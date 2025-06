Qué se sabe del barco que se hundió con 3000 autos nuevos, camino a México

Un buque de carga que transportaba 3000 vehículos nuevos hacia un puerto en México se hundió el lunes pasado 23 de junio en aguas internacionales del océano Pacífico Norte. El naufragio ocurrió semanas después de que un incendio a bordo obligara a la tripulación a evacuar la embarcación, que quedó inmovilizada en medio del mar.

Un buque con autos eléctricos se hunde en el Pacífico tras un incendio

The Morning Midas transportaba autos nuevos con destino a Lázaro Cárdenas, un puerto del Pacífico en México, según indicó The Associated Press. El hundimiento ocurrió en aguas internacionales, cerca de la cadena de las Islas Aleutianas, en Alaska, según un comunicado de Zodiac Maritime, una compañía de gestión y explotación de buques a nivel internacional con sede en Londres.

El incendio se inició en la popa del barco Associated Press

El naufragio del buque se produjo a 770 kilómetros de la costa, en aguas de aproximadamente 5000 metros de profundidad. Se había visto gravemente afectado por los daños provocados por el incendio, el mal tiempo y la entrada de agua. Por el momento, no se confirmó si alguno de los automóviles fue retirado antes del hundimiento.

Cameron Snell, suboficial y portavoz de la Guardia Costera, afirmó que “no hay contaminación visible”. De todas maneras, explicó que hay “embarcaciones en el lugar para responder ante cualquier polución”.

A su vez, dos remolcadores de rescate que contienen equipo de control permanecerán en la escena para monitorear cualquier signo de contaminación o escombros. Zodiac Maritime también enviará otro buque especializado como precaución adicional.

Fueron salvados 22 pasajeros que iban en el buque Associated Press

Entre la carga que transportaba The Morning Midas había alrededor de 70 vehículos eléctricos y unos 680 híbridos. Según informaron en su momento la Guardia Costera y Zodiac Maritime, el incendio se originó en la popa del buque, donde se observó una densa columna de humo proveniente de la cubierta que transportaba los autos eléctricos.

Según Marine Traffic, el buque fue construido en 2006, su longitud era de 182,8 metros y tenía un ancho de 31,53 metros. Navegaba bajo la bandera de Liberia y había salido de Yantai, China, el 26 de mayo, en dirección a un puerto en México.

Cómo ocurrió el hundimiento del buque que se dirigía al puerto en México

La Guardia Costera de Estados Unidos informó que el 3 de junio recibió una señal de emergencia por un incendio a bordo de The Morning Midas, que en ese momento se encontraba a unos 490 kilómetros al suroeste de la isla de Adak. Este territorio se ubica aproximadamente a 1930 kilómetros al oeste de Anchorage, la ciudad más poblada de Alaska.

La Guardia Costera de EE.UU. recibió una llamada de emergencia del buque el 3 de junio Guardia Costera de EE.UU.

Días después, un equipo de rescate llegó al lugar tras confirmarse que el fuego había dejado al buque fuera de operación. A bordo de The Morning Midas viajaban 22 tripulantes, quienes abandonaron la embarcación tras el incendio y fueron evacuados en un bote salvavidas. Ningún personal a bordo resultó herido.

Posteriormente, fueron rescatados por el buque mercante Cosco Hellas, que se encontraba en las cercanías del Pacífico Norte. En ese momento, se activaron los protocolos de emergencia y se utilizó el sistema de extinción de incendios del barco, pero no se logró contener el avance de las llamas.