En Estados Unidos: qué es el Cheeseburger Day de este jueves 18 de septiembre
La tradición conmemora uno de los platos más icónicos de EE.UU. y los restaurantes de comida rápida ofrecen descuentos sorprendentes
Este jueves 18 de septiembre en Estados Unidos es el Día Nacional de la Hamburguesa con Queso (National Cheeseburger Day, en inglés). La celebración está dedicada a uno de los menús más populares de la gastronomía norteamericana y su historia se remonta al siglo pasado.
¿Por qué se celebra el Cheeseburger Day en Estados Unidos?
Este plato es honrado por los estadounidenses cada 18 de septiembre por ser una de las comidas más tradicionales.
Según National Food Days, la festividad tiene sus orígenes a principios del siglo XX, específicamente en la década de 1920, cuando se popularizó.
En este día personas de todo Estados Unidos disfrutan de este clásico de la gastronomía norteamericana. Lo que generó su popularidad es la simpleza: consiste en una hamburguesa de carne a la parrilla con queso derretido y servida en un pan.
Los registros sobre la invención de la hamburguesa varían, pero se cree que tuvo sus orígenes en el restaurante Rite Spot, en Pasadena, California.
Las versiones cruzadas compartidas por la ciudad son dos: una relata que un visionario cliente pidió que le pusieran queso a su hamburguesa. En tanto que la otra afirma que el dueño quemó por accidente la hamburguesa y quiso disimularla con queso.
De cualquier manera, el dueño del lugar, Lionel Clark Sternberger, fue reconocido como uno de los inventores de este famoso plato. Incluso un menú del restaurante que databa 1939 fue descubierto por historiadores y develó una prueba fehaciente: ya ofrecían la (Aristocrat Hamburguer) hamburguesa con queso en ese entonces.
McDonald’s ofrece su hamburguesa doble con queso a solo US$0,50
Producto de esta celebración, los locales de comida rápida comenzaron a ofrecer su menú especial en conmemoración del National Cheeseburguer Day. En este caso, McDonald’s fue más allá y anunció en un comunicado que venderá a su icónica doble cheeseburger a solo 50 centavos de dólar.
La oferta es exclusiva para las compras desde la aplicación durante la jornada solo permite adquirir una por persona y está sujeta a disponibilidad o la participación de cada local porque las sucursales de McDonald’s operan bajo franquicias de empresarios independientes.
National Cheeseburger Day: qué otros locales ofrecen descuentos
Para conmemorar este día y competir con la tentadora oferta de McDonald’s, otras cadenas se sumaron con increíbles promociones, algunas se extenderán durante toda la semana y tienen distintas condiciones:
- Burger King: ofrecerá una hamburguesa con queso y tocino gratis a quienes realicen un pedido de US$1 o más a través de la aplicación de BK, del 15 al 21 de septiembre, según Delish.
- Portillo’s: según explicaron, los miembros podrán obtener un 50% de descuento hasta el 21 de septiembre en hamburguesas con queso o cualquier otra al escanear su tarjeta en locales o pedidos en línea.
- Jack in the Box: la cadena decidió ofrecer descuentos y regalar este jueves 18 una Jr. con Queso gratis con cualquier pedido de US$1 o más.
- Dairy Queen: anunció que regalará una Double Original Cheeseburger Stackburger para celebrar el National Cheeseburger Day, en aquellos pedidos de US$1 o más del 15 al 19 de septiembre.
