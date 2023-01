escuchar

Es muy común que algunos sueños desaten grandes dudas en las personas, sobre todo si estos se relacionan con cierto tipo de alerta, presagio o suceso inesperado. La gente suele creer que estas visiones pueden llegar a ser premoniciones. Por eso, constantemente buscan cuál es el significado de lo que sueñan. Uno de los casos más controversiales y que más causa intriga es el del dinero. Este es un análisis de qué significa que se hagan presentes los billetes al dormir.

Lo primero que se debe saber es que los sueños siempre se basan en los deseos más íntimos de cada persona, según información citada por el portal Psicología Online. Por eso, si alguien vislumbra billetes en cualquier tipo de escenario, probablemente quiera decir que tiene un gran anhelo por tener bienestar, salud, éxito y amor. No obstante, hay diferentes maneras en las que se puede soñar el dinero.

El significado de soñar con dinero

Además de manifestar el deseo de tener estabilidad económica, estos sueños pueden presagiar la llegada de ciertas situaciones. Hay dos vertientes, una positiva y una negativa. Si el soñador se ve angustiado en su sueño aunque tenga dinero, es muy probable que se avecine una mala racha financiera. Si, por el contrario, se siente afortunado, seguramente buenos momentos monetarios se aproximarán a su vida.

El dinero tiene diferentes representaciones en los sueños; la más común es el deseo de la persona

¿Qué significa soñar con encontrar dinero?

Para Sigmund Freud, todos los sueños podían tener una interpretación diferente para cada persona. Sin embargo, los expertos actuales han intentado dar respuestas más generales, señala el medio citado. Por eso, en el caso de soñar que se halla dinero, el significado estaría encaminado a que el soñador localizó algo que necesitaba o que había anhelado. Además, un símbolo relacionado sería la preocupación que le generan las sorpresas a esa persona.

¿Qué significa soñar con dinero en abundancia?

La representación de tener una gran fortuna podría significar justo el deseo de que eso fuera realidad. Si alguien se ve en una de estas visiones con un patrimonio abundante, significa que quiere realmente tenerlo o que está preocupado por perder el dinero que posee en la actualidad. También vaticinaría la llegada de un momento de riqueza.

El significado de soñar con robar dinero

La envidia también se hace presente en estos deslumbramientos. Tal como dijo Freud, los sueños pueden ser la representación de los deseos que más vergüenza generan. En ese sentido, alguien podría expresar los celos que siente hacia otra persona de esa manera: “El ladrón (en el sueño) roba lo que no puede o considera que no puede tener... el temor de no ser capaz de superar ciertas dificultades y también la comparación con los demás”, dijeron los especialistas de Psicología Online.

¿Qué significan realmente los sueños? Esto dicen los estudios más recientes

Una investigación realizada por científicos del Instituto Max Planck de Alemania, citado por la revista Scientific American, determinó que todo se relaciona con los recuerdos. Los expertos analizaron la actividad cerebral por medio de ratones anestesiados y fue así que llegaron a una respuesta.

El cerebro es el encargado de generar los sueños y todo se relaciona con los recuerdos que una persona acumuló durante el día

Lo que descubrieron fue que el neocórtex se activa cuando el individuo está soñando. Esta área del cerebro es la que se encarga de controlar los pensamientos de concentración, reflexión, resolución de problemas, entre otros. Además, se dieron cuenta de que varias partes del hipocampo reaccionaban a esta actividad.

En ese sentido, su conclusión fue que toda la información que guarda el hipocampo (los recuerdos) pasa al neocórtex. Este último decide qué quedará en la memoria a largo plazo y qué se olvidará. Por lo tanto, cuando el neocórtex toma esa decisión, el hipocampo borra algunos datos que guardó durante el día y así queda libre para acumular más memorias al día siguiente.

Por eso, cuando alguien duerme menos de lo recomendado, esa limpieza no se realiza de manera habitual y los recuerdos quedan allí, pero toman una forma narrativa. Así es como la información guardada (que no pudo ser evacuada por no dormir) se convierte en sueños. Por eso, para los expertos los sueños son solo parte de un proceso natural del cerebro. Se originan con base a los estímulos que la persona haya tenido durante el día.

