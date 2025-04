Qué se sabe del temido pez cabeza de serpiente que aterra a los ecosistemas acuáticos de Estados Unidos

En los lagos, ríos y pantanos de Estados Unidos, un nuevo enemigo silencioso se abre paso sin freno. Se trata del pez cabeza de serpiente, un invasor originario de Asia que llegó para quedarse y que, en poco más de dos décadas, puso en jaque la biodiversidad acuática del país. El Channa argus, el cual es su nombre científico, tiene una increíble capacidad para respirar fuera del agua y una voracidad insaciable, por lo que su rápida expansión obligó a las autoridades a declarar el estado de alerta, mientras expertos en vida silvestre advierten que controlar su avance podría ser una misión casi imposible.

De acuerdo con el portal Smithsonian Magazine, el primer ejemplar fue identificado en 2002 en la localidad de Crofton, en el estado de Maryland. Según detalló la publicación, la detección temprana de ejemplares juveniles indicaba que la especie ya estaba reproduciéndose de forma acelerada. A partir de ese hallazgo, se iniciaron investigaciones sobre el origen de su presencia en aguas estadounidenses. El Servicio Geológico de Estados Unidos citó la posibilidad de que su introducción se produjera por liberaciones accidentales o deliberadas, vinculadas al comercio de peces ornamentales o al consumo humano.

BBC Mundo explicó que el nombre de esta especie responde a la forma achatada de su cabeza, una característica anatómica que la diferencia visualmente de otros peces nativos. El ejemplar puede superar los 80 centímetros de largo y es originario de regiones de China, Rusia y la península de Corea. Por sus condiciones de adaptación, el Channa argus suele prosperar en hábitats con bajos niveles de oxígeno, como arrozales o manglares, según explicó el profesor Martin Genner, especialista en Ecología Evolutiva y Biología Acuática de la Universidad de Bristol, en diálogo con BBC Mundo.

En Estados Unidos y México se solicita a la población no comercializar ni transportar a otras zonas estos peces Foto: Departamento de Recursos Naturales de Carolina del Sur

Este depredador consume una amplia variedad de presas, desde peces pequeños hasta ranas, cangrejos, insectos, zooplancton y crustáceos adultos o juveniles. En términos reproductivos, las hembras son capaces de poner hasta 10.000 huevos al año, aunque Smithsonian Magazine reportó que esa cifra podría ascender a 50.000 en algunos casos. Además, los adultos defienden activamente a sus crías, lo cual incrementa su tasa de supervivencia y complica los intentos de control poblacional.

Una de las cualidades más alarmantes del pez cabeza de serpiente es su facultad para desplazarse fuera del agua. Según Popular Science, esta especie produce un tipo de moco resbaladizo que reduce la fricción y facilita su movimiento sobre tierra. Esto puede lograrlo, ya que cuenta con una cámara suprabraquial, ubicada detrás de las branquias, que le permite almacenar oxígeno atmosférico. Esta estructura le otorga la posibilidad de realizar migraciones terrestres cortas, especialmente en entornos pantanosos donde el agua se evapora con frecuencia. Algunos individuos pueden sobrevivir entre 8 y 24 horas fuera del agua.

Aunque su mordida no es letal, muchas hembras pueden morder a los humanos para proteger a sus crias (Foto: Divulgación: USFWS Fisheries)

¿El pez cabeza de serpiente es peligroso para los humanos?

A pesar de su apariencia intimidante y su agresividad como depredador en el medio acuático, el pez cabeza de serpiente no representa un peligro significativo para los seres humanos. Según expertos consultados por BBC Mundo y Smithsonian Magazine, no se registraron ataques deliberados a personas. No obstante, las autoridades recomendaron a los habitantes manejar con precaución cualquier ejemplar capturado, ya que el pez puede morder si se siente amenazado, especialmente cuando defiende sus crías. Su dentadura afilada puede causar heridas dolorosas, aunque no letales.

Todo lo que se sabe sobre el pez cabeza de serpiente

En zonas donde la pesca recreativa es común, las autoridades piden extremar cuidados al manipular ejemplares, utilizar guantes de protección y nunca intentar trasladarlo vivo. Además, debido a su capacidad para sobrevivir fuera del agua, es crucial asegurarse de eliminarlo de forma inmediata para evitar su propagación. Algo muy cuestionado por los proteccionistas de animales es el pedido que realizó el Departamento de Recursos Naturales de Georgia. A través de un comunicado se le solicitó a los ciudadanos que, en caso de capturar un ejemplar, lo maten de inmediato y lo congelen en una bolsa doble. Además, se sugirió fotografiar al animal y registrar la ubicación del hallazgo.