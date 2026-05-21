Su familia mexicana le transfirió US$58.000 a Bank of America para comprar su casa en EE.UU., pero le congelaron la cuenta

La joven Ana Hernández buscaba comprarse una casa en Estados Unidos con el dinero que sus padres de origen mexicano le dieron como regalo. Pese al gesto, Bank of America (BofA, por sus siglas en inglés) consideró la transacción como un posible fraude y congeló la cuenta.

Qué se sabe de la transferencia de casi US$60.000 que congeló la cuenta de Ana Hernández

El hecho ocurrió en 2022, cuando Hernández, quien en ese entonces tenía 19 años, recibió una transferencia electrónica de US$58.532,77 de sus padres para comprar su propio hogar.

El dinero fue enviado a través de una compañía de escrow a la cuenta de Hernández. A pesar de que la transacción estaba identificada como tal, el banco generó una alerta y congeló la cuenta por sospecha de fraude.

Su familia mexicana le transfirió US$60.000 a Bank of América para comprar su casa en EE.UU., pero le congelaron la cuenta

“Alguien intentó usar tu cuenta; la marcaron como fraude. Lo que recomiendo ahora es abrir una cuenta nueva con nosotros y transferir ese dinero”, fue lo que le dijeron, alega Hernández según consignó Telemundo 52.

Y agregó: “Me dijeron que no sabían de dónde venía ese dinero. Cuando me hicieron la transferencia a mi cuenta, ahí mismo decía la transacción”.

¿El banco le devolvió el dinero a la familia?

Durante años, la joven intentó aclarar la situación con múltiples agentes y envió reclamos a agencias de apoyo al consumidor. Sin embargo, en junio del año pasado, el Buró de Protección Financiera al Consumidor le informó que su caso estaba cerrado sin éxito.

Al hablar con Telemundo 52, en solo dos semanas, Bank of America le entregó a Hernández un cheque por el total de sus fondos (US$$58,532.77) y una carta dando el asunto por resuelto Bank of America

El caso tuvo un giro en 2026, cuando la madre de la joven contactó al equipo de Telemundo 52 Responde. Tras la intervención del medio, el banco investigó el caso y, en solo dos semanas, le entregó a Hernández un cheque por el total de sus fondos (US$58,532.77) y una carta dando el asunto por resuelto.

“La verdad es que me sorprendió la rapidez, me resolvieron superrápido; yo dije ‘¿con quién hablaron que yo no pude hablar?’”, se preguntó Hernández, con sorpresa.

Preguntas y respuestas sobre la transferencia de casi US$60,000

¿Quién es Ana Hernández?

Ana Hernández es una joven estadounidense de origen mexicano que en 2022 buscaba comprar una casa en Estados Unidos con ayuda económica de sus padres.

¿Qué ocurrió con la transferencia bancaria?

Sus padres le enviaron US$58.532,77 provenientes de la venta de una vivienda familiar. El dinero fue transferido mediante una compañía de escrow (custodia financiera) a su cuenta bancaria.

¿Por qué Bank of America congeló la cuenta?

El banco consideró la transferencia como una posible operación fraudulenta y bloqueó la cuenta de Hernández, pese a que la transacción estaba identificada y documentada.

¿Qué le dijo el banco a Ana Hernández?

Según relató Hernández, empleados del banco le dijeron que alguien había intentado usar su cuenta y le recomendaron abrir una nueva cuenta para transferir allí el dinero.

¿El banco sabía de dónde provenía el dinero?

Hernández asegura que sí, porque en la transferencia figuraba que el dinero provenía de una operación de escrow relacionada con la venta de una propiedad.

¿Cómo logró recuperar el dinero?

En 2026, la madre de Ana contactó al equipo periodístico de Telemundo 52 Responde. Después de la intervención del medio, Bank of America revisó de nuevo el caso y le devolvió el dinero en un cheque.