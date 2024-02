escuchar

El Super Bowl LVIII está por realizarse y cada vez surgen más detalles sobre lo que se podrá ver este 11 de febrero. El máximo evento del futbol americano, que se jugará en el Allegiant Stadium, en Las Vegas, Nevada, contará con la participación de importantes artistas, que se presentarán previo al encuentro entre Kansas City Chiefs y San Francisco 49ers y en el medio tiempo. Una destacada estrella del country cantará el himno nacional de los Estados Unidos.

La Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL, por sus siglas en inglés, anunció que Reba McEntire será la intérprete de The Star-Spangled Banner, el himno nacional estadounidense. En un comunicado, la agencia deportiva dijo que este es “un nombre familiar a través de una carrera exitosa que incluye música, televisión, cine y teatro”. El tema lo producirá el director musical Adam Blackstone, ganador del premio Emmy.

En el anuncio de la NFL también se confirmó que el nominado al Grammy, Post Malone, entonará “America the Beautiful”. Mientras que la cantante, compositora, activista y ganadora del Grammy, Andra Day, interpretará “Lift Every Voice and Sing”.

Asimismo, se dio a conocer que el entretenimiento previo al juego y el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl de Apple Music contará con actuaciones de estreno en lenguaje de señas americano (ASL, por sus siglas en inglés).

En nombre de la Asociación Nacional de Sordos (NAD, por sus siglas en inglés), el actor Daniel Durant, quien protagonizó CODA, la película ganadora de un Premio de la Academia, interpretará el himno nacional en ASL. En tanto que la actriz, modelo y bailarina Anjel Piñero será la encargada de hacer lo propio con “America the Beautiful”, al igual que Shaheem Sánchez, actor y coreógrafo, lo hará con “Lift Every Voice and Sing”. A su vez, este último también realizará la interpretación en ASL del espectáculo de medio tiempo.

Con respecto al espectáculo de medio tiempo, uno de los momentos más esperados por los seguidores del evento, la NFL anunció que Usher encabezará el show.

Quién es Reba McEntire

Reba Nell McEntire nació en Oklahoma el 28 de marzo de 1955 y actualmente tiene 68 años. De acuerdo con la biografía en su sitio oficial, creció en una familia de cuatro hermanos y fue su madre, una exmaestra de escuela y secretaria del superintendente de Kiowa High School, quien tenía el sueño de ser cantante de música country, por lo que les enseñó a sus hijos cantar y armonizar durante los largos viajes en auto.

Mientras estaba en la escuela secundaria, McEntire se unió a su hermano mayor Pake, quien más tarde tuvo su propia carrera en la música country, y a su hermana menor Susie, que crecería hasta convertirse en cantante de gospel, para formar una banda con la que grabó el sencillo “The Ballad of John McEntire”.

En 1974, Reba Nell McEntire cantó el himno de EE.UU. en las Finales Nacionales de Rodeo en Oklahoma y su actuación impresionó a Red Steagall, quien la invitó a Nashville para grabar demos para su editorial musical. En la actualidad, es una de las artistas femeninas más exitosas. Ha vendido más de 56 millones de álbumes en todo el mundo y es miembro del Salón de la Fama de la Música Country y del Salón de la Fama del Hollywood Bowl.

Además, ha ganado 15 American Music Awards, nueve premios People’s Choice Awards, dos premios Grammy, entre otros galardones. También es uno de los cuatro únicos artistas en la historia en recibir el Premio al Logro Artístico Nacional del Congreso de los Estados Unidos.