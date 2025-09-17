En Estados Unidos: qué es el Cheeseburger Day de este jueves 18 de septiembre

Este jueves 18 de septiembre en Estados Unidos es el Día Nacional de la Hamburguesa con Queso (National Cheeseburger Day, en inglés). La celebración está dedicada a uno de los menús más populares de la gastronomía norteamericana y su historia se remonta al siglo pasado.

¿Por qué se celebra el Cheeseburger Day en Estados Unidos?

Este plato es honrado por los estadounidenses cada 18 de septiembre por ser una de las comidas más tradicionales.

Según National Food Days, la festividad tiene sus orígenes a principios del siglo XX, específicamente en la década de 1920, cuando se popularizó.

Las cadenas celebran el National Chesseburger Day con grandes ofertas Freepik

En este día personas de todo Estados Unidos disfrutan de este clásico de la gastronomía norteamericana. Lo que generó su popularidad es la simpleza: consiste en una hamburguesa de carne a la parrilla con queso derretido y servida en un pan.

Los registros sobre la invención de la hamburguesa varían, pero se cree que tuvo sus orígenes en el restaurante Rite Spot, en Pasadena, California.

Las versiones cruzadas compartidas por la ciudad son dos: una relata que un visionario cliente pidió que le pusieran queso a su hamburguesa. En tanto que la otra afirma que el dueño quemó por accidente la hamburguesa y quiso disimularla con queso.

De cualquier manera, el dueño del lugar, Lionel Clark Sternberger, fue reconocido como uno de los inventores de este famoso plato. Incluso un menú del restaurante que databa 1939 fue descubierto por historiadores y develó una prueba fehaciente: ya ofrecían la (Aristocrat Hamburguer) hamburguesa con queso en ese entonces.

El menú de 1939 que ofrecía la hamburguesa con queso Pasadena Museum of His

McDonald’s ofrece su hamburguesa doble con queso a solo US$0,50

Producto de esta celebración, los locales de comida rápida comenzaron a ofrecer su menú especial en conmemoración del National Cheeseburguer Day. En este caso, McDonald’s fue más allá y anunció en un comunicado que venderá a su icónica doble cheeseburger a solo 50 centavos de dólar.

La oferta es exclusiva para las compras desde la aplicación durante la jornada solo permite adquirir una por persona y está sujeta a disponibilidad o la participación de cada local porque las sucursales de McDonald’s operan bajo franquicias de empresarios independientes.

McDonald's ofrece su clásica double cheeseburger a solo US$0,50 McDonald's

National Cheeseburger Day: qué otros locales ofrecen descuentos

Para conmemorar este día y competir con la tentadora oferta de McDonald’s, otras cadenas se sumaron con increíbles promociones, algunas se extenderán durante toda la semana y tienen distintas condiciones: