma del poder de los talibanes después de la retirada de Washington del país.

Indicó que su controvertida política para expulsar migrantes que están en Estados Unidos de manera irregular, el núcleo de su agenda doméstica, recibirá un nuevo impulso a partir de este episodio.

Trump: I can report tonight that based on the best available information, the DHS is confident that the suspect in custody is a foreigner, who entered our country from Afghanistan, a hellhole on Earth. He was flown in by the Biden administration in September 2021, one of those… pic.twitter.com/YvAfTifEmh — Acyn (@Acyn) November 27, 2025

Trump afirmó que el “atroz ataque” en Washington demuestra que las políticas de migración laxas son “la mayor amenaza para la seguridad nacional que enfrenta nuestra nación”.

“Ningún país puede tolerar tal riesgo para nuestra propia supervivencia”, expresó.

Trump describió a Afganistán como “un infierno en la tierra” y dijo que su gobierno revisaría todos los que ingresaron desde el país bajo el mandato de Biden, una medida que su gobierno ya había planeado antes del incidente.

Poco después de ese mensaje, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis), la agencia federal que supervisa la inmigración legal, tomó medidas.

La zona del ataque cerca de la Casa Blanca DANIEL SLIM - AFP

“Con efecto inmediato, se detiene indefinidamente el procesamiento de todas las solicitudes de inmigración relacionadas con ciudadanos afganos, en espera de una revisión adicional de los protocolos de seguridad y verificación”, escribió la dependencia en redes sociales.

Shawn VanDriver, el presidente de AfghanEvac, un grupo que ayudó a reasentar afganos en Estados Unidos tras la retirada de Washington, subrayó que “el acto aislado y violento de este individuo no debe ser usado como excusa para definir o menospreciar a toda una comunidad”.

El ataque

El tiroteo tuvo lugar por la tarde en pleno centro de Washington, a pocas cuadras de la Casa Blanca, donde cientos de agentes de la Guardia Nacional patrullan desde agosto las calles a petición de Trump y en contra de la opinión de las autoridades locales demócratas.

Jeffery Carroll, jefe adjunto de la policía de Washington, dijo que el atacante “tendió una emboscada” a sus víctimas. “Dobló la esquina, levantó un arma de fuego y disparó contra los miembros de la Guardia Nacional”, afirmó.

La policía de Washington dijo que de momento “no tenía conocimiento de ningún motivo” por el que cometió el atentado.

Se observa a tropas de los Alguaciles de EE.UU. y de la Guardia Nacional tras los informes de que dos soldados de la Guardia Nacional fueron baleados cerca de la Casa Blanca en Washington, el miércoles 26 de noviembre de 2025 Evan Vucci - AP

El director del FBI, Kash Patel, dijo que los dos miembros de la Guardia Nacional se encontraban en “estado crítico” y adelantó que se investiga el caso como terrorismo.

Se trata del incidente más grave contra la Guardia Nacional desde que Trump comenzó a enviar tropas a las calles de varias ciudades gobernadas por demócratas poco después de comenzar su segundo mandato en enero.

Tras el tiroteo del miércoles, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, anunció el despliegue de 500 soldados adicionales en Washington, lo que elevaría el total a 2500.

El pasado jueves, un juez federal dictaminó que el despliegue de tropas de la Guardia Nacional por parte de Trump en la capital de los Estados Unidos era ilegal.

Un programa controvertido

Bajo la “Operación Bienvenidos Aliados”, decenas de miles de afganos fueron llevados primero a bases militares estadounidenses en todo el país, donde completaron el procesamiento de inmigración y evaluaciones médicas antes de establecerse en el país. Cuatro años después, todavía hay numerosos afganos que fueron evacuados en puntos de tránsito en el Oriente Medio y Europa como parte del programa.

Aquellos en países como Qatar y Albania, que han pasado por el riguroso proceso, han quedado en el limbo desde que Trump asumió su segundo mandato y pausó el programa como parte de su serie de acciones ejecutivas para frenar la inmigración.

Este programa permitía la entrada a Estados Unidos de ciertos ciudadanos afganos vulnerables con permisos de dos años, que no otorgaban ningún tipo de estatus migratorio permanente. En su lugar, se esperaba que los afganos solicitaran otros medios para permanecer en el país, como el asilo.

Afganos sentados en un avión militar estadounidense para abandonar Afganistán, en el aeropuerto militar de Kabul, el 19 de agosto de 2021, tras la toma de control militar de Afganistán por los talibanes SHAKIB RAHMANI - AFP

Cuando se lanzó el programa, funcionarios del gobierno de Biden presentaron la iniciativa como un esfuerzo para ayudar a quienes fueron cruciales en la asistencia a las tropas estadounidenses y en el esfuerzo estadounidense por construir una sociedad civil en Afganistán, quienes se vieron expuestos a represalias por parte de los talibanes. Destacaron que el programa incluía investigaciones y controles de seguridad.

El Servicio de Investigación del Congreso estimó que alrededor de 77.000 afganos ingresaron a Estados Unidos bajo este programa, que estuvo vigente durante aproximadamente un año.

El Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional encontró algunas fallas en el programa, incluyendo inexactitudes en los datos de algunos de los individuos que ingresaron a través de la iniciativa.

El vicepresidente, JD Vance, criticó a Biden en redes sociales por “abrir la compuerta a refugiados afganos no verificados”, añadiendo que “no deberían haber estado en nuestro país”.

“Ya algunas voces en los medios corporativos dicen que nuestras políticas de inmigración son demasiado duras”, afirmó. “Esta noche es un recordatorio de por qué están equivocados”.

Agencias AP, AFP y diario The New York Times