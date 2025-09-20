Quebró y cerró más de 100 restaurantes en EE.UU., pero encontró una fórmula secreta para recuperar a sus clientes

Pese a que cerró sucursales en Estados Unidos tras declararse en bancarrota, la cadena de mariscos más grande del país encontró en la nostalgia y en un menú renovado la fórmula para volver a conquistar a sus comensales.

Cuál es el secreto de Red Lobster para recuperarse y atraer más clientes

Red Lobster se declaró en bancarrota en mayo de 2024, bajo el Capítulo 11 de la Ley de Quiebras de Estados Unidos, después de cerrar 93 sucursales en todo el país. Desde entonces, la compañía inició un proceso de reestructuración y un cambio de marca que le permitió atraer de nuevo a sus clientes, de acuerdo con Fox News.

Pese a los cierres en 2024, Red Lobster ha recobrado terreno en el mercado de Estados Unidos (Instagram @redlobster)

Uno de los ajustes clave estuvo en el menú. La cadena modificó los precios de su icónica oferta Ultimate Endless Shrimp, que generaba pérdidas millonarias, y la reemplazó por la nueva Ultimate SpendLESS Shrimp. Además, recuperó platos que habían sido descontinuados y que eran favoritos de los comensales, como los mariscos hervidos, los combos de camarones por US$19,99 y los rollos de langosta por US$20.

La estrategia está liderada por su directora ejecutiva de 36 años, Damola Adamolekun, quien apostó a rescatar el vínculo emocional de la marca con el público.

La estrategia de marketing con la que resurgió Red Lobster

Según expertos en branding consultados por Fox News, el regreso de platos antiguos está directamente ligado a la psicología del consumidor.

La cadena más grande de mariscos de EE.UU. es Red Lobster (Instagram @redlobster)

“Cuando un restaurante vuelve a ofrecer productos que los clientes recuerdan con cariño, se genera una conexión emocional que va más allá del sabor”, explicó la estratega de relaciones públicas Amore Philip, de Nueva York.

La especialista destacó que la comida está asociada a recuerdos, momentos familiares y sensación de comodidad, lo que potencia la fidelidad hacia la marca.

Red Lobster también combinó esta nostalgia con recursos de la cultura pop, como una campaña con Joey Fantone, exintegrante de *NSYNC, para conectar con distintas generaciones. Además, la firma adaptó su comunicación a las tendencias digitales de plataformas como TikTok.

Sin embargo, la consultora internacional Nadja Atwal advirtió que, más allá de la mercadotecnia, la calidad y el sabor de la comida siguen siendo el factor decisivo para sostener el resurgimiento.

En dónde cerró sucursales Red Lobster

Tras declararse en quiebra, Red Lobster cerró cerca de 100 restaurantes en EE.UU. hasta finales de agosto de 2024. Con esas clausuras, pasó de 650 a unas 500 sucursales activas.

El cierre de sucursales afectará a más de 15 estados Internet

Los estados afectados fueron Arizona, Arkansas, California, Colorado, Florida, Georgia, Illinois, Indiana, Minnesota, Missouri, Nueva York, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Ohio y Virginia.

Al momento de acogerse al Capítulo 11, la empresa declaró más de US$1000 millones en deudas y menos de US$30 millones en activos líquidos. Para sostener su operación, recibió un préstamo de US$100 millones de Fortress Credit Corp, compañía que también analiza adquirir la cadena.

El plan de quiebra de Red Lobster

Para atravesar el proceso, la empresa contrató en enero a Jonathan Tibus, un veterano de la reestructuración. Luego de su evaluación del negocio, en marzo asumió como director ejecutivo. Como principal medida, inició con el cierre de los restaurantes con menor rentabilidad.